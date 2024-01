Pearson apre le prenotazioni per il nuovo test di competenza linguistica in inglese PTE Core, finalizzato a ottenere il visto per emigrazione economica in Canada

LONDRA, 31 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Pearson (FTSE: PSON.L), azienda leader nel mondo nel settore didattico, ha annunciato oggi che sono già aperte le prenotazioni per PTE Core, il suo più recente test di competenza linguistica in lingua inglese. PTE Core ha ottenuto lo scorso anno l'approvazione dell'IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC - Immigrazione, rifugiati e cittadinanza Canada) e ora è possibile sottoporsi a tale esame per fornire la prova della competenza linguistica in inglese ai fini dell'immigrazione economica permanente in Canada o dell'acquisizione della cittadinanza canadese. I primi test PTE Core sono effettuabili dal 12 febbraio in poi.

PTE Core è un nuovo elemento che si aggiunge al portafoglio di Test di inglese Pearson e ha in comune molte delle caratteristiche esclusive di PTE Academic. È un esame di due ore su computer che si svolge nella sede di un centro di esame e che verifica le quattro competenze principali in lingua inglese: speaking, listening, reading e writing. La differenza fondamentale risiede nel fatto che il PTE Core riguarda esaminandi per motivi professionali ed è progettato pensando alla vita reale, non accademica. È stato predisposto in modo da soddisfare le specifiche esigenze di migrazione del Canada e i requisiti di competenza linguistica dell'IRCC, ma è possibile servirsene per valutare la competenza linguistica in inglese di chi si sottopone al test per motivi professionali in qualsiasi paese.

Gio Giovannelli, Presidente della divisione English Language Learning di Pearson, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di introdurre PTE Core a favore di esaminandi di ogni parte del mondo. L'esame è stato progettato in modo da verificare le capacità di esprimersi in inglese nella vita reale e consente agli esaminandi di dimostrare la propria competenza ed essere sé stessi in inglese. A prescindere dalla motivazione di lavoro, studio o migrazione motivo per recarsi in Canada, esiste un test di competenza linguistica in inglese Pearson idoneo alle necessità di ciascuno".

Ogni anno, il Canada accoglie centinaia di migliaia di residenti permanenti, lavoratori stranieri temporanei (TFS - Temporary Foreign Worker), studenti e visitatori. Il Canada inoltre supporta le riunificazioni familiari e la protezione dei rifugiati e delle persone a rischio. Con l'intento di sostenere sempre più la ripresa economica e la crescita post-pandemia del Canada, l'IRCC sta ampliando il suo Levels Plan (Proiezione del numero di nuovi residenti da accogliere) per rispondere in modo ancora più efficace alla crescente domande dei prossimi anni. Dinanzi all'elevata domanda in Canada di figure professionali in aree come l'assistenza infermieristica, l'ingegneria e lo sviluppo di reti, l'approvazione di PTE Core arriva in tempo utile per gli esaminandi e apre nuove opportunità per Pearson.

PTE Core è stato creato per rispondere alle esigenze di migrazione economica canadese. Inoltre, da agosto 2023, il PTE Academic era stato ammesso dall'IRCC come test di competenza linguistica in inglese approvato per tutte le richieste di visto Student Direct Stream (SDS): è già riconosciuto da oltre il 97% delle università e dal 95% dei college in Canada. Anche i governi del Regno Unito, dell'Australia e della Nuova Zelanda accettano i test PTE per tutte le richieste di visto. PTE Academic è anche accettato dal 100% delle università australiane, neozelandesi e irlandesi e dal 99% delle università del Regno Unito.

Il test PTE Core è integralmente digitale e viene fornito attraverso Pearson VUE, il ramo d'impresa che si occupa dei test su computer di Pearson. Per attribuire i punteggi si utilizza la più avanzata tecnologia IA e la raccolta di dati biometrici garantisce misure di sicurezza ancora migliori. Queste tecnologie di avanguardia assicurano che il test offerto sia imparziale ed estremamente accurato in relazione alla competenza linguistica in inglese dell'esaminando.

Inoltre, per gli esaminandi è possibile prenotare online PTE Core fino a 24 ore prima, avvalersi per tutto l'anno delle sessioni nei centri di esame sparsi nel mondo e ricevere i risultati in media entro due giorni.

PTE Core sarà distribuito attraverso la rete di Pearson presente in 118 paesi, costituita da oltre 400 centri PTE, 25 dei quali si trovano in varie parti del Canada.

Informazioni su PearsonLa nostra finalità in Pearson è semplice: infondere vita in una vita intera di apprendimento. Secondo noi, ogni opportunità di apprendere è un'occasione per una svolta personale. Ecco perché i nostri circa 18.000 dipendenti Pearson si impegnano a creare esperienze di apprendimento dinamiche e arricchenti, progettate per incidere nella vita reale. Siamo l'azienda leader mondiale nel settore dell'apprendimento, al servizio di clienti in circa 200 paesi con contenuti digitali, valutazioni, abilitazioni e dati. Per noi l'apprendimento non è solo ciò che facciamo. È ciò che siamo. Visitateci alla pagina Pearsonplc.com.

Informazioni su PTEPTE Academic e PTE Academic Online rappresentano test di lingua inglese sicuri per presentare domande di studio in ogni parte del mondo, Canada compreso. I test di competenza linguistica in inglese PTE sono accettati per proporre le istanze di ingresso per lavoro e migrazione in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. PTE Academic Online non è accettato a scopo di lavoro e migrazione. PTE Core è accettato in relazione alle domande di immigrazione permanente in Canada.

Contatti per i mediaMedia@pearson.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/617186/4513096/Pearson_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pearson-apre-le-prenotazioni-per-il-nuovo-test-di-competenza-linguistica-in-inglese-pte-core-finalizzato-a-ottenere-il-visto-per-emigrazione-economica-in-canada-302048181.html