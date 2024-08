OneOdio presenta le cuffie Studio Max 1 Wireless DJ e l' OpenRock X Forbidden City Special Edition all'IFA 2024

HONG KONG, 27 agosto 2024 /PRNewswire/ -- OneOdio, un brand audio professionale con oltre un decennio di esperienza, coglie l'opportunità dell'IFA 2024 (6-10 settembre) per presentare le sue ultime cuffie wireless per DJ all'avanguardia: Studio Max 1. Inoltre, il suo marchio OpenRock presenterà l'attesissima edizione Forbidden City per OpenRock X, che ha generato enorme entusiasmo online.

La rivoluzione delle cuffie DJ "quattro in uno": OneOdio Studio Max 1 debutta all'IFA 2024

Dopo oltre due anni di preparazione, Studio Max 1 è pronto a fare il suo attesissimo debutto all'IFA, rappresentando la straordinaria innovazione di OneOdio nel mercato delle cuffie. Progettata sia per DJ che per audiofili, Studio Max 1 offre quattro versatili modalità: modalità wireless a bassissima latenza con codec LC3+, modalità di monitoraggio cablata da 3,5 mm, modalità cablata DJ o da 6,35 mm e modalità Bluetooth portatile. Grazie all'avanzata tecnologia Ultra-Low Latency 2.0, questo nuovo modello raggiunge un'impressionante velocità di connessione di 20 ms, offrendo ai DJ un suono cristallino e in tempo reale durante le esibizioni.

Studio Max 1 si distingue anche per la doppia certificazione audio Hi-Res e la tecnologia LDAC, che garantiscono una qualità del suono eccezionale. Per quanto riguarda la durata della batteria, vanta un'impressionante autonomia di 120 ore, consentendo ai DJ di esibirsi senza preoccupazioni di interruzioni di corrente, mentre gli utenti quotidiani possono goderne un uso prolungato.

Sblocca ulteriori emozioni: esibizioni di DJ dal vivo e OpenRock X Forbidden City Edition

Per offrire un'esperienza più immersiva con Studio Max 1, abbiamo invitato i migliori DJ a indossare le cuffie e a esibirsi dal vivo all'IFA 2024! Albert Breaker, due volte vincitore dell'European Tour Music Fest, incanterà il pubblico con i suoi ritmi house afro/latini. Dopo di lui, Arianna Triassi, due volte finalista ai "Dance Music Awards" e tra le prime cinque DJ italiane, salirà sul palco per esibirsi e presentare la sua esclusiva edizione co-branded di Studio Max 1. Entrambi i DJ presenteranno le cuffie professionali OneOdio, regalando un'esperienza coinvolgente e creando un legame con i fan sul posto.

Nel frattempo, OpenRock, il marchio partner di OneOdio, presenterà l'edizione in scatola regalo rossa Forbidden City dell'OpenRock X. Questa edizione esclusiva presenta cuffie in un sorprendente colore rosso inedito. Il design presenta un esclusivo motivo a drago che simboleggia la cultura cinese, mentre la confezione rispecchia la magnificenza della Città Proibita, un monumento storico cinese con oltre 600 anni di storia. Questa edizione fonde la moderna tecnologia audio con la tradizione cinese, evidenziando l'impegno di OpenRock nello scambio culturale e offrendo ai collezionisti un'esperienza raffinata.

Venite a trovarci all'IFA di Berlino: vi aspettano regali esclusivi

Siamo certi che l'edizione di quest'anno dell'IFA sarà un'esperienza senza precedenti ed eccezionale per tutti! Venite a trovarci al Padiglione 12, Stand 103 (66 mq) per scoprire le esclusive innovazioni audio di OneOdio e OpenRock. Ogni partecipante avrà la possibilità di vincere regali speciali. Rimanete aggiornati e ricevete le ultime informazioni seguendo OpenRock e OneOdio sui social.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488359/image.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2488360/image.jpg

