PARTE "IL VIAGGIO DI ODISSEA" PROGETTO DI INCLUSIONE AD ALTO VALORE SOCIALE PER DISABILI ADULTI CON RITARDO MENTALE E GRAVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO

Fondamentale il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e la donazione di un pulmino attrezzato al trasporto di persone disabili

ROMA, 6 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- La Cooperativa ODISSEA, nata con l'obiettivo di favorire le relazioni tra le persone con disabilità e disagio psichico nel territorio di Roma e nelle zone limitrofe, ha annunciato l'avvio del progetto "Il Viaggio di Odissea" con il supporto di Morini Rent, brand di Avis Budget Group, che ha messo a disposizione un pulmino attrezzato al trasporto di persone disabili.

Il progetto, ad alto valore sociale, è volto a favorire le relazioni e la partecipazione di persone con disabilità alle attività e ai laboratori inclusivi necessari alla loro riabilitazione psico-fisica, ma soprattutto fondamentali alla costruzione di un percorso di socialità e reale inclusione.

"La prerogativa dei progetti Odissea è quella di garantire ai nostri ragazzi piena inclusione sociale, dignità e diritto all'autodeterminazione in tutti i contesti di vita. Crediamo molto nel valore della "cittadinanza" intesa come la possibilità per tutti indistintamente di poter vivere la città e fruire i suoi servizi in toto. Infatti, i nostri progetti hanno la caratteristica di essere strettamente interconnessi con il territorio: parchi, locali, scuole, esercizi commerciali, centri di aggregazione sportivi sono nodi di una rete sempre più estesa" ha dichiarato il Presidente della Cooperativa Odissea, Giovanni Oliveto.

"Gli utenti che utilizzano i nostri servizi nella maggior parte dei casi non hanno genitori o familiari che possono dare un supporto anche logistico efficace alle attività riabilitative e sociali" ha dichiarato il Davide Zito, Responsabile Area Clinica della Cooperativa. "Avere finalmente un mezzo attrezzato per il trasporto dei nostri ospiti utenti è uno strumento eccezionale che ci permette di dare finalmente una risposta concreta alle tante esigenze, e di supportare ancora meglio le loro famiglie, troppo spesso lasciate sole nella loro quotidianità."

"Un pulmino è un mezzo di lavoro indispensabile, che ci permette di realizzare le attività che rispondono alle esigenze dei nostri ospiti in maniera più stabile e continuativa" ha dichiarato Giuseppe Corbo, anche lui Responsabile Area Clinica della Cooperativa. "Per questo dobbiamo ringraziare le tante persone che si sono interessate alla vicenda e in particolare Avis Budget Group e Morini Rent, che hanno reso possibile per noi l'utilizzo di un pulmino attrezzato, adatto anche per il trasporto di sedie a rotelle."

"In Avis Budget Group ci impegniamo ad avere un impatto positivo sui colleghi, i clienti e le comunità in cui operiamo. Siamo onorati di supportare le esigenze di trasporto di chi ogni giorno sfida i propri limiti e combatte contro i pregiudizi" ha concluso Gianluca Testa, Managing Director, Southern Europe, U.K. and European Central Operations di Avis Budget Group. "Sosteniamo con convinzione l'idea che l'accessibilità sia un diritto di e per tutti e insieme alla Cooperativa supporteremo gli ospiti e le famiglie in modo che possano realizzare i loro programmi e proseguire nel loro percorso di inclusione".

COOPERATIVA ODISSEA

La cooperativa ODISSEA svolge diverse attività con persone con disabilità intellettiva in collaborazione con la ASL e i Servizi Sociali Municipali del territorio romano.

