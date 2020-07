ZTE vince il premio come miglior servizio mobile per Connected Living in Asia grazie alla sua soluzione di banda larga aerea ATG

SHENZHEN, Cina, 28 giugno 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), provider leader nelle telecomunicazioni, soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi di aver vinto il premio Best Mobile Service for Connected Living in Asia al Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2019, in virtù della sua soluzione di banda larga aerea Air to Ground (ATG).

L' Air to Ground (ATG) di ZTE usa la tecnologia di comunicazione mobile terrestre matura per costruire una rete di copertura tridimensionale di banda larga terra-aria, che fornisca intrattenimento a bordo, ufficio a bordo, servizi personalizzati e applicazioni industriali vastissime. La soluzione ATG di ZTE supporta la super velocità di 1200 km l'ora con copertura a 300 km di raggio, così che gli utenti possano godere un'esperienza di connessione stabile e super veloce in aria.

ZTE è entrata nel campo dell' ATG fin dal 2009. Per il suo aver accumulato tecnologie di comunicazione terrestri, ZTE ha superato una serie difficoltà, come applicazioni in scenari speciali, copertura di aree speciali ed interferenza di rete terrestre.

ZTE è leader nel campo dell' ATG già da diversi anni. Nel 2009, ZTE ha sviluppato la prima rete 3G ATG. Nel 2014, ZTE ha condotto il primo test LTE ATG del settore insieme ad Air China ed ha aperto due rotte aeree pre-commerciali. Nel 2017, il primo aereo equipaggiato con tecnologia ATG a frequenza unica 4G aria-terra è decollato con successo. Oggi, ZTE è impegnata a sviluppare e fare ricerca sulla soluzione ATG 5G, per poter offrire un'esperienza aerea 5G.

ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili, e soluzioni di tecnologia enterprise rivolte a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia M-ICT di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), i prodotti e servizi di ZTE sono venduti ad oltre 500 operatori in più di 160 paesi. ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni internazionali regolatorie. ZTE è impegnata nella responsabilità sociale ed è membro del Global Compact delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni, si prega di visitare www.zte.com.cn.

