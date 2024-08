Piramal Pharma Solutions raggiunge la soglia del fatturato generato dall'impegno per l'innovazione

• Per la prima volta nella storia dell'azienda, il fatturato generato dai programmi per le aziende farmaceutiche innovatrici ha superato quello dei programmi relativi ai farmaci generici

• Il fatturato legato all'innovazione è salito dal 35% del totale dell'esercizio 2019 a oltre il 50% dell'esercizio 2024

• Il CAGR pari al 20% frutto dell'impegno degli innovatori supera in larga misura il benchmark complessivo dell'attività CDMO

MUMBAI, India, 31 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), organizzazione leader nello sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) e parte del gruppo Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), oggi ha annunciato che, per la prima volta nella sua storia, il fatturato generato dai programmi di innovazione hanno superato quelli dei progetti sui generici.

Nell'ultimo quinquennio i ricavi generati dall'innovazione sono aumentati dal 35% a oltre il 50% del totale, pari a un CAGR del 20%. Il valore del 50% rappresenta il lavoro svolto per conto dei clienti innovatori del settore farmaceutico nelle fasi di scoperta, sviluppo e produzione commerciale dietro brevetto. Comprende progetti che vanno dallo sviluppo preclinico alle fasi I, II e III. Questa crescita supera di gran lunga il tasso di crescita annuale del business CDMO complessivo di Piramal Pharma.

Peter DeYoung, amministratore delegato di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: "Il raggiungimento di questa soglia costituisce una pietra miliare significativa nella storia di Piramal Pharma Solutions. Per molti anni, le nostre strategie e tattiche organizzative si sono concentrate sulla creazione delle competenze e capacità necessarie per supportare pienamente il lavoro degli innovatori. Questa svolta convalida gli sforzi compiuti e consolida la nostra posizione di azienda CDMO innovatrice di supporto ai clienti che puntano a portare nuovi farmaci incentrati sul paziente nei mercati regolamentati internazionali".

La crescita del fatturato generato dall'innovazione rispecchia il successo di Piramal Pharma nella fornitura di servizi a valore elevato, tra cui ingredienti farmaceutici attivi a potenza elevata (HPAPI), coniugazioni farmaco-anticorpo, API peptidiche, riempimento/finitura sterile e programmi integrati, che comprendono il lavoro svolto in più siti tra i 15 stabilimenti globali dell'azienda. I programmi integrati offrono ai clienti proposte di valore convincenti, ad esempio time-to-market ridotto, complessità operativa semplificata e costi ridotti della supply chain. A tutt'oggi, Piramal Pharma Solutions ha fornito con successo oltre 125 programmi integrati, con numerosi altri attualmente in corso.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi farmaceutici (API) e forme farmaceutiche finite. Inoltre, offriamo servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici e potenti medicinali solidi per uso orale. PPS offre inoltre servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, resi possibili grazie alla società partner di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Per ulteriori informazioni visitare: www.piramalpharmasolutions.com | LinkedIn| Facebook | X

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi.PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa attività di farmaci generici ospedalieri; e l'attività India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco per il consumo e il benessere. Una delle società associate di PPL, inoltre, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, si è affermata tra i leader di mercato nell'area della terapia oftalmologica nel settore farmaceutico indiano. PPL detiene inoltre una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini. Nell'ottobre del 2020, PPL ha ottenuto un investimento per la crescita strategica del 20% da parte del gruppo Carlyle.

Per ulteriori informazioni visitare: Piramal Pharma | LinkedIn

* Include una struttura tramite l'investimento di minoranza di PPL in Yapan Bio.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2471732/Peter_DeYoung_Piramal.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1726186/4462420/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/piramal-pharma-solutions-raggiunge-la-soglia-del-fatturato-generato-dallimpegno-per-linnovazione-302211434.html