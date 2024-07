Piramal Pharma Limited annuncia i risultati consolidati per il primo trimestre dell'esercizio 2025

Principali aspetti dell'attività per il Q1 dell'esercizio 2025

Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) : • Si osservano i primi segnali di ripresa dei finanziamenti biotech, con un aumento delle richieste e delle visite dei clienti, in particolare per quanto riguarda le offerte differenziate. Per avviare la ripresa occorrono alcuni trimestri più consistenti • Si continua a osservare un afflusso costante di ordini, in particolare per la fabbricazione commerciale di prodotti con brevetto • Miglioramento su base annua della domanda per il nostro business API generiche • Miglioramento della redditività guidato da una crescita sana dei ricavi, da un migliore mix commerciale e da iniziative di ottimizzazione dei costi • Abbiamo conservato la nostra qualità storica superando con successo le ispezioni USFDA presso lo stabilimento di Lexington con una struttura EIR e PPDS con zero osservazioni • Investimenti futuri orientati alle preferenze del cliente verso i servizi integrati, in particolare in aree differenziate di ADC, peptidi e sviluppo e produzione di API brevettate • Adottiamo un approccio incentrato sul cliente che promuove opportunità di cross-selling su siti globali Complex Hospital Generics (CHG): • Solida domanda di sevoflurano e isoflurano negli Stati Uniti e nei mercati emergenti come l'Asia, in Europa e nel resto del mondo, in parte compensata dai prezzi più bassi del sevoflurano negli Stati Uniti • L'espansione della capacità per quanto riguarda gli anestetici procede secondo i programmi e si avvia a soddisfare la domanda crescente. Commercializzazione prevista nell'esercizio 2026 • Crescita del portafoglio Intratecale trainata dalla conversione di nuovi clienti. L'azienda continua a detenere la quota di mercato leader nel baclofene intratecale negli Stati Uniti • È stata registrata una trazione positiva nelle forniture da parte del nostro produttore terzo a contratto per la gestione del dolore con prodotti iniettabili. L'azienda si impegna in modo mirato a consolidare ulteriormente la supply chain • Investimento nell'espansione del portafoglio: sviluppo di prodotti speciali e firma di accordi di licenza • Numerose iniziative di ottimizzazione dei costi e miglioramento della produttività nelle aree dell'approvvigionamento, della produzione, della distribuzione e dell'eccellenza operativa India Consumer Healthcare (ICH): • Aggiunta di sette nuovi prodotti e di 10 nuovi SKU al portafoglio aziendale nel corso del Q1 dell'esercizio 2025 • Proseguono gli investimenti nei media e nell'ambito commerciale per promuovere la crescita dei marchi leader dell'azienda. Il settore dei marchi leader nel Q1 dell'esercizio 2025 è cresciuto del 19% su base annua e contribuisce al 48% delle vendite ICH • La linea CIR (marchio di prodotti per l'assistenza geriatrica) è stata inclusa nell'elenco di marchi leader, che ora comprende Little's, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol, i-range e CIR • L'e-commerce è cresciuto del 37% su base annua nel Q1 dell'esercizio 2025 • Puntiamo ad ampliare la nostra presenza nel commercio generale e anche a rafforzarla nei canali di distribuzione alternativi, tra cui l'e-commerce e il commercio moderno