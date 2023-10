183 premi in denaro, 08 nuovi iPhone 14 Plus - Salam Bangladesh di ACE Money Transfer è tornata ancora una volta

MANCHESTER, Inghilterra, 30 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- In una mossa che è destinata a sostenere le rimesse degli espatriati del Bangladesh in tutto il mondo, ACE Money Transfer, nome di fiducia nelle rimesse internazionali, torna con la sua famosa campagna "Salam Bangladesh". Lanciata inizialmente come tributo allo spirito, alla resilienza e alla ricchezza culturale degli espatriati del Bangladesh, la campagna è diventata un segno distintivo annuale per ACE, che riflette la sua dedizione al servizio della comunità bangladese a livello globale.

"ACE Money Transfer distribuirà 8 nuovissimi iPhone 14 Plus ai mittenti di rimesse in tutto il Regno Unito, Europa, Canada, Australia e Svizzera, e 183 premi in denaro di 10.000 BDT ciascuno ai destinatari delle rimesse in Bangladesh fino al 31 ottobre 2023. Ogni trasferimento di denaro verso il Bangladesh da questi Paesi prima della data limite parteciperà automaticamente alla fortunata estrazione".

Le riserve estere del Bangladesh hanno raggiunto un picco di 48 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2021, dopo la chiusura dell'hawala/hundi in tutto il Paese, ma sono crollate a una cifra allarmante di soli 26,74 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023. Sebbene il Paese abbia ricevuto rimesse per oltre 21 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023, con un aumento di appena il 2,75% rispetto all'anno precedente, ha un estremo bisogno di stimolare l'afflusso di rimesse da parte degli espatriati del Bangladesh nel mondo. Comprendendo le esigenze critiche del Bangladesh e dei suoi espatriati, ACE Money Transfer è intervenuta ancora una volta per contribuire a promuovere la crescita delle rimesse offrendo premi allettanti e servizi ineguagliabili.

Rashid Ashraf, CEO di ACE Money Transfer, si è detto entusiasta del ritorno della campagna: "L'essenza di Salam Bangladesh è più di una semplice iniziativa aziendale. Riflette il nostro profondo rispetto per la comunità del Bangladesh e il nostro impegno a offrire loro servizi senza pari. Quest'anno, stiamo riportando la campagna con ancora più vigore, dimostrando il nostro continuo sostegno e riconoscimento per gli instancabili sforzi compiuti dagli espatriati bangladesi in tutto il mondo".

Fin dall'inizio, la campagna "Salam Bangladesh" è stata ampiamente accolta dalla comunità e questa volta è tornata con altri premi per chi invia e per chi riceve le rimesse. Le piattaforme social sono piene di feedback positivi, testimonianze e storie di come ACE Money Transfer abbia svolto un ruolo fondamentale nel colmare le distanze e connettere i cuori.

Mentre il panorama globale si evolve continuamente, ACE Money Transfer rimane ferma nel suo impegno di dare priorità e servire le esigenze dei suoi clienti. Il rilancio della campagna "Salam Bangladesh" nel 2023 è un vivido ricordo di questa promessa, che afferma la posizione di ACE come leader nel settore dei trasferimenti di denaro e la sua incrollabile dedizione alle comunità che serve.

