Pentera lancia il primo prodotto per il cloud pentesting automatizzato per ridurre l'esposizione agli attacchi cloud native

Pentera è oggi in grado di scoprire e dare priorità alle falle di sicurezza sfruttabili presenti negli ambienti di produzione sia in cloud che nelle reti aziendali

BOSTON, 5 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Pentera ha annunciato oggi il rilascio di Pentera Cloud, la nuova componente della sua piattaforma di convalida di sicurezza automatizzata che si aggiunge ai celebri prodotti Core e Surface.

Pentera Cloud è il primo software che permette di effettuare on demand test di sicurezza e valutazioni della resilienza degli account cloud aziendali agli attacchi cloud native. Pentera Cloud, componente della piattaforma di convalida di sicurezza automatizzata di Pentera, permette ai team di sicurezza di ridurre l'esposizione agli attacchi cloud native provenienti da qualunque parte della superficie di attacco: locali, esterni e cloud.

"Il mercato della CTEM (Continuous Threat Exposure Management) è in forte accelerazione. Le aziende stanno allineando i propri sforzi di sicurezza per far fronte a un'esposizione ai cyber rischi che si sta sempre più spostando sul cloud," ha dichiarato Ran Tamir, Chief Product Officer di Pentera. "Pentera porta la validazione di sicurezza a un altro livello. L'introduzione del cloud pentesting automatizzato permette alle aziende di identificare e porre rimedio alle esposizioni in maniera continua, per mantenere costante la sicurezza mentre proseguono la migrazione verso il cloud."

Durante il passaggio al cloud, le aziende trasferiscono una parte sempre maggiore dei rischi ai loro ambienti cloud. Le minacce prendono sempre più a bersaglio gli elementi cloud e le ricerche indicano che ormai l'82% delle violazioni riguarda dati custoditi nel cloud. A complicare le cose c'è il fatto che molte aziende gestiscono ambienti ibridi, che utilizzano un mix fra infrastrutture locali e diversi cloud provider. Queste configurazioni migliorano la flessibilità operativa ma aumentano il numero dei possibili vettori di attacco.

Pentera Cloud introduce il pentesting automatizzato, progettato per far fronte alla dimensione delle moderne superfici di attacco e alla velocità degli ambienti cloud dinamici. Emulando tattiche e tecniche di minaccia reali, Pentera Cloud mette alla prova i controlli di sicurezza per identificare falle sfruttabili negli ambienti AWS e Azure. Le esposizioni individuate da Pentera Cloud comprendono compromissioni di identità, escalation dei privilegi di ruolo, spostamenti laterali verso carichi di lavoro PaaS ed esecuzioni di codice da remoto.

"La validazione continua di Pentera è diventata un vero punto di riferimento per i test che effettuiamo all'interno delle nostre reti aziendali e, con l'introduzione di Pentera Cloud, siamo stati in grado di espandere queste capacità ai nostri ambienti cloud native," ha dichiarato Joseph Gothelf, Vice presidente della cybersicurezza di Wyndham Hotel & Resorts. "Oggi il nostro obiettivo è garantire che qualunque vulnerabilità o configurazione errata esistente nella nostra rete venga affrontata rapidamente. Ogni volta che desideriamo testare un caso d'uso specifico, i test on demand di Pentera forniscono quel valore aggiunto che ci consente di non dover trovare dei pentester per garantirci una resilienza continua durante la migrazione in cloud."

Grazie a Pentera Cloud le aziende avranno:

Informazioni su Pentera

Pentera è leader di categoria nella convalida di sicurezza automatizzata e consente alle aziende di testare in modo facile l'integrità di tutti i livelli di cybersicurezza, lungo tutta la superficie di attacco. Grazie alla validazione continua, Pentera scopre le esposizioni di sicurezza in qualsiasi momento e su qualunque scala. Migliaia di professionisti della sicurezza e fornitori di servizi in tutto il mondo utilizzano Pentera per gestire la remediation e colmare le falle di sicurezza prima che vengano sfruttate. Per ulteriori informazioni, consulta il sito: Pentera.io

