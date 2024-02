Piramal Pharma Limited annuncia i risultati consolidati per il Q3 e il 9M del FY2024

MUMBAI, India, 1 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), azienda leader globale nel settore farmaceutico, ha oggi annunciato i propri risultati consolidati del Terzo Trimestre ("Third Quarter" - Q3) e periodo di Nove Mesi ("Nine Months" - 9M) chiusi il 31° dicembre 2023.

Punti chiave finanziari consolidati (In Rupie Indiane - INR - misurate in crore) Dati Q3 FY24 Q3 FY23 YoY Growth ("Crescita annua") 9M FY24 9M FY23 YoY Growth ("Crescita annua") Fatturato dalle Operazioni 1.959 1.716 14 % 5.619 4.918 14 % CDMO 1.134 1.010 12 % 3.101 2.720 14 % Complex Hospital Generic (CHG) 576 514 12 % 1.782 1.584 13 % India Consumer Healthcare (ICH) 252 226 12 % 747 664 13 % EBITDA 330 170 94 % 815 478# 71 % EBITDA Margine 17 % 10 % 15 % 10 % PAT (after exceptional item) 10 (90) N/A (83) (237) N/A PAT (before exceptional item) * 35 (90) N/A (59) (231) N/A (In Rupie Indiane - INR - misurate in crore) # L' EBITDA per il 9M del FY2023 ha avuto un singolo impatto di margine sull'inventario di INR ("Rupie indiane") 68 crore * Exceptional item per il Q3 del FY24 pari a Rs.32 crore è correlato ad addebiti non ricorrenti per la campagna di richiamo prodotti avviata da un fornitore di terze parti

Punti chiave per il Q3 e 9M del FY 2024

• Il Fatturato dalle Operazioni ha avuto una crescita annua del 14% sia nel Q3 del FY24 e sia nel 9M del FY24, supportati da una crescita a doppia cifra in tutti e tre i business

• L' EBITDA è cresciuto rispettivamente del 94% YoY e 71% YoY nel Q3 del FY24 e 9M del FY24, principalmente per via della leva operativa, della riduzione nei costi delle materie prime e dell'energia, dell'ottimizzazione dei costi e delle iniziative di eccellenza operativa

• Il rapporto Debito netto / EBITDA è migliorato durante gli ultimi tre trimestri a causa di una sana crescita dell'EBITDA e del ripagamento del debito grazie ai ricavi del recentemente concluso "Rights Issue"

• Sostenibilità - Stabilito un target per ridurre le emissioni di tipo Scope 1 e Scope 2 del 42% entro il FY30 (con punto di riferimento il FY22), una scelta in conformità con la traiettoria 1.50 C consigliata da SBTi. Inoltre, abbiamo anche stabilito un target per ridurre le emissioni di tipo Scope 3 del 25% entro il FY30 (con punto di riferimento il FY22)

Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited ha commentato: "Continuiamo a crescere sulla base delle nostre performance migliorate nel FY24 con una crescita nel fatturato del 14% Year on Year (YoY) durante il Q3 e insieme a un importante miglioramento nell'EBITDA margin. Il nostro business CDMO sta portando a una sana crescita con un forte flusso in ingresso di ordini, specialmente per le offerte e innovazioni differenziate legate al lavoro. Il nostro portfolio di prodotti anestetici per inalazione sta registrando una buona crescita nel volume nel nostro mercato chiave degli USA e sta anche vivendo un periodo di trazione aumentata nei mercati ROW. Il nostro business India Consumer Healthcare sta fornendo una crescita stabile per via dei nostri marchi principali ("power brands") e per via del contributo dovuto ai lanci di nuovi prodotti.

Sul fronte della sostenibilità, abbiamo scelto dei target importanti per la riduzione delle nostre emissioni di tipo Scope 1, 2 e GHG entro il FY2030. Stiamo anche lavorando su più iniziative nei campi del risparmio idrico, dello smaltimento dei rifiuti responsabile, della diversità tra generi, della sicurezza dei dipendenti, della sostenibilità della filiera e dello sviluppo delle comunità.

