Portal annuncia l'attivazione di sport elettronici mainstream con DOTA2

LONDRA, 26 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Portal, leader di mercato nei videogiochi di nuova generazione, annuncia un torneo globale di eSport nell'ambito della sua attivazione con DOTA2, uno dei i più grandi titoli di gaming della storia. Il torneo segna un passo avanti significativo nella missione di Portal di rimodellare il settore del gaming competitivo affermandosi come l'hub di riferimento per i giocatori di tutto il mondo. Il torneo presenterà anche esclusivi "Portal Chests", contenenti elementi nel gioco DOTA2 che possono essere riscattati dai giocatori DOTA2. I Portal Chests sono disponibili esclusivamente tramite Portal e possono essere acquistati in $PORTAL.

Portal ospiterà "Portal DOTA2 World Invitationals", un torneo di eSport di livello mondiale che si svolgerà dal 28 al 31 marzo in vari paesi e vedrà otto squadre di eSport di alto livello sfidarsi per un sostanzioso montepremi di 100.000 dollari; le squadre saranno annunciate a breve da Portal su X (già Twitter). Trasmesso in streaming su tutte le principali piattaforme, tra cui YouTube e Twitch, è la prima incursione di Portal nel mondo competitivo degli eSport, uno spazio in cui intende diventare uno dei principali attori nei prossimi anni.

Il montepremi è il seguente:

Gli appassionati di eSport di tutto il mondo possono aspettarsi partite emozionanti e una competizione feroce. Questa collaborazione segna una pietra miliare perché Portal diventa una delle prime organizzazioni di nuova generazione ad avviare un'attivazione di Esport con un grandioso titolo degli Esport mainstream come DOTA2.

Il torneo vede anche il lancio dei "Portal Chests". Ogni attivazione di Portal Esport includerà Portal Chests contenenti elementi di un IP di gaming diverso: i Portal DOTA2 World Invitationals, ovviamente, hanno Portal Chests a tema DOTA2. Per i D2WI di Portal, il Portal Chest assume la forma di un oggetto da collezione digitale esclusivamente su Portal che consente ai suoi possessori di riscattare una gamma di oggetti durante il gioco. Portal sta incrementando il pubblico degli eSport e l'esperienza dei tifosi attraverso elementi come i Portal Chests, disponibili per gli spettatori e i tifosi DOTA2 esclusivamente tramite Portal e acquistabili su $PORTAL.

Portal offre agli appassionati di videogiochi di tutto il mondo nuovi modi per connettersi con i giochi che amano, tramite eSport, oggetti da collezione digitali, streaming e altro ancora. Portal DOTA2 World Invitationals è il primo di una serie di attivazioni che portano la tecnologia di nuova generazione agli IP di gioco tradizionali.

Con oltre 50 milioni di utenti attivi giornalieri e 873 milioni di dollari di entrate totali, DOTA2 è una potenza nel mondo degli eSport, che ha generato quasi 300 milioni di dollari dal Battle Pass di DOTA2 tra il 1° settembre e il 12 gennaio 2022. I suoi giocatori possono guadagnare premi significativi: il giocatore che guadagna di più, Johan "N0tail" Sundstein che vanta ben 7,1 milioni di dollari di guadagni totali negli eSport. Lo straordinario successo del popolare gioco MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) sviluppato da Valve Corporation va oltre i singoli giocatori e le squadre. L'enorme base di giocatori, gli acquisti in-game e gli eventi di eSport contribuiscono alle sue entrate complessive.

"Siamo lietissimi di annunciare questa attivazione storica. Stiamo entrando in un territorio inesplorato: una collaborazione tra un ecosistema di gaming di nuova generazione e un titolo di gioco mainstream", afferma il team Portal. "La portata globale di DOTA2 garantisce che questa attivazione avrà risonanza tra i giocatori e i tifosi di tutto il mondo. Guardiamo con fiducia alla possibilità di offrire ai giocatori di DOTA2 nuovi modi per connettersi con il gioco che amano: attraverso gli eSport e molto altro ancora! "

Per ulteriori informazioni visitare www.portalesports.com

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCr1D0VCpaNJnWX6IgVCY0lwTwitch: https://www.twitch.tv/portalesportshqTwitter: https://twitter.com/PortalcoinTwitter: https://twitter.com/PortalEsportsHQ

https://www.portalgaming.com .

Informazioni su PortalPortal è l'editore e la piattaforma di gaming di nuova generazione. Attraverso prodotti tecnologici all'avanguardia e una rete di intrattenimento di livello mondiale, Portal sta ridefinendo il modo in cui i videogiochi e i giocatori si connettono.

L'ecosistema Portal è composto da molteplici elementi interconnessi; con oltre 200 giochi partner al momento del lancio, Portal sta definendo in modo decisivo la distribuzione portando il meglio del gaming in un unico ecosistema.

Seguici su X (già Twitter) su https://twitter.com/Portalcoin

Sito di eSport: portalesports.com

Sito: portalgaming.com

Informazioni su Portal DOTA2 World Invitationals

L'edizione inaugurale di Portal DOTA 2 World Invitationals si svolgerà dal 28 al 31 marzo, in collaborazione con DOTA2, uno dei migliori videogiochi MOBA (multiplayer online battle arena) di Valve. Questo torneo di eSport di livello mondiale si svolge in più paesi e vedrà otto squadre di eSport di alto livello darsi battaglia per un sostanzioso montepremi di 100.000 dollari. Trasmesso in streaming su tutte le principali piattaforme, tra cui YouTube e Twitch, segna la prima entrata di Portal nel mondo competitivo degli eSport, spazio in cui intende diventare uno dei principali attori nei prossimi anni. Questa importante attivazione iniziale che presenta i Portal Chests porterà avanti la rapida e impressionante crescita del marchio e dell'ecosistema Portal e stimolerà ulteriormente l'adozione di $PORTAL.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2367204/Thumbnail___Portal_Dota2_World_Invitatiionals.jpg

