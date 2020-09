upGrad nomina Saranjit Sangar come Amministratore Delegato per Gran Bretagna, Europa e Medio Oriente

- Come il primo Amministratore Delegato nominato a livello internazionale, Saranjit perseguirà l'obiettivo della primaria azienda edtech di realizzare un ricavo di un miliardo USD da questi mercati nei prossimi 4 o 5 anni.

MUMBAI, India, 29 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Per rafforzare la sua penetrazione nei mercati internazionali, upGrad, la più grande azienda di istruzione superiore on-line ha annunciato la nomina di Saranjit Sangar come Amministratore Delegato per Gran Bretagna, Europa e Medio Oriente.

Saranjit è un leader di grande talento e ha una ricca e diversificata carriera in e-commerce (Amazon UK), last-mile logistics (la logistica dell'ultimo miglio) (Amazon UK e Honestbee, Singapore), cloud kitchens (cucine remote) (Grab, Singapore) e FMCG (Godrej, India). Ha una lunga e comprovata esperienza più che decennale nell'ambito della costruzione e del posizionamento strategico delle aziende, nello sviluppo di squadre e nella creazione di valore aggiunto per clienti e soci. Nel suo ultimo ruolo di Amministratore - Grab Ventures e Start-ups a Grab, il primo leader decacorn Sud-est asiatico in ride-hailing (trasporto a pagamento su richiesta), on-demand deliveries and payments (consegne e pagamenti su richiesta) - ha contribuito a sviluppare da zero Grab cloud kitchens in Tailandia e Singapore, definendo gli obiettivi di ciascun paese e a creare la struttura organizzativa pur gestendo l'intero conto economico.

Nel accogliere la nuova leader alla guida delle sue attività in Gran Bretagna, Europa e il Medio Oriente, Ronnie Screwvala, cofondatore e presidente di upGrad, ha detto, "l'espansione internazionale di upGrad è una strategia su più fronti. Mentre abbiamo visto i nostri programmi già esistenti affermarsi con successo tra la grande diaspora di 40 milioni di persone nel Sud-asiatico, siamo ora dedicati allo sfruttamento della nostra piattaforma tecnologica globale, del nostra modello wire-frame di deep learning (apprendimento profondo) e high-touch counselling (consulenza personalizzata) nel mondo digitale per replicare il nostro successo in questi vasti mercati molto interessanti. Il nostro obiettivo rimane quello di diventare una dinamica azienda edtech internazionale e ora abbiamo fatto un passo avanti per realizzarlo. Do il benvenuto a Saranjit, la cui passione per la tecnologia e lo sviluppo del settore consumer risuona con la visione upGrad di avere un impatto su un miliardo di professionisti con LifeLongLearning (apprendimento permanente)."

Citando il suo nuovo ruolo, Saranjit Sangar ha detto, "Nella mia esperienza personale, ho molto apprezzato e sono stata molto avvantaggiata dalla mia educazione, dalla guida e dal sostegno dei miei mentori e dai lori consigli sull'apprendimento permanente e l'auto-miglioramento. Anche se mi rendo conto che queste risorse inestimabili non sono facilmente accessibili da tutti. Vorrei contribuire per assicurare parità di condizioni per i giovani e i professionisti ambiziosi con la democratizzazione dell'educazione, rendendo queste risorse disponibili, e aiutarli a fare le scelte giuste attraverso le loro carriere. A upGrad, stiamo per offrire a livello internazionale, a) programmi rilevanti per prepararli per il futuro della forza lavoro, b) esperienze di apprendimento approfondita con simulazioni del lavoro nella vita reale, c) mentori e consulenti che sono esperti nel campo, d) servizi di carriera - l'adeguamento delle competenze dei nostri studenti, aiutandoli a raggiungere esiti costruttivi. E sono entusiasta di intraprendere questo compito con upGrad."

Saranjit inizierà il suo nuovo incarico il primo ottobre 2020 con base a Londra, GB.

"In linea con il programma di crescita per far diventare upGrad il leader mondiale nel settore di Apprendimento Permanente, stiamo aprendo le nostre società controllate sui mercati internazionali. Prossimamente, vi comunicheremo la nomina del nostro Amministratore Delegato - APAC," ha concluso Ronnie Screwvala.

Informazioni su upGrad

UpGrad è l'azienda di istruzione superiore on-line più grande in India e ha avuto un impatto diretto su quasi 900,000 persone in tutto il mondo. UpGrad è stata classificata al primo posto sulla lista #LinkedInTopStartups India 2020. Questa è la terza volta consecutiva che upGrad è stata inclusa sulla lista #LinkedInTopStartup.

Link:

www.upgrad.com/

Contatti: Natasha Vachhani

natasha.vachhani@adfactorspr.com

+91-9833198631

Logo:

https://mma.prnewswire.com/media/1282447/upGrad_Logo.jpg