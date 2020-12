Turitin risponde alle esigenze dettate dalla didattica a distanza in Italia con strumenti volti a garantire e preservare l'apprendimento con integrità

UTRECHT, The Netherlands, 1 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- A causa della pandemia di COVID-19,

oltre l'82% delle scuole

le università che offrono corsi online hanno visto crescere il loro numero di iscritti del 7%

si sono viste costrette ad optare per la didattica e la valutazione a distanza,mentre. Per questo motivo, la sfida che i docenti, gli amministratori ed i dirigenti scolastici si trovano ora ad affrontare è quella di trovare il modo di preservare l'integrità accademica e la fiducia nell'insegnamento anche nell'ambito dell'apprendimento a distanza. Ed è proprio qui che la tecnologia può aiutare.

Come arginare i comportamenti scorretti nell'era digitale

A causa dell'aumento di casi di COVID-19 in tutta Italia e l'imposizione di lockdown regionali sempre più frequenti, gli istituti di formazione si trovano sempre più spesso a dover far fronte alla didattica a distanza ed i rischi che la stessa può porre all'integrità accademica. Dovendosi confrontare con ambienti di studio diversi da quelli a cui sono abituati, e sentendosi meno guidati del solito, gli studenti possono essere più facilmente tentati dal prendere scorciatoie o imbrogliare, spesso anche inconsapevolmente.

Cees Poortman, vicepresidente per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa di Turnitin, il fornitore globale della tecnologia per l'istruzione, lavora con passione per offrire agli istituti di formazione gli strumenti dei quali hanno bisogno in questo complicato ambiente didattico.

"Le scuole e le università di oggi si muovono in un mondo che è completamente diverso rispetto a quello di oltre 20 anni fa, quando Turntin è stata creata – spiega Poortman – La crescita esponenziale di metodi sempre più sofisticati per imbrogliare e l'incredibile pressione a raggiungere i migliori risultati possibili con la quale gli studenti convivono, hanno costretto gli istituti di formazione ad evolversi di conseguenza".

"È in questo contesto - aggiunge Poortman - che gli strumenti per la didattica online offerti da Turnitin, i quali garantiscono i più alti standard di integrità accademica possibili e promuovono un percorso di valutazione equo ed efficiente nel nuovo mondo della formazione, svolgono un ruolo fondamentale per gli studenti, i docenti e gli istituti in generale".

Ad esempio, gli studenti fanno a volte ricorso al metodo "copia e incolla" senza usare le dovute citazioni. Laddove i docenti non individuino e correggano tempestivamente tali comportamenti, il rischio a lungo termine è che gli studenti sviluppino lacune nella loro cultura generale e nel loro rendimento scolastico.

Usare gli strumenti online per valutare con integrità

Le soluzioni di Turnitin permettono di affrontare alla radice gli eventuali comportamenti scorretti, fornendo ai docenti gli strumenti di cui hanno bisogno per implementare feedback e processi di valutazione che sono talmente saldi da garantire la protezione contro la cattiva condotta accademica sia a casa che in classe e, allo stesso tempo, in grado di monitorare i buoni risultati degli studenti nel corso del tempo.

La soluzione di rilevamento del plagio di alta qualità e la piattaforma di valutazione avanzata di Turnitin sono state sviluppate con l'obiettivo di aiutare gli istituti di formazione ad avere una panoramica accurata dei risultati dei loro studenti. Dalla creazione di esercizi alla consegna di compiti di vario tipo e l'assegnazione di un voto finale, la gamma di soluzioni offerte da Turnitin è perfetta per navigare l'attuale sistema di apprendimento misto.

Integrità in tutto il percorso di apprendimento

Usando Turnitin, i docenti possono essere certi di stimolare in modo efficace l'apprendimento degli studenti, la loro integrità accademica ed il loro pensiero critico originale. Incorporare l'integrità accademica nell'intero percorso di apprendimento degli studenti è più importante oggi di quanto non lo sia mai stato in precedenza e Turnitin è pronta ad aiutare le scuole e le università ad affrontare questa sfida nel modo più efficace ed efficiente possibile.

"Il livello avanzato di valutazione formativa e la garanzia di integrità offerti da Turnitin - spiega Poortman – mirano a promuovere l'onestà e la coerenza per tutti i tipi di compiti e per tutte le materie, così da garantire l'efficienza e migliorare i risultati degli studenti".

Gli istituti di formazione che desiderino ottenere maggiori informazioni sul ruolo che la tecnologia per l'educazione svolge nella valutazione del rendimento degli studenti, nella promozione dell'integrità accademica e nella stimolazione del pensiero originale critico,

possono

www.turnitin.com

visitare il sito

Note per i redattori:

Gli strumenti di integrità e feedback offerti da Turnitin costituiscono una soluzione ottimale per la verifica delle similitudini, il feedback e la valutazione, contribuendo a salvaguardare la reputazione istituzionale e a scoraggiare il plagio. Per garantire risultati affidabili quando si verifica l'originalità dei testi prodotti dagli studenti, Turnitin confronta tali elaborati con la raccolta più completa al mondo di contenuti Internet, materiali accademici e compiti scolastici. Gli strumenti di feedback formativo e quelli di valutazione, oltre a far risparmiare tempo, aiutano gli studenti a sviluppare eccellenti doti di scrittura, a sviluppare il loro pensiero critico e a prepararsi per la loro carriera professionale.

Inoltre, con la piattaforma di valutazione online

Gradescope

, Turnitin propone un approccio innovativo per migliorare il processo della valutazione formativa. Grazie alla digitalizzazione dei compiti cartacei, Gradescope elabora informazioni dettagliate sui dati, le quali aiutano i docenti ad identificare i trend degli studenti e ad avere una panoramica più completa del loro percorso di apprendimento. Gradescope Complete è gratuito per tutti i docenti fino alla fine del 2020.

Chi siamo

Turnitin è una società internazionale nata per garantire l'integrità dell'istruzione e della ricerca e stimolare il pensiero critico originale. Turnitin collabora da oltre 20 anni con gli istituti di formazione per promuovere l'onestà, la coerenza e l'imparzialità. I nostri prodotti sono utilizzati dai docenti per guidare gli studenti verso gli standard più elevati dell'integrità, nonché dagli studenti e dai ricercatori per redigere lavori originali e di qualità. Il quartier generale di Turnitin si trova ad Oakland, in California, ma la compagnia ha uffici sparsi in tutto il mondo: nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Australia, in Corea, in India e in diverse aree dell'America Latina. Oltre 15.000 istituzioni accademiche, editori e aziende in tutto il mondo usano i nostri prodotti: Feedback Studio, Gradescope, iThenticate, Turnitin Originality, Turnitin Similarity.

