Le obiezioni di Einstein sulla meccanica quantistica sono confermate dall'industria nel settore delle nuove energie

Terzo dei tre tributi ad Albert Einstein

DENTON, Texas, 28 maggio 2019 /PRNewswire/ -- Nei comunicati precedenti, datati 20 e 24 maggio 2019, abbiamo presentato gli studi dello scienziato italo-americano Sir Ruggero Maria Santilli (http://www.i-b-r.org/Dr-R-M-Santilli-Bio-1-10-18.pdf) e di altri scienziati sulla apparente conferma della fisica e della chimica dell'argomento di Einstein secondo il quale la meccanica quantistica è una "teoria incompleta." In questo nuovo comunicato stampa, presentiamo studi sulla necessità di un "completamento" della meccanica quantistica per avere dei trattamenti coerenti delle nuove energie pulite e fondamentalmente delle tecnologie nuove.

Santilli afferma: "Non ho mai accettato che la meccanica quantistica fosse una teoria "completa", perché la meccanica quantistica non ha "una freccia del tempo", e pertanto non è in grado di rappresentare in modo coerente i processi che rilasciano energia. Dopo avere studiato nei miei studi per la laurea che la meccanica quantistica è caratterizzata da algebre di Lie invarianti per inversione temporale, scrissi la mia tesi di dottorato, del 1965, sul loro "completamento" in algebre ammissibili di Lie irreversibili (http://www.santilli-foundation.org/docs/Santilli-54.pdf) insieme alle equazioni dinamiche irreversibili correlate."

Dopo avere occupato diversi ruoli accademici, nel settembre del 1978, Santilli entrò a far parte del Dipartimento di matematica della Harvard University con il sostegno del Dipartimento dell'Energia per svolgere ricerche innovative nel settore delle nuove energie pulite. In tale contesto, Santilli introdusse la realizzazione generale più nota delle algebre ammissibili di Lie irreversibili caratterizzate dalla generalizzazione e dalla differenziazione del prodotto convenzionale "ab" tra numeri, funzioni, nel prodotto di a e b sulla destra, a>b = art, dal prodotto di b e a sulla sinistra, a<b = asb, dove r ed s sono numeri, funzioni o matrici positive e arbitrarie. Le nuove moltiplicazioni, hanno consentito di realizzare una nuova matematica nota come "matematica adronica sulla destra e sulla sinistra" con il relativo "completamento" della meccanica e della chimica quantistica in coperture irreversibili note come meccanica e chimica adronica, in cui i processi che rilasciano energia in avanti nel tempo tempo sono rappresentati con prodotti ordinati sulla destra, mentre i processi indietro nel tempo sono rappresentati come prodotti ordinati sulla sinistra. Valori diversi di r ed s assicurano la irreversibilità. Solo in seguito sono iniziate le applicazioni scientifiche e industriali per le nuove energie pulite. La isomatematica, isomeccanica e isochimica utilizzati nei due comunicati stampa precedenti vengono recuperate per r = s= T > 0. Allo stesso modo la meccanica e la chimica quantistica vengono recuperate per r = s = 1 (http://www.santilli-foundation.org/elements-hadronic-mechanics.htm).

Santilli afferma: "Ritengo che la nostra incapacità di arrivare a fusioni nucleari controllare nonostante l'investimento di miliardi di fondi pubblici sia dovuto alle incoerenze nel loro trattamento dell'invariante per inversione temporale nelle scienze del Ventesimo secolo. Di contro, in Thunder Energies Corporation (http://Thunder-energies.com/) società americana quotata in Borsa, stiamo tentando fusioni nucleari che, se rappresentate con le nuove scienze irreversibili, non sembrano avere radiazioni o residui nocivi (http://www.santilli-foundation.org/docs/hypercombustion-2019.pdf)."

Quando gli è stato chiesto in che modo i processi irreversibili possono verificare l'argomento di Einstein, Santilli ha dichiarato: "Sembra che le obiezioni di Einstein alla meccanica quantistica siano verificate nella regione di diffusione delle collisioni continue di particelle con elevata carica di energia. La meccanica quantistica è valida durante l'accelerazione dei protoni nei collisori di adroni. Tuttavia, la meccanica quantistica non può essere valida nell'impatto dei protoni contro un target a causa della irreversibilità della diffusione. L'argomento di Einstein sembra essere verificato nella parte interna delle regioni di diffusione con elevata carica di energia a causa delle loro estreme densità vicine a quella dei buchi neri in cui le incertezze quantistiche e di altre leggi non possono ovviamente essere applicate. L'importanza dell'argomento di Einstein, oltre alla mancanza di accettazione diffusa da parte della comunità accademica per quasi un secolo, è illustrata dalla necessità di una revisione dei "risultati sperimentali" in esperimenti con elevata carica di energia per la mancanza attuale di contributi irreversibili."

Contatto: Paul KnopickE & E Communicationspknopick@eandecommunications.com940.262.3584