Studycat offre gratuitamente, a livello globale, la sua app che insegna le lingue ai bambini

Per sostenere le famiglie che stanno gestendo i disagi delle interruzioni scolastiche dovute al coronavirus, il pluripremiato fornitore di soluzioni per l'apprendimento delle lingue per i giovani studenti, sta distribuendo gratuitamente le sue app in tutto il mondo.

HONG KONG, 28 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- La società globale edtech Studycat Limited sta donando un mese di utilizzo gratuito, a livello globale, delle sue premiate app, dedicate all'apprendimento delle lingue, della serie Fun, grazie alle quali i bambini di 3-8 anni possono imparare inglese, cinese, spagnolo, francese e tedesco. L'iniziativa a livello globale va ad espandere la precedente donazione di Studycat che ha offerto uso gratuito delle sue app nella regione della Grande Cina. La risposta massiva ricevuta in Cina, dopo il lancio il 4 febbraio 2020, ha dimostrato l'urgente necessità, in questo particolare momento, di risorse per l'apprendimento domestico sicuro per i bambini piccoli.

https://studycat.com/it/siamo-tutti-insieme/ Per iscriversi, gli interessati possono visitare l'Apple App Store, il Google Play Store o il sito Web di Studycat:

Fun English for Schools . L'accesso alle app ha effetto immediato. In alcuni casi, la società offre anche l'uso gratuito del suo prodotto progettato per le istituzioni scolastiche ed educative:

Mark Pemberton, co-fondatore di Studycat, ha dichiarato: "Siamo profondamente vicini a tutte le famiglie colpite dall'epidemia di virus. Con le scuole distrutte in molte aree, in questa situazione, noi genitori ora affrontiamo la sfida pratica di prenderci cura dei nostri bambini più piccoli. Abbiamo bisogno di risorse facili da usare, attività concrete che i nostri figli possano svolgere in sicurezza a casa. Le nostre app sono state progettate appositamente per un uso domestico sicuro e siamo orgogliosi di poter, in qualche modo, aiutare le famiglie durante questa crisi "

"Siamo profondamente preoccupati per chiunque sia stato colpito da questo focolaio di virus. Siamo determinati a fare la nostra parte, contribuendo a mitigare alcuni dei disagi causati dall'interruzione della scuola", ha aggiunto Mateo Solares, cofondatore di Studycat. "Siamo impegnati ad aiutare i bambini piccoli in questo momento, consentendo loro di imparare cose nuove divertendosi, volgendo l'attenzione a qualcosa di costruttivo".

studycat.com , ai quali le famiglie avranno accesso, offre anche centinaia di fogli di lavoro creativi per aiutare a riempire il tempo in modo produttivo. Studycat consente l'apprendimento di inglese, spagnolo, cinese, francese, tedesco e tedesco per principianti a casa in modo comodo e sicuro, favorisce l'alfabetizzazione e lo sviluppo del pensiero critico. La sua enorme varietà di giochi, puzzle, canzoni ed esercizi interattivi online incoraggia la creatività e la collaborazione. Il sito Web dell'azienda,, ai quali le famiglie avranno accesso, offre anche centinaia di fogli di lavoro creativi per aiutare a riempire il tempo in modo produttivo.

Fondato nel 1999, Studycat è stato avviata da educatori esperti Mark Pemberton, Mateo Solares e Jason Bakkum. Il loro percorso è iniziato con una scuola di lingue tradizionale prima di passare all'apprendimento digitale basato sul gioco nel 2006 e agli app store nel 2011.

Informazioni su STUDYCAT

Studycat è un leader internazionale nell'educazione linguistica online dei bambini. Studycat consente ai bambini di tutto il mondo di divertirsi imparando una lingua straniera con applicazioni di apprendimento innovative che collegano casa e scuola. Le soluzioni dell'azienda aiutano i bambini di 3-8 anni a imparare efficacemente inglese, cinese, spagnolo, francese e tedesco ottenendo risultati positivi con un approccio misto di giochi ed esercizi online e offline. Il contenuto per l'apprendimento della lingua inglese di Studycat è in linea con Cambridge Young Learners, un riconosciuto curriculum accademico e sistema di esami.

Basate sul presupposto che i bambini piccoli apprendono in modo più efficace attraverso il gioco e sono motivati a studiare divertendosi, le app di Studycat sono state scaricate oltre 11 milioni di volte in tutto il mondo.

