SDRPY valuta i bisogni dell'aeroporto internazionale di Aden

Inizia lo sviluppo della stazione di confine di Al-Baqaa nel governatorato di Saada

ADEN, Yemen, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Un team tecnico del Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) ha visitato l'aeroporto internazionale di Aden per valutare ed esaminare i suoi bisogni essenziali tecnici e strutturali. Il team, guidato dall'ing. Ahmed Medkhali, ha incontrato gli specialisti in preparazione ad uno studio su larga scala di tutte le strutture aeroportuali.

Il responsabile del programma, ing. Ahmed Medkhali, ha annunciato che gli studi dell'SDRPY sulle attuali necessità hanno incluso la valutazione delle condizioni degli edifici aeroportuali, le piste e altre strutture; hanno esaminato lo stato dell'illuminazione ed equipaggiamento delle piste, ed ispezionato i sistemi di navigazione.

"Ci troviamo oggi sul terreno dell'aeroporto internazionale di Aden, a rispondere alle necessità di emergenza di questo hub di trasporto aereo con lo scopo di riattivarlo," ha detto l'ing. Medkhali. "Stiamo lavorando per valutare tutti i bisogni in preparazione ad uno studio formale e ad un piano di attuazione, da sottoporre per approvazione come parte del lavoro del Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen in supporto al settore dei trasporti."

SDRPY ha recentemente completato il ripristino e l'adeguamento dell'aeroporto di Al-Ghaydah nel governatorato di Al-Mahra e testato i sistemi di navigazione aerea, oltre a monitorare le procedure di prove di volo in collaborazione con società internazionali accreditate. I test dei sistemi di navigazione internazionali dell'aeroporto di Al-Ghaydah sono stati condotti con successo in conformità con gli standard dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

Il Programma fornisce tutto il necessario per la riuscita dell'attuazione dei piani di sicurezza aeroportuale nella Repubblica dello Yemen attraverso l'approvvigionamento di ambulanze completamente attrezzate e autopompe equipaggiate con le ultime tecnologie, e in osservanza alle raccomandazioni ICAO sulla sicurezza aeroportuale e antincendio. SDRPY ha anche aderito alle specifiche europee per facilitare la mobilità dei vigili del fuoco, consentendo ai pompieri di predisporre le loro attrezzature in movimento.

Altrove, rappresentato dall'ing. Mishari Al-Beluwi, l'SDRPY ha firmato vari contratti martedì per sviluppare e ripristinare la stazione di confine di Al-Baqaa collegando la provincia di Saada al Regno. Lo scopo è quello di servire gli yemeniti facilitando i loro spostamenti, accelerando i commerci tra il Regno e la Repubblica, e sostenendo l'economia dello Yemen.

SDRPY ha anche consegnato un set di generatori al direttore della stazione, il sig. Khalid Al-Omeisi, per aggiornare la capacità della stazione di confine di Al-Baqaa e continuare l'erogazione di elettricità in supporto alle operazioni del programma per la sicurezza dello Yemen e il settore delle costruzioni degli edifici governativi.