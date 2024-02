1000 MIGLIA WARM UP USA APERTE LE ISCRIZIONI ALL'EDIZIONE 2024

BRESCIA, mercoledì, 29 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Aprono oggi le iscrizioni all'edizione 2024 del 1000 Miglia Warm Up USA, l'evento con il quale, da ormai cinque anni, la Freccia Rossa è sbarcata negli Stati Uniti, nell'area tra Middleburg e Washington DC.

In programma dal 22 al 27 Ottobre, l'evento confermerà il format degli anni passati: dopo una giornata di training sulle tecniche delle gare di regolarità italiane, che si terrà al Summit Point Motorsports Park, prenderà il via la Coppa USA, una gara in tre tappe nel corso della quale gli equipaggi percorreranno 800 chilometri ed affronteranno sfidanti prove sportive.

Il punto di partenza delle vetture nelle giornate di gara sarà il centro cittadino di Middleburg e le tappe raggiungeranno i dintorni della cittadina conosciuta per le competizioni di equitazione e polo, fino alle Blue Ridge Mountains. Il primo pranzo in gara si terrà nella tenuta di Barboursville, conosciuta per i suoi vitigni di origine italiana, per il Ristorante Palladio, uno dei più autentici ristoranti italiani d'America e per il 1804 lnn and Cottage, da oltre due secoli rinomato luogo di ristoro lungo la Constitution Highway. Con la seconda tappa si tornerà al Summit Point Circuit mentre l'ultimo giorno di gara, dopo il pranzo al Congressional Country Club di Bethesda, la chiusura sarà sul suolo italiano dell'Ambasciata d'Italia a Washington DC.

Gli equipaggi saranno divisi in due tipologie, Veteran nel caso in cui almeno uno dei due conduttori iscritti abbia preso parte ad almeno due 1000 Miglia o Ferrari Tribute 1000 Miglia, e Novice nel caso in cui entrambi i conduttori abbiano preso parte al massimo a una 1000 Miglia (o Ferrari Tribute). Sarà ammesso alla gara un numero massimo di 40 vetture suddivise in due classi: la "1000 Miglia Era", che comprende i modelli in possesso del Certificato del Registro 1000 Miglia e la "Post 1000 Miglia Era" riservata a vetture Sport e Gran Turismo costruite dal 1958 ad oggi. Esemplari prodotti prima del 1957 che risultino di elevato interesse storico e/o sportivo, pur non essendo mai state iscritte alla 1000 Miglia storica, verranno inserite in una Guest List e faranno parte della classe 1000 Miglia Era.

Una quota di iscrizione early bird è acquistabile entro il 3 maggio.

Il termine delle iscrizioni è fissato per il 20 Settembre.

Tutte le informazioni sul sito 1000miglia.it.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2351405/Mille_Miglia.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2351404/Warm_Up_USA_Logo.jpg