Contratto multimilionario che ridisegnerà il settore logistico dell'Indonesia aggiudicato all'azienda blockchain PLMP Fintech

SINGAPORE, 30 maggio 2019 /PRNewswire/ -- L'azienda blockchain di Singapore PLMP Fintech ha firmato questo pomeriggio una lettera di intenti con l'Agenzia per l'Area di Libero Scambio e il Porto Franco di Batam e la società indonesiana Central Distribusi Batam per lo sviluppo di un progetto multimilionario in collaborazione con il Ministero del Commercio che si propone di ridisegnare il settore logistico dell'intero paese a partire dalla maggiore isola dell'arcipelago Riau, situato di fronte al trafficato stretto di Singapore.

La fase pilota vedrà l'implementazione a Batam del protocollo blockchain Creatanium creato da PLMP Fintech per uniformare la compravendita di prodotti agricoli tra produttori e distributori. "Entrambi trarranno beneficio da un processo semplificato in cui prezzi all'ingrosso e contrattazioni sono condotti in modo aperto e trasparente", dice Clayton Ong, il rappresentante dell'azienda tecnologica che monitorerà le operazioni durante la loro graduale espansione fino a raggiungere l'intero paese.

Stato tra i più popolosi del mondo e con un complesso territorio che include migliaia di isole ed ettari di giungla, l'Indonesia più di tutti può trarre vantaggio dall'uso di un sistema di tracciamento blockchain che elimini gli sprechi dell'attuale filiera trasformandola in una macchina efficiente. "Il nostro sistema fornirà aggiornamenti istantanei sull'esatta posizione delle merci in transito per contrastare i ritardi nelle consegne e ottimizzare i processi", spiega la co-fondatrice di PLMP Fintech Kym Kee durante la sua presentazione.

Il settore logistico indonesiano drena una buona parte del PIL nazionale in percentuali addirittura doppie rispetto ai paesi limitrofi con differenze significative anche a livello domestico. Le inefficienze nel trasporto e nella consegna delle merci in certe aree comportano infatti differenze sostanziali nei prezzi di prodotti di base come riso o zucchero e l'applicazione della technologia blockchain sviluppata da PLMP Fintech può ribilanciare la situazione apportando transparenza e tracciabilità.

Questo progetto rientra nella missione di PLMP Fintech di costruire un ecosistema blockchain onnicomprensivo reso unico dall'uso del proprio protocollo e da una diversificazione dei profitti in diversi ambiti che spaziano da soluzioni technologiche a beni digitali. Supportato da numerosi progetti già in corso d'opera nel sudest asiatico, l'ultimo dei quali a nell'isola indonesiana di Batam, e da una generale fiducia da parte del mercato, la valuta digitale dell'azienda, Creatanium, ha già doppiato la parità con il dollaro americano a meno di un anno dal suo lancio ufficiale nel maggio 2018.

