CASTRES, Francia, 22 maggio 2024 /PRNewswire/ -- I Pierre Fabre Laboratories annunciano oggi la presentazione da parte di Atara Biotherapeutics (ATARA), leader nelle immunoterapie a cellule T, della BLA per Tabelecleucel (Tab-cel®) per il trattamento della malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein-Barr presso la Food and Drug Administration (FDA) statunitense, indicata come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a due anni con malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein-Barr (EBV+ PTLD) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. Per i pazienti sottoposti a trapianto di organo solido, la terapia precedente include la chemioterapia, a meno che questa non risulti inappropriata. Non esistono terapie approvate dalla FDA per questo tipo di trattamento.

"I pazienti affetti da EBV+ PTLD recidivata o refrattaria hanno opzioni terapeutiche limitate e la loro sopravvivenza è purtroppo spesso misurata in settimane o mesi. La presentazione della BLA è un passo importante per rendere Tab-cel® disponibile ai pazienti degli Stati Uniti. Ci congratuliamo con il nostro partner ATARA per questo importante risultato e siamo ora concentrati sui preparativi per la potenziale revisione e approvazione da parte della FDA", ha dichiarato Adriana Herrera, Amministratore Delegato di Pierre Fabre Pharmaceuticals Inc, la nuova filiale di Pierre Fabre Medical Care negli Stati Uniti.

