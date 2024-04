NUOVO PRODOTTO, NUOVA TECNOLOGIA, NUOVA STRATEGIA: NETA AUTO È PRONTA A STUPIRE IL SALONE INTERNAZIONALE DELL'AUTO DI PECHINO 2024

PECHINO, 19 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Il Salone internazionale dell'auto di Pechino 2024, la più grande esposizione automobilistica internazionale di quest'anno, sta per aprire, attirando l'attenzione globale. In qualità di marchio leader di veicoli elettrici in Cina, NETA ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione a questo evento. Dal 25 aprile al 4 maggio i visitatori potranno sperimentare le ultime tecnologie e la nuovissima gamma di prodotti presso lo stand E405 al CIEC (Shunyi Hall, Pechino).

Aderendo al valore del marchio "Tech for All" e alla missione del marchio "Touchable Smart EV", NETA Auto si impegna a offrire veicoli elettrici intelligenti di alta qualità e tecnologia avanzata in tutto il mondo. Alla prossima esposizione, NETA Auto presenterà una nuovissima gamma di prodotti. Non solo i modelli attuali, NETA X e NETA S, ma anche il nuovo modello, NETA L.

NETA L debutterà sia nella versione REEV che EV . Verrà consegnata al suo primo cliente cinese al salone dell'auto di Pechino e sarà lanciata in oltre 20 paesi di tutto il mondo durante il secondo semestre di quest'anno. NETA L offrirà una versione REEV con una straordinaria autonomia combinata di 1070 chilometri. Inoltre, la caratteristica più sorprendente di NETA L è la sua integrazione con la nuovissima tecnologia IA di punta NETA – NETA GPT – che offrirà ai guidatori un assistente NETA più intelligente e ridefinirà l'esperienza d'uso dei cruscotti intelligenti.

In questo salone NETA Auto non solo mostrerà la sua forza innovativa e la nuovissima linea di prodotti di veicoli elettrici intelligenti, ma coglierà anche varie opportunità per lanciare una serie di attività all'estero. Questa iniziativa mira a dare ulteriore impulso all'espansione globale di NETA e offrire veicoli elettrici intelligenti di alta qualità ai clienti internazionali in vasti mercati, come il Sud-Est asiatico, il Medio Oriente e l'America Latina.

Informazioni su NETA Auto

NETA Auto, un marchio di Hozon New Energy Automobile Co., Ltd., è una delle principali case automobilistiche innovatrici nel settore dei veicoli elettrici intelligenti. Con un focus su "Tech for All" e "Touchable Smart EV", NETA sviluppa veicoli elettrici di alta qualità e tecnologie all'avanguardia. La sua gamma include modelli popolari come NETA AYA, NETA X, NETA L, NETA GT e NETA S.

NETA si impegna a portare i veicoli elettrici intelligenti nel mercato globale dei consumatori di massa, lanciando nuovi modelli ogni anno e coprendo i segmenti A0-B. NETA ha inoltre sviluppato la "Shanhai Platform", una piattaforma per auto intelligenti e sicure, e la tecnologia HOZI, dedicata allo sviluppo di tecnologie avanzate per soddisfare continuamente le richieste del mercato .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2390906/NETA_L.jpg

