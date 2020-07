ESCWA e SDRPY condividono i loro punti di vista sul recupero e lo sviluppo dello Yemen

RIAD, Arabia Saudita, 25 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Una delegazione della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia Occidentale (ESCWA) ha visitato la sede centrale del Programma di sviluppo e ricostruzione saudita per lo Yemen (SDRPY) a Riad. Il sotto-segretario generale dell'ONU e segretario esecutivo di ESCWA, dott. Rola Dashti ha diretto la delegazione, accompagnato dal direttore della divisione sui problemi emergenti e relativi ai conflitti di ESCWA, dott. Tariq Al-Alami e dal secretario generale di ESCWA, Karim Khalil.

Durante la riunione della delegazione con il Supervisore generale di SDRPY, l'ambasciatore Mohammed bin Saeed Al Jabir, i direttori dei dipartimenti e gli specialisti del programma, le parti hanno scambiato punti di vista sulla cooperazione attraverso lo scambio di conoscenze ed esperienze e hanno condiviso le loro prospettive su come ottenere risultati concreti nel recupero e nelle attività di costruzione di capacità istituzionali a beneficio dei progetti umanitari e di sviluppo nei governatorati dello Yemen.

"Avere uno sviluppo stabile in Yemen è essenziale e il Programma di sviluppo e ricostruzione saudita per lo Yemen è critico e ha il nobile obiettivo di migliorare le vite quotidiane del popolo yemenita e di ottenere la stabilità nel paese", ha affermato il dott. Dashti in una dichiarazione. "Supportiamo lo SDRPY e il suo obiettivo di raggiungere uno sviluppo stabile. Ad ESCWA ci auguriamo di poter continuare la cooperazione con il programma su progetti mirati ad ottenere la pace, a costruire le capacità umane e a stabilire una visione di sviluppo sostenibile esaustiva per lo Yemen".

"Senza dubbio ESCWA è un'organizzazione internazionale occupata nello sviluppo economico e sociale dei paesi arabi e lo Yemen ne è una parte integrale", ha aggiunto. "Stiamo lavorando per sviluppare le capacità istituzionali e umane dello Yemen e per pianificare il recupero del paese successivo al conflitto, per assicurare uno sviluppo sostenibile e una pace completa e duratura".

Ha spiegato che ESCWA è stata coinvolta per fornire esperienza, punti di vista e consulenza nel campo dello sviluppo sostenibile, aiutando a migliorare e sviluppare le capacità umane dei popoli arabi e il trasferimento delle conoscenze. Ha inoltre indicato che ESCWA punta alla prosperità dei paesi e che il futuro è promettente per la gioventù araba.

Si è trattata della seconda riunione fra ESCWA e SDRPY. La prima riunione, tenuta a ottobre nel 2019, era rientrata nel quadro del programma per l'ottenimento della stabilità, che è direttamente correlata allo sviluppo sostenibile.

SDRPY e ESCWA tengono riunioni per sviluppare visioni per il recupero economico, sociale e istituzionale, oltre alla stabilizzazione e costruzione della pace in Yemen, il tutto allo scopo di servire il popolo yemenita e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibili dell'ONU(SDG) per la Repubblica dello Yemen. SDRPY e ESCWA inoltre lavorano sulla pianificazione e il coordinamento per unificare le visioni di sviluppo in Yemen e per promuovere l'integrazione fra organizzazioni di sviluppo in sito, con l'obiettivo di raggiungere un processo di sviluppo completo e di ampie vedute.