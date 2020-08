BB&T riferisce utili record di 842 milioni di dollari, pari a USD 1,09 per azione

WINSTON-SALEM, Carolina del Nord, 19 luglio 2019 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) ha riferito oggi un utile record per il secondo trimestre del 2019. L'utile netto disponibile per i titolari di azioni ordinarie è stato di 842 milioni di dollari, in aumento dell'8,6% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Gli utili diluiti nel secondo trimestre 2019 sono stati USD 1,09 per azione ordinaria, con un incremento del 10,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I risultati del secondo trimestre hanno prodotto un rendimento annualizzato sull'attivo medio dell'1,55% e un rendimento annualizzato sul capitale azionario ordinario dell'11,98%.

Escludendo gli oneri relativi alla fusione e alla ristrutturazione di 23 milioni di dollari (19 milioni di dollari al netto delle imposte) e le spese operative incrementali legate alla fusione di 9 milioni di dollari (7 milioni di dollari al netto delle imposte), l'utile netto disponibile per i titolari di azioni ordinarie ha raggiunto la cifra record di 868 milioni di dollari, pari a USD 1,12 per azione. L'utile diluito corretto per azione ordinaria è aumentato di USD 0,07 rispetto al primo trimestre del 2019. Il rendimento annualizzato corretto degli attivi medi e il rendimento annualizzato del capitale azionario ordinario tangibile medio sono stati rispettivamente dell'1,59% e del 20,00%.

"Siamo molto lieti di annunciare ottimi risultati complessivi per il secondo trimestre, con utili record di 842 milioni di dollari o USD 1,09 per azione ordinaria", ha dichiarato il Presidente e Amministratore delegato Kelly S. King. Questi risultati sono stati resi possibili da una forte crescita dei prestiti, da un miglioramento dei ricavi spinto da rendite assicurative record e da una buona performance nell'investment banking e in diritti e commissioni di intermediazione, oltre che da una costante qualità degli attivi.

"Questo è stato un trimestre entusiasmante, dal momento che abbiamo fatto notevoli progressi nello sviluppo della nostra nuova società, Truist, con i nostri partner SunTrust", ha affermato King. "Un giorno Truist sarà un nome che rifletterà il ricco patrimonio di entrambe le società e sarà sinonimo del nostro obiettivo di offrire un futuro migliore ai nostri clienti, comunità e associati, il che condurrà a una forte performance per i nostri azionisti".

"In questo trimestre, sia BB&T che SunTrust hanno assunto nuovi e significativi impegni verso le comunità in cui abbiamo sede, incluso il piano di sussidi comunitari da 60 miliardi di dollari con la National Community Reinvestment Coalition che è stato annunciato all'inizio di questa settimana", ha detto King. "Guardando al futuro, abbiamo anche definito una sede a Charlotte per la sede Truist e nominato il prossimo livello di talento per la società aggregata".

Informazioni su BB&T

BB&T è una delle più grandi holding di servizi finanziari negli Stati Uniti con un patrimonio di 230,9 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato di circa 37,6 miliardi di dollari al 30 giugno 2019. Con una lunga tradizione di eccellenza nel settore bancario comunitario, BB&T offre una vasta gamma di servizi finanziari tra cui servizi bancari al dettaglio e commerciali, investimenti, assicurazioni, gestione patrimoniale, gestione di asset, mutui, corporate banking, mercati dei capitali e prestiti specializzati. Con sede a Winston-Salem, Carolina del Nord, BB&T gestisce più di 1700 centri finanziari in 15 stati e a Washington DC, ed è costantemente riconosciuta da Greenwich Associates per l'eccezionale servizio clienti per le piccole imprese e i servizi bancari per il medio mercato. Ulteriori informazioni su BB&T e la sua linea completa di prodotti e servizi sono disponibili su BBT.com.

I coefficienti patrimoniali sono preliminari.

Questo comunicato stampa contiene informazioni finanziarie e indici di performance determinati con metodi diversi da quelli in linea con i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti d'America ("GAAP"). La dirigenza BB&T utilizza questi parametri "non-GAAP" nelle sue analisi delle prestazioni della società e dell'efficienza delle sue operazioni. La dirigenza ritiene che questi parametri non-GAAP permettano una migliore comprensione delle operazioni in corso, migliorino la comparabilità dei risultati con i periodi precedenti e mostrino gli effetti di elementi significativi nell'attuale periodo. La Società ritiene che un'analisi significativa delle sue prestazioni finanziarie richieda una comprensione dei fattori alla base di tali prestazioni. La dirigenza BB&T ritiene che gli investitori possano trovare utili questi parametri finanziari non-GAAP. Queste informazioni non devono essere considerate come sostitutive dei parametri finanziari determinati in conformità con i GAAP, né sono necessariamente raffrontabili a parametri di performance non-GAAP che eventualmente presentati da altre società. Di seguito è riportato un elenco dei tipi di parametri non-GAAP utilizzati in questo comunicato stampa:

Questo comunicato stampa contiene "valutazioni ed ipotesi su eventi futuri" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, in merito alle condizioni finanziarie, ai risultati delle operazioni, ai piani aziendali e alla performance futura di BB&T. Le valutazioni ed ipotesi su eventi futuri non si basano su fatti storici, ma rappresentano le aspettative e le ipotesi della dirigenza in merito alle attività di BB&T, all'economia e ad altre condizioni future. Dal momento che le valutazioni ed ipotesi su eventi futuri si riferiscono al futuro, sono soggette a incertezze intrinseche, rischi e cambiamenti in circostanze difficili da prevedere. I risultati effettivi di BB&T possono differire sostanzialmente da quelli contemplati dalle valutazioni ed ipotesi su eventi futuri. Termini come "anticipa", "crede", "stima", "si aspetta", "prevede", "intende", "pianifica", "progetta", "potrebbe", "potrà", "dovrebbe", "dovrà" e altre espressioni simili hanno lo scopo di identificare queste valutazioni ed ipotesi su eventi futuri. Tali valutazioni sono soggette a fattori tali da far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente dai risultati anticipati. Anche se non vi è alcuna garanzia che una qualsiasi lista di rischi e incertezze o fattori di rischio sia completa, tra i fattori importanti tali da far sì che i risultati effettivi possano differire sostanzialmente da quelli nelle valutazioni ed ipotesi su eventi futuri vi sono (ma non solo) i seguenti, nonché i rischi e le incertezze più completamente discussi sotto la voce 1A-Risk Factors in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2018 e in uno qualsiasi dei successivi documenti depositati da BB&T presso la Securities and Exchange Commission:

I lettori sono invitati a non fare eccessivo affidamento su queste valutazioni e ipotesi su eventi futuri, che valgono solo alla data di questo comunicato stampa. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o implicati in qualsiasi dichiarazione previsionale. Salvo quanto richiesto dalle leggi o regolamenti in vigore, BB&T non si assume alcun obbligo di rivedere o aggiornare pubblicamente le valutazioni ed ipotesi su eventi futuri per qualsivoglia ragione.