Vogliamo continuare il nostro slancio positivo nel Q4 e chiudere l'anno fiscale ("FY") in modo ottimistico".

Punti chiave del business per il Q3 nel FY24 e 9M nel FY24

Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO):

• Slancio continuato con un importante crescita Year on Year nei nuovi ordini* nel 9M del FY2024 rispetto al 9M del FY2023, specialmente nella produzione commerciale di molecole "on-patent"

• I recenti flussi in entrata di ordini hanno avuto un quoziente superiore di innovazione legato al lavoro con una buona domanda per le nostre offerte differenziate

• Durante il trimestre abbiamo ricevuto il nostro primo ordine di farmaci anticorpo coniugati ("ADC - anti-body drug conjugate) che coinvolge gli anticorpi monoclonali. Tre stabilimenti coinvolti: Lexington, Grangemouth e Yapan

• Si continua a vedere dei miglioramenti nella redditività del nostro business CDMO per via della crescita nel fatturato, per un mix di fatturato positivo, per la normalizzazione dei costi delle materie prime e per iniziative di ottimizzazione dei costi

• L' ispezione della MHRA (UK) del nuovo stabilimento di produzione ADC all'avanguardia autorizzato per più scopi e con sede a Grangemouth è prevista per febbraio 2024

• Mantenuti i nostri standard di qualità: tutti gli stabilimenti ispezionati dalla FDA americana dispongono di un EIR. Inoltre, abbiamo chiuso con successo oltre 140 audit dei clienti nel 9M del FY2024

• Tra le sfide principali rientrano il recupero parziale nel settore degli investimenti biotech e gli ostacoli a livello clinico / normativo lato clienti

Complex Hospital Generics (CHG):

• Crescita del volume nel portfolio degli anestetici per inalazione nel mercato USA, in parte compensato dai prezzi di mercato più bassi

• Aumento della trazione del nostro portfolio degli anestetici per inalazione nei mercati non americani

• Espansione delle nostre capacità per soddisfare la domanda crescente di prodotti per l'anestesia via inalazione. Inoltre, focus sul miglioramento della produzione grazie a una efficienza operativa maggiore

• Miglioramento nella redditività durante il Q3 e il 9M del FY2024 per via principalmente delle iniziative per l'ottimizzazione dei costi, rendimenti migliorati, prodotti migliori e "market mix"

• Lanciati 3 nuovi prodotti iniettabili nel Q3 del FY2024 negli USA e in Europa. Costruzione di una pipeline di 25 nuovi prodotti che si trovano in diverse fasi di sviluppo con una dimensione di mercato attualmente raggiungibile di oltre 2 miliardi di dollari

• Tra le sfide principali rientrano i rischi geopolitici, i movimenti sfavorevoli delle valute (la presenza in oltre 100 paesi), l'erosione dei prezzi / realizzazioni più basse per via di una competizione maggiore e lo sviluppo da terze parti e i rischi legati alla filiera nel portfolio di sostanze iniettabili.

India Consumer Healthcare (ICH):

• Miglioramento Year on Year nell'EBITDA margin nel 9M del FY24 per via della leva operativa

• 6 nuovi prodotti e 3 nuovi SKU lanciati durante il Q3 del FY2024. Oltre 100 nuovi prodotti lanciati dal FY21 al FY24

• Proseguimento negli investimenti per le spese "media and trade" per guidare la crescita nei brand principali. Le spese pubblicitarie durante il 9M del FY2024 erano al 13% del fatturato di ICH

• Marchi principali ("power brands") – Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol e I-range, sono cresciuti del 12% Year on Year nel 9M del FY24 e hanno contribuito al 41% delle vendite di ICH

• E-commerce cresciuto del 17% Year on Year nel Q3 del FY2024, contribuendo al 16% del fatturato di ICH. Presenza in oltre 20 piattaforme e-commerce, incluso il proprio sito per vendita diretta ai consumatori -Wellify.in

*Nuovo sviluppo e ordini commerciali. Questi sono in aggiunta alle relazioni già esistenti per la produzione multi-annuale

