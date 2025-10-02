OMNIYAT porta il lusso estremo del lungomare di Dubai a Monaco con il suo portfolio residenziale Dorchester Collection

Il principale promotore del lusso di Dubai torna allo Yacht Club de Monaco durante la settimana del Monaco Yacht Show per presentare capolavori iconici sul lungomare e opportunità di investimento

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OMNIYAT, il principale promotore immobiliare di lusso di Dubai, ha fatto nuovamente scalpore quest'anno al Monaco Yacht Show con un padiglione dedicato a Le Port Hercule. Durante la settimana della fiera, la vetrina ha presentato le residenze sul lungomare Dorchester Collection di OMNIYAT a un pubblico internazionale di visitatori VIP e ultra ricchi.

Oltre all'esposizione, OMNIYAT ha organizzato un'esclusiva serata di gala presso lo Yacht Club de Monaco il 26 settembre, con la DJ BLOND:ISH come superstar del programma di intrattenimento. Protagonista è stata la visione di OMNIYAT per una vita extra lusso, con cui l'azienda ha illustrato agli ospiti il suo portfolio di progetti super lussuosi sul lungomare gestiti da Dorchester Collection.

I proprietari di yacht provenienti da tutto il mondo sono sempre più attratti dalle acque miti e dal clima idilliaco del Golfo Persico. Per questo, Dubai sta rapidamente emergendo come centro nautico in Medio Oriente. I visitatori del Monaco Yacht Show hanno avuto l'opportunità di scoprire il Dorchester Collection Dubai Residential Portfolio di OMNIYAT, che racchiude i capolavori architettonici sui lungomare più ambiti di Dubai, Palm Jumeirah e Marasi Bay. Inoltre, gli ospiti hanno potuto acquisire informazioni sugli investimenti attraverso consulenze individuali con il team di esperti immobiliari dedicati di OMNIYAT.

Una nuova dimensione per la vita extra lusso sul lungomare

OMNIYAT si è confermata nel settore dell'extra lusso con la realizzazione di One at Palm Jumeirah, Dorchester Collection, Dubai, un'iconica proprietà sul lungomare che ha stabilito record di valore di vendita al momento del suo lancio. A questo sono seguiti AVA, ORLA e The ALBA, progetti esclusivi sull'isola di Palm Jumeirah che offrono un'esperienza di vita sul lungomare senza pari.

OMNIYAT ha rafforzato la sua partnership con Dorchester Collection per trasformare Marasi Bay in una lussuosa destinazione sul lungomare con un porto turistico privato, uno yacht club e un'isola, nel cuore di Dubai.

I progetti di OMNIYAT per Marasi Bay hanno già suscitato un vasto interesse nella zona, a partire da Lana e Lana Residences, Dorchester Collection, Dubai, la prima proprietà alberghiera del costruttore ad essere gestita da Dorchester Collection. Ora che è tutto sold out, l'interesse si sta spostando su altri progetti vicini gestiti da Dorchester Collection, VELA e VELA Viento, che godono di un accesso condiviso ai servizi di lusso della baia.

Lina Saeed lina@gambit.ae

