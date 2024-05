Organizzata a Milano la conferenza per la cooperazione e lo scambio Qingdao-Italia in materia di economia, commercio, cultura e turismo

QINGDAO, Cina, 6 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Si è svolta il 29 aprile a Milano, Italia, la conferenza per la cooperazione e lo scambio Qingdao-Italia in ambito economico, commerciale, culturale e turistico, ospitata dal Governo popolare municipale di Qingdao e organizzata in collaborazione con l'Ufficio Municipale di Qingdao della Italy China Council Foundation (ICCF). In occasione dell'incontro, presieduto da Li Hucheng, segretario generale del governo popolare municipale di Qingdao, hanno preso la parola Zhao Haozhi, sindaco della città di Qingdao, che ha tenuto un discorso di apertura, e Liu Kan, console generale del Consolato generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano. Erano 150 gli ospiti presenti, in rappresentanza di agenzie governative e ambienti imprenditoriali nazionali, in base a quanto diramato dall'Ufficio informazioni del Governo popolare municipale di Qingdao.

Nel corso dell'evento, Zhao Haozhi ha illustrato gli stretti legami che l'Italia intrattiene con Qingdao, in qualità di quarto maggior partner commerciale di Qingdao in Europa nonché terza principale fonte di investimenti esteri. Anche la cooperazione bilaterale negli investimenti è molto solida, con 185 aziende italiane che investono a Qingdao. Imprese nazionali come Intesa Sanpaolo, Bitron, Carraro ed Epta stanno espandendo la loro presenza a Qingdao e attingono al mercato cinese, che mostra promettenti trend di sviluppo. La solida base industriale dell'Italia rappresenta un enorme potenziale di cooperazione con Qingdao in aree quali macchinari, produzione automobilistica, biofarmaceutica e turismo culturale. Qingdao continuerà ad approfondire gli amichevoli scambi con l'Italia per condividere nuove opportunità di partenariato e creare insieme un nuovo capitolo di vantaggi reciproci e di cooperazione vantaggiosa per tutti.

All'incontro, a nome delle istituzioni e delle imprese locali, hanno preso la parola anche Riccardo Monti, vicepresidente dell'ICCF, e Rosario Strano, rappresentante di Intesa Sanpaolo e presidente di Yi Tsai. Realtà italiane come Bitron ed Epta, unitamente ad Haier Europe, hanno presentato i progetti di investimento a Qingdao e in Italia condividendo le rispettive esperienze nel settore. Wang Zhijun, direttore generale dell'Ufficio municipale del commercio di Qingdao, ha illustrato l'ambiente offerto da Qingdao per gli investimenti e le opportunità di cooperazione e sviluppo per le aziende italiane a Qingdao, mentre Pan Feng, direttore generale dell'Ufficio municipale della cultura e del turismo di Qingdao, ha promosso le attrazioni culturali e turistiche di Qingdao.

L'evento ha ricevuto un'ampia attenzione in Italia, con rappresentanti di varie entità e istituzioni come la Regione Lombardia, il Comune di Milano, il Comune di Firenze, la Provincia di Asti, l'Italian Trade Agency, l'Istituto Italia-Cina, la Camera di Commercio Italiana in Cina, la Camera Di Commercio Cinese in Italia, otre a note aziende nostrane del calibro di Maschio, ADR, Brazzale, Ferroli, Askoll, DAB, Cima, e imprese di Qingdao, come Haier Group, Hisense Group e Tsingtao Brewery Group.

Nel corso della sessione di networking, numerosi partecipanti hanno espresso ammirazione per l'ambiente favorevole agli investimenti e le politiche di investimento preferenziali di Qingdao, dichiarando che intendono seguire da vicino lo sviluppo di Qingdao e visitare Qingdao per esplorare le possibilità di investimento e cooperazione.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2405248/Conference_3.jpg

