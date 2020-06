Police Corre In F1™ Con Lewis Hamilton e Mercedes-AMG Petronas Motorsport E Annuncia Una Collezione Realizzata Con Il Cinque Volte Campione Del Mondo Lewis Hamilton

LONGARONE, Italia, 5 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Police, brand lifestyle di proprietà del Gruppo De Rigo, sigla un importante accordo di sponsorizzazione con Mercedes-AMG Petronas Motorsport, team del cinque volte campione del mondo di Formula 1™ Lewis Hamilton, e annuncia la prossima realizzazione di una collezione eyewear in partnership con il pilota, icona della F1™ e del mondo fashion.

Police è diventato official team supplier della scuderia Mercedes-AMG Petronas Motorsport e grazie a questa partnership i piloti e il team di gara indosseranno occhiali da sole e montature da vista del brand.

Il logo Police sarà visibile in entrambi i lati del casco dei piloti Lewis Hamilton e Valtteri Bottas oltre che nel box, e comparirà su tutti i materiali di marketing della scuderia.

La collaborazione si completerà con il prossimo lancio di una collezione eyewear disegnata in partnership con Lewis Hamilton, che ha fatto degli occhiali uno degli accessori identificativi del proprio look.

Massimo De Rigo, Vice Presidente Esecutivo del Gruppo De Rigo, commenta: "Siamo estremamente orgogliosi di questa prestigiosa collaborazione tra Police – nostro house brand a cui teniamo particolarmente – e Mercedes-AMG Petronas Motorsport, scuderia storica di Formula 1™. La collaborazione con Lewis, che sarà brand ambassador e allo stesso tempo designer della collezione, rappresenta per Police un'occasione unica per unirsi, ancora una volta, al mondo dello sport. Siamo orgogliosi di farlo con la scuderia più forte di uno degli sport più seguiti al mondo."

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Police tra i nuovi partner di Mercedes-AMG Petronas Motorsport," commenta Toto Wolff, Team Principal e CEO. "È un piacere collaborare con un marchio che è sinonimo di grande qualità e attenzione al dettaglio, caratteristiche fondamentali anche nel nostro sport. Questa partnership dimostra l'interesse crescente dei brand lifestyle nei confronti del nostro team e l'attrattiva che la Formula 1™ rappresenta come piattaforma di marketing."

Nato negli anni '80 come brand di occhiali del Gruppo De Rigo, Police firma oggi un'ampia gamma di prodotti, tutti contraddistinti dall'elevata qualità dei materiali impiegati e dallo spirito urban.

Informazioni su Police

Police è un brand di proprietà della società De Rigo, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di occhiali dalla qualità indiscussa. Fondato nel 1983, Police si è imposto ben presto come un marchio sinonimo di design raffinato e un'immagine forte. Grazie alla sua identità e alla posizione di mercato, consolidata negli anni, Police ha creato con il tempo un concetto di lifestyle molto ampio che comprende fragranze, orologi, gioielli e piccola pelletteria. Le collezioni Police sono distribuite in oltre 80 Paesi, in particolare in Europa, Asia e America.

Informazioni su Mercedes-AMG Petronas Motorsport

Mercedes-AMG Petronas Motorsport è il team sportivo Mercedes-Benz che partecipa ai campionati FIA Formula 1™, la più grande competizione annuale al mondo, simbolo degli sport motoristici.

Dalla propria sede nel Regno Unito, suddivisa in due campus ad alto contenuto tecnologico, la scuderia progetta, sviluppa, produce e mette in pista le macchine da corsa e i veicoli ibridi guidati dal cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton e dal compagno di squadra Valtteri Bottas.

La Formula 1™ è uno sport unico dal punto di vista tecnico e umano. Richiede un'alchimia perfetta tra tecnologia all'avanguardia, gestione e lavoro di squadra per arrivare alla meta più ambita nel corso di 21 Gran Premi sparsi per il mondo, che si svolgono tra marzo e dicembre.

Mercedes-AMG Petronas Motorsport ha ridefinito gli standard della F1™ grazie alle vittorie costruttori e piloti nei campionati 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Durante queste cinque stagioni, ha ottenuto 74 vittorie, 147 podi, 84 pole position, ha corso 53 giri più veloci e raggiunto prima e seconda posizione in 39 partenze su 100.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/897964/Police_F1_Helmets.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/897956/Police_Logo.jpg