CNBC inserisce Veritas Genetics per il secondo anno consecutivo nella sua 2019 Disruptor 50 Companies List

Veritas Genetics è stata scelta dalla CNBC come una delle 50 aziende più dirompenti per i progressi compiuti nel Sequenziamento del Genoma nelle persone sane, rendendo accessibile alla gente comune la medicina personalizzata

MADRID, 6 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Per il secondo anno consecutivo Veritas Genetics "The Genome Company" è stata inserita nell'elenco delle Disruptor 50 Companies dalla CNBC, il canale televisivo nordamericano.

Veritas Genetics si colloca al 44° posto nell'elenco del 2019 per la sua costante innovazione e interpretazione nell'analisi del Genoma Completo rivolta a individui sani e per gli sforzi compiuti nel rendere accessibile la medicina personalizzata.

"Veritas -afferma la CNBC- è la prima azienda a offrire a consumatori e medici l'analisi e l'interpretazione del genoma completo, il che significa analizzare i 6,4 miliardi di lettere del DNA in ogni singola cellula del corpo umano". Analogamente, questa nomination riconosce i progressi compiuti da Veritas Genetics nella ricerca medica, guidata da intelligenza artificiale e machine learning.

Il prodotto di punta dell'azienda, myGenome, analizza il nostro DNA fornendo informazioni su oltre 650 malattie clinicamente rilevanti, raggruppate in diverse categorie quali cancro, malattie cardiovascolari, neurologiche, metaboliche, e non solo. Analizza anche l'intolleranza verso oltre 300 farmaci utilizzati nel trattamento di malattie quali depressione, asma o diabete.

L'azienda è stata co-fondata nel 2014 da George Church, pioniere della moderna genetica che ha partecipato al Genome Human Project, la prima iniziativa volta alla mappatura di tutti i geni contenuti nel genoma umano. Secondo Veritas, il facile accesso e la completezza del test lo renderanno lo standard dei test genetici.

La Disruptor 50 List del 2019 redatta dalla CNBC include aziende private appartenenti a settori diversi quali biotecnologia, trasporti, retail o agricoltura le cui innovazioni stanno cambiando il mondo. Si tratta di nuove aziende con una visione rivoluzionaria dell'ambiente che hanno identificato nicchie non sfruttate del mercato con un potenziale fatturato di miliardi di dollari. Delle 50 aziende selezionate, 36 sono "unicorni": startup che hanno raggiunto una valutazione superiore a 1 miliardo di dollari.

Veritas Intercontinental è la controllata internazionale di Veritas Genetics, The Genome Company, che opera in Europa, America Latina, Giappone ed Emirati Arabi Uniti. La sua mission è promuovere il sequenziamento del genoma completo e offrire informazioni alle persone che permettono loro di massimizzare la qualità e la durata della propria vita e quella dei propri familiari, cambiando il modo in cui il mondo concepisce la genetica.

Veritas è stata la prima azienda a offrire il sequenziamento e l'interpretazione del genoma completo ai consumatori e ai loro medici. È leader nella genetica in grado di espandere i limiti di scienza e tecnologia, riducendo così il costo del genoma.

Fondata nel 2014 da eminenti genetisti della Harvard Medical School, opera nel mondo dai suoi uffici negli Stati Uniti, in Europa e Cina. L'azienda è stata riconosciuta dalla MIT Technology Review come una delle 50 Smartest Companies nel 2016 e 2017, da Fast Company nel 2018 come una delle aziende più innovative al mondo nel settore sanitario, e di recente nel 2018 e 2019 dalla CNBC come una delle 50 Most Disruptive Companies.

