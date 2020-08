3B SMART ANATOMY - la nuova generazione di modelli anatomici

3B SMART ANATOMY , una nuova generazione di modelli anatomici sul mercato mondiale. 3B SMART ANATOMY è progettato per colmare il divario tra apprendimento analogico e digitale. AMBURGO, Germania, 23 luglio 2019 /PRNewswire/ -- 3B Scientific ha presentato oggi, una nuova generazione di modelli anatomici sul mercato mondiale. 3B SMART ANATOMY è progettato per colmare il divario tra apprendimento analogico e digitale.

Il virtuale incontra la realtà - il concetto di 3B SMART ANATOMY

3B Scientific ha collaborato con 3D4Medical, leader mondiale nello sviluppo di contenuti anatomici 3D realistici tridimensionali resi in un ambiente virtuale 3D, per creare un'ampia libreria di corsi 3B SMART ANATOMY.

3B Scientific ha attivamente plasmato il modo in cui gli studenti imparano l'anatomia umana per decenni. Con la sua rete globale di specialisti e l'obiettivo di far progredire la formazione medica, la realizzazione del concetto di "virtuale incontra la realtà" per l'anatomia è stato il passo naturale successivo: fornire modelli virtuali in 3D insieme a modelli reali.

3B SMART ANATOMY è una combinazione esclusiva di modelli anatomici realistici con modelli virtuali incredibilmente dettagliati nella pluripremiata applicazione Complete Anatomy piattaforma (app e software).

Ogni modello di anatomia originale 3B Scientific® viene ora fornito con una Smart Label che fornisce l'accesso a questi corsi virtuali 3B SMART ANATOMY e un'estensione della garanzia da 3 a 5 anni. Il tutto senza costi aggiuntivi per il cliente.

Corsi di anatomia, quiz e il più accurato atlante di anatomia 3D

Con i corsi 3B SMART ANATOMY, i clienti hanno ora accesso a 23 lezioni di anatomia, 117 modelli virtuali interattivi e 39 quiz. Questi saranno continuamente ampliati per includere ulteriori argomenti del corso di anatomia. L'applicazione Complete Anatomy piattaforma ospita questi corsi ed è l'atlante di anatomia 3D più accurato disponibile. Le altissime prestazioni di Complete Anatomy su tutte le piattaforme (smartphone, tablet e computer) e i contenuti ad alta risoluzione con 17.000 componenti anatomici interattivi hanno già guadagnato diversi premi al suo sviluppatore 3D4Medical.

Un altro vantaggio di Complete Anatomy è che fornisce ai docenti e agli studenti di medicina uno strumento per insegnare, studiare e presentare l'anatomia umana. Con il software, gli studenti possono imparare "on the go", testare le loro conoscenze in quiz e prepararsi per gli esami. Gli insegnanti possono usare il Curriculum Manager per preparare le loro lezioni di anatomia (o risparmiare tempo con il materiale didattico preparato), creare domande individuali a quiz per i loro studenti e monitorare i loro progressi di apprendimento.

Per chi vuole testare Complete Anatomy, la Smart Label dei modelli 3B SMART ANATOMY offre un ulteriore vantaggio: una versione di prova gratuita di tre giorni della versione completa di Student Plus può essere scaricata da chiunque effettui la scansione dell'etichetta dopo aver registrato il modello.

Formazione medica con 3B SMART ANATOMY: dove il virtuale incontra il reale!

Informazioni sul gruppo 3B Scientific

3B Scientific è stata fondata ad Amburgo nel 1948 ed è diventata leader mondiale nella produzione di modelli didattici anatomici e biologici. 3B Scientific è rappresentata in oltre 100 paesi in tutto il mondo e mira a migliorare l'assistenza medica e sanitaria attraverso la qualità, l'ampiezza e la portata globale dei relativi prodotti educativi e di simulazione.

3bscientific.com . Per saperne di più su 3B Scientific e 3B SMART ANATOMY, visita

Informazioni su 3D4Medical

3D4Medical sta trasformando l'apprendimento e la pratica medica in tutto il mondo ed è all'avanguardia nella creazione di applicazioni e piattaforme 3D innovative per la tecnologia medica. 3D4Medical mira a migliorare la vita di pazienti, studenti, operatori sanitari ed educatori in tutto il mondo.

3d4medical.com . Per saperne di più su 3D4Medical, visita

3bscientific.com #3bsmartanatomy Links:#3bsmartanatomy

https://mma.prnewswire.com/media/951013/3B_Smart_Anatomy_by_3B_Scientific.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/951012/3B_Scientific_Logo.jpg Photo -Logo -