NEXTEVO inaugura un impianto all'avanguardia per la produzione di fibre di foglie di ananas "pronte alla filatura" in Vietnam

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 26 giugno 2024 /PRNewswire/ -- NEXTEVO, una startup nell'ambito delle scienze dei materiali con sede a Singapore, è entusiasta di annunciare il lancio del suo primo impianto di produzione nella provincia di Dong Nai, Vietnam. Questo impianto all'avanguardia trasforma la fibra di foglie di ananas (PALF) in fibra pronta per la filatura (RTS) utilizzando l'efficiente processo meccanico di NEXTEVO per una produzione scalabile.

Il lancio di NEXTEVO affronta due importanti sfide ambientali

L'agricoltura, la silvicoltura e l'uso del territorio contribuiscono al 21% delle emissioni globali di gas serra. Lo smaltimento improprio dei rifiuti agricoli, ad esempio bruciando i residui di ananas inutilizzati o lasciandoli a decomporre, rilascia quantità significative di anidride carbonica e metano, potenti gas serra che danneggiano l'ambiente.

Anche l'industria della moda contribuisce in modo importante al degrado ambientale, responsabile del 10% delle emissioni globali di carbonio.

Per affrontare le sfide ambientali, l'espansione di NEXTEVO in Vietnam utilizza sottoprodotti agricoli per creare materiali tessili sostenibili e sostiene iniziative sostenibili.

Sfruttare la solida catena di fornitura tessile end-to-end del Vietnam

Il Vietnam, il terzo esportatore tessile mondiale, offre una posizione strategica per il debutto di NEXTEVO. Situata a Dong Nai, la nuova struttura di NEXTEVO beneficia della vicinanza ai principali porti marittimi, a Ho Chi Minh City e ai produttori tessili integrati verticalmente. Questa interconnessione migliora l'efficienza dei costi e riduce la necessità di trasporti interni su lunghe distanze, riducendo al minimo le emissioni.

NEXTEVO acquista fibra di foglie di ananas dalle Filippine, dall'Indonesia e dall'Africa orientale e presto anche dal Vietnam e dall'India. Questo approvvigionamento diversificato e scalabile riduce il rischio climatico e garantisce una fornitura costante di materie prime.

La fibra di foglie di ananas di NEXTEVO si distingue per i suoi vantaggi esclusivi

Poiché le foglie di ananas sono un sottoprodotto della coltivazione della frutta, non richiedono terra, acqua o fertilizzanti aggiuntivi. A differenza di altre fibre che richiedono risorse dedicate, questo metodo riduce al minimo l'impatto ambientale sfruttando le pratiche agricole esistenti, trasformando così il sottoprodotto in una risorsa preziosa.

In Asia, l'ananas simboleggia la prosperità, mentre le culture occidentali lo associano all'ospitalità e alla fortuna. Al di là del simbolismo, le foglie sono compostabili, biodegradabili e offrono vantaggi in termini di sostenibilità. Sono inoltre delicate sulla pelle e sono traspiranti, il che le rende ideali per l'utilizzo nel campo della moda e dei materiali tessili innovativi.

NEXTEVO soddisfa le diverse esigenze dei clienti con varie tipologie di materiali: Fibra RTS di ananas, lavorata in-house; filato misto e tessuto misto. Le offerte sono personalizzabili per filatori, produttori di filati e marchi, garantendo flessibilità in tutto il settore, dalle materie prime ai tessili semilavorati. Questa versatilità consente ai loro prodotti di rivolgersi varie applicazioni nel campo dell'abbigliamento, degli accessori, delle calzature, dei tessili per la casa e degli interni automobilistici.

"La storia avvincente e i benefici della fibra di ananas troveranno sicuramente il favore sia dei consumatori che dei marchi." ha affermato Harold Koh, fondatore e CEO di NEXTEVO. "Siamo entusiasti di presentare questa fibra sostenibile all'industria tessile, poiché siamo in grado di produrla su larga scala nel nostro stabilimento per servire costantemente i nostri clienti."

NEXTEVO si impegna a creare una rete che colleghi fornitori, rivenditori e clienti, promuovendo la crescita sostenibile delle fibre naturali in Vietnam e migliorando i mezzi di sussistenza delle comunità agricole nelle Filippine, in Indonesia e Africa orientale. Espansioni future sono previste per Vietnam e India.

Nextevo offre prodotti ai produttori in Vietnam ed estende la sua portata a livello globale attraverso le esportazioni.

L'azienda sta lavorando per raggiungere l'obiettivo ambizioso di dimezzare la propria impronta di carbonio entro il 2028. Inoltre, NEXTEVO prevede di ampliare il proprio campo di applicazione incorporando altre fibre naturali sostenibili nel prossimo futuro.

Informazioni su NEXTEVONEXTEVO è una startup nell'ambito delle scienze dei materiali nel sud-est asiatico; la sua missione è trasformare i "sottoprodotti" agricoli su larga scala in materiali/prodotti sostenibili a valore aggiunto per l'industria della moda e del tessile. In qualità di azienda a zero rifiuti, continueremo a utilizzare i residui e a scoprire nuove applicazioni sostenibili oltre al tessile.

