Novelis costruisce il primo parco solare in loco

Il parco solare fornirà circa il 12% del fabbisogno elettrico dello stabilimento di Pieve e ridurrà le emissioni di carbonio di 1.450 tonnellate all'anno.

ZURICH, 22 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Novelis, leader nella laminazione dell'alluminio e la maggiore azienda di riciclo di alluminio al mondo, ha annunciato la costruzione del suo primo parco solare presso il sito produttivo di Pieve. Le autorità locali hanno concesso l'approvazione finale per la costruzione del parco solare di oltre 28.000 metri quadrati, che dovrebbe essere attivo a partire entro la fine dell'anno.

Con questo progetto, Novelis investe 2,4 milioni di dollari nella decarbonizzazione della produzione di Pieve, sostenendo ulteriormente lo sviluppo di soluzioni di alluminio sostenibili e a basse emissioni di carbonio per il mercato europeo.

La produzione annua del parco solare, pari a circa 4.000 MWh, consentirà all'impianto di passare da fonti energetiche ad alta intensità di carbonio a fonti rinnovabili, riducendo al contempo la dipendenza dalle fonti energetiche esterne. Il parco sarà collegato alla rete nazionale italiana consentendo, da parte delle communitá del teriritorio, l'utilizzo dell'energia prodotta al di fuori delle ore di funzionamento dell'impianto.

"Investire nella produzione di energia rinnovabile è fondamentale per decarbonizzare le nostre attività e raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità", ha dichiarato Emilio Braghi, Vicepresidente Esecutivo di Novelis Inc. e Presidente di Novelis Europe. "Aumentando le nostre capacità di fornire alluminio prodotto con una minore impronta di CO2 aiuteremo anche i nostri clienti a ridurre l'intensità di carbonio dei loro prodotti, e a raggiungere i loro obiettivi di decarbonizzazione."

Situato a sud di Milano, lo stabilimento Novelis di Pieve è in una posizione ideale per la costruzione di un parco solare, in quanto dispone di un'ampia area libera con un'elevata esposizione al sole.

"Oltre all'importanza del parco solare per Novelis, il progetto rappresenta anche un investimento per aumentare la disponibilità di energia rinnovabile nella regione Lombardia", ha dichiarato Laura Basile, Responsabile Operations di Novelis Italia. "Sono molto orgogliosa che il nostro team faccia parte di un'azienda che è all'avanguardia nella decarbonizzazione dell'industria dell'alluminio, aggiungendo valore alle comunità circostanti".

Novelis ha l'obiettivo di ridurre la propria impronta di carbonio del 30% entro il 2026 e di raggiungere lo stato di carbon neutral entro il 2050 o prima. Oltre alla forte attenzione alle iniziative di efficienza energetica e al riciclaggio, Novelis continuerà a cercare opportunità per decarbonizzare le proprie attività passando a fonti di energia rinnovabili.

Informazioni su Novelis

Novelis Inc. è guidata dallo scopo di plasmare insieme un mondo sostenibile. Siamo un leader globale nella produzione di prodotti e soluzioni innovative in alluminio e il più grande riciclatore di alluminio del mondo. La nostra ambizione è essere il fornitore leader di soluzioni di alluminio sostenibili e a basse emissioni di carbonio e realizzare un'economia completamente circolare, collaborando con i nostri fornitori e i nostri clienti nei settori aerospaziale, automobilistico, delle lattine per bevande e del settore delle specialità in Nord America, Europa, Asia e Sud America. Novelis ha registrato un volume di vendite nette di 18,5 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023. Novelis è una filiale di Hindalco Industries Limited, leader nel settore dell'alluminio e del rame, e l'azienda metallurgica di punta metalli dell'Aditya Birla Group, un gruppo multinazionale con sede a Mumbai. Per ulteriori informazioni, visitate il sito novelis.com.

Informazioni su Novelis Pieve

Lo stabilimento Novelis di Pieve Emanuele vanta oltre 50 anni di esperienza nella laminazione e nel riciclo dell'alluminio e si concentra sul riciclo dell'alluminio rivestito. Grazie a tecnologie avanzate, l'impianto è leader nella colata continua e nella laminazione a freddo, fornendo alluminio liscio per un'ampia gamma di applicazioni come quelle farmaceutiche, automobilistiche, di chiusura, alimentari e di illuminazione.

Dichiarazioni previsionali

Le dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa che descrivono le intenzioni, le aspettative o le previsioni di Novelis possono essere dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi sui titoli. Esempi di dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono i piani di investimento di 2,4 milioni di dollari per la costruzione di un parco solare presso lo stabilimento di Pieve, l'obiettivo di ridurre l'impronta di carbonio del 30% entro il 2026 e di raggiungere la neutralità di carbonio entro il 2050 o prima. Novelis avverte che, per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze. Non intendiamo, e non abbiamo alcun obbligo, di aggiornare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni che di eventi futuri o altro. Importanti fattori di rischio che potrebbero influenzare i risultati sono inclusi nella sezione "Fattori di rischio" del Modulo 10-K della società depositato presso la Securities and Exchange Commission per l'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2023.

