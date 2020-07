La prima esposizione sino-africana dell'economia e del commercio si è tenuta con successo nello Hunan

CHANGSHA, Cina, 1 luglio 2019 /PRNewswire/ -- ospitata nella città di Changsha, situata nella provincia dello Hunan nella Cina centrale, dal 27 al 29 giugno, la prima fiera sino-africana dell'economia e del commercio (CAETE) ha attirato più di 1600 ospiti provenienti da 53 paesi africani e oltre 3500 espositori cinesi e stranieri, compratori e addetti ai lavori, con un numero di visitatori oltre la soglia dei 100.000.

In quanto unico organismo cinese a livello nazionale a promuovere l'economia e il commercio con l'Africa sotto il Forum per la cooperazione sino-africana (FOCAC), il CAETE funge da prima piattaforma nazionale nello Hunan aperta al mondo esterno e sarà ospitato in maniera permanente dalla provincia. L'esposizione di quest'anno è stata sul tema "cooperazione win-win per una più stretta partnership economica Cina-Africa".

Alla fiera, 84 documenti di cooperazione sono stati firmati da governi locali, aziende statali e private, istituti finanziari, associazioni di settore e organizzazioni non-governative tra la Cina e l'Africa. Gli affari per un valore di 20,8 miliardi di dollari spaziano in varie aree: commercio, investimenti, infrastrutture, agricoltura, aviazione, turismo e relazioni tra città gemellate.

Lo Hunan gode di un vantaggio geologico unico per portare avanti la strategia principale per la crescita della Cina centrale poiché si trova al cuore dei trasporti della Cina centrale, confina con il Guangdong e si affaccia su Hong Kong e Macao. In quanto promotore attivo della Nuova Via della Seta (BRI), è stato più importante nel rafforzare l'apertura e gli affari della Cina in anni recenti.

Hunan e Africa hanno visto una rapida crescita dei loro commerci e investimenti, con gli scambi bilaterali cresciuti di oltre il 50% per quattro anni di fila e un valore di 2,8 miliardi di dollari nel 2018. Più di 120 aziende di base nello Hunan, fra cui CRRC Zhuzhou Locomotive, Yuan Long Ping High-Tech, SANY e Broad Homes, stanno promuovendo il loro business in settori come le costruzioni, il commercio, la produzione di macchinari e lo sviluppo delle risorse minerarie in Africa.

Andando avanti, ha detto un dirigente del governo dello Hunan, la provincia, guidata dallo spirito della cooperazione sino-africana nella BRI, darà priorità alle otto grandi iniziative lanciate dal summit FOCAC di Pechino nel 2018. L'enfasi sarà posta sul sostenere l'Africa per favorire il suo momento di crescita endogeno al fine di assicurare lo sviluppo di alta qualità della cooperazione economica Cina-Africa nella nuova era.