Dichiarazione dei profitti e perdite consolidate (In Rupie Indiane - INR - misurate in crore) Dati finanziari riportati Dati Trimestrale Nove mesi Q3FY24 Q3FY23 Variazione YoY Q2FY24 Variazione QoQ 9MFY24 9MFY23 Variazione YoY Fatturato dalle Operazioni 1.959 1.716 14 % 1.911 3 % 5.619 4.918 14 % Altro utile 62 83 (25) % 49 25 % 149 201 (26) % Entrate totali 2.020 1.799 12 % 1.961 3 % 5.768 5.119 13 % Costi dei materiali 675 625 8 % 638 6 % 1.940 1.864 4 % Costi del personale 524 492 6 % 516 2 % 1.535 1.423 8 % Altre spese 491 511 (4) % 492 0 % 1.478 1.355 9 % EBITDA 330 170 94 % 315 5 % 815 478 71 % Interessi passivi 106 95 12 % 110 (4) % 334 240 39 % Ammortamento 186 164 13 % 185 1 % 544 492 11 % Utile lordo ("Profit Before Tax") 38 (89) N/A 20 84 % (63) (255) N/A Tasse 9 17 (44) % 35 (73) % 35 22 64 % Quota dell'utile netto degli associati ("Share of net profit of associates") 14 16 (10) % 19 (27) % 47 47 2 % Utile netto al netto delle imposte ("Net Profit after Tax") 42 (90) N/A 5 744 % (51) (230) NA Exceptional item* (32) 0 N/A 0 N/A (32) (7) N/A Utile netto al netto delle imposte "after exceptional item" 10 (90) N/A 5 101 % (83) (237) N/A Utile netto al netto delle imposte "before exceptional item" 35 (90) N/A 5 594 % (59) (231) NA # 9M FY ("Fiscal Year - Anno fiscale") 2023 EBITDA ha avuto un singolo impatto di margine sull'inventario di Rs.68 crore *Legato ad addebiti non ricorrenti per la campagna di richiamo prodotti avviata da un fornitore di terze parti

Conference call per gli utili del Q3 e 9M per il FY ("Fiscal Year - Anno fiscale") 2024

Piramal Pharma Limited terrà una conference call per gli investitori / analisti in data 31° gennaio 2024 dalle ore 17:00 alle ore 17:45 (IST - India Standard Time) per discutere dei propri risultati nel Q3 e nel 9M per il FY ("Fiscal Year - Anno fiscale") 2024.

Le informazioni legate alla Conference Call si trovano qui di seguito:

Evento Luogo & Orario Numero di telefono Conference call in data 31° gennaio 2024 India – 17:00 IST +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Numero principale) 1 800 120 1221 (Numero verde) USA – 06:30 (Ora Standard Orientale – New York) Numero verde 18667462133 UK – 11:30 (Orario di Londra) Numero verde 08081011573 Singapore – 19:30 (Orario di Singapore) Numero verde 8001012045 Hong Kong – 19:30 (Orario di Hong Kong) Numero verde 800964448 Express Join con Diamond Pass™ Si consiglia di usare questo link per registrarsi in anticipo e ridurre il tempo di attesa per partecipare alla chiamata –https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2184854&linkSecurityString=cc1d80a24

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portfolio di prodotti e servizi diversificati tramite i propri 17 stabilimenti per lo sviluppo e produzione globale, così come attraverso un network di distribuzione globale operante in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto ("CDMO - Contract Devlopment and Manufacturing Organization); Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci complessi generici ospedalieri; e la divisione India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, una delle aziende partner di PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited (in precedenza Allergan India Pvt Ltd), è una joint venture tra Allergan (ora parte di AbbVie) e PPL, ed è diventata una delle aziende leader del settore delle terapie oftalmologiche. Inoltre, PPL detiene una partecipazione di minoranza in Yapan Bio Private Limited. Nel mese di ottobre 2020, PPL ha ricevuto un investimento del 20% per la crescita strategica da parte di Carlyle Group.

Per maggiori informazioni visitare: www.piramaI.com/pharmaI Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/piramal-pharma-limited-annuncia-i-risultati-consolidati-per-il-q3-e-il-9m-del-fy2024-302050955.html