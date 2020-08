AutoMobility LA™ apre le iscrizioni per la Top Ten Automotive Startup Competition™ 2019 presentata da PlanetM

Le startup sono invitate a candidarsi per avere l'opportunità di vincere premi e riconoscimenti a livello mondiale in occasione di AutoMobility LA 2019

Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) e di AutoMobility LA ™ hanno annunciato che l'iniziativa sulla mobilità PlanetM della Michigan Economic Development Corporation (MEDC) sarà presente alla sua Top Ten Automotive Startup Competition (Top Ten) 2019. La nuova sponsorizzazione riflette l'approfondimento dei rapporti tra la California e i centri tecnologici e automobilistici del Michigan. La notizia del coinvolgimento di PlanetM arriva quando AutoMobility LA apre le iscrizioni per la Top Ten di quest'anno. LOS ANGELES, 25 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Gli organizzatori del(LA Auto Show®) e di™ hanno annunciato che l'iniziativa sulla mobilità PlanetM della Michigan Economic Development Corporation (MEDC) sarà presente alla sua Top Ten Automotive Startup Competition (Top Ten) 2019. La nuova sponsorizzazione riflette l'approfondimento dei rapporti tra la California e i centri tecnologici e automobilistici del Michigan. La notizia del coinvolgimento di PlanetM arriva quando AutoMobility LA apre le iscrizioni per la Top Ten di quest'anno.

"Abbiamo l'opportunità e la responsabilità di far progredire la tecnologia, i trasporti e il panorama automobilistico in un modo che questi abbiano anche la capacità di influenzare e migliorare la vita delle persone in maniera significativa," ha dichiarato Trevor Pawl, Vicepresidente Senior di Innovazioni del mercato presso MEDC. "La collaborazione sarà fondamentale per sviluppare, testare e implementare questi progressi, motivo per cui PlanetM è così entusiasta di collaborare con AutoMobility LA per riconoscere le startup che stanno guidando il futuro della mobilità".

https://automobilityla.com/top-ten-startups/ entro il 27 settembre. Presentata da PlanetM, la Top Ten riconosce le tecnologie innovative che possiedono maggior potenziale di impatto positivo sulla società e di cambiamento nel modo in cui la mobilità è percepita e vissuta. Le aziende che si occupano di automazione, connettività, mobilità come servizio, mobilità pulita/sostenibile, materiali avanzati e produzione sono invitate a presentare la propria candidatura suentro il 27 settembre.

Le iscrizioni saranno valutate da uno stimato gruppo di esperti e i finalisti della Top Ten saranno annunciati ad ottobre. Tutti i finalisti riceveranno due pass gratuiti per partecipare alle conferenze, alla presentazione di veicoli e agli eventi di networking del AutoMobility LA (dal 18 al 21 novembre 2019). Inoltre, i finalisti della Top Ten avranno la possibilità di poter far conoscere la loro azienda ai partecipanti del settore e dei media di tutto il mondo e ottenere accesso esclusivo al team esecutivo di AutoMobility LA e al suo comitato consultivo.

"Ogni giorno assistiamo a come le nuove startup stiano cambiando la mobilità, alcune di queste startup hanno debuttato in maniera formale qui all'AutoMobility LA," ha affermato Lisa Kaz, Amministratore Delegato di LA Auto Show e di AutoMobility LA. "Dal momento che la California e il Michigan ospitano alcune delle aziende più dirompenti nel campo della mobilità, siamo lieti di collaborare con PlanetM nella nostra Top Ten, che continua ad essere una piattaforma preminente per le startup di tutto il mondo".

PolySync , Thor Trucks , e WayRay . Nel 2018, Thor Trucks è stato scelto come vincitore del primo premio e ha ricevuto tra gli altri, un premio in denaro e un riconoscimento del settore. Dopo aver vinto la competizione Top Ten, Thor Trucks, ora Xos Trucks, ha annunciato una partnership esclusiva con Loomis Armored, la più grande rete di distribuzione di contanti integrata del paese, per la consegna di auto elettriche blindate nell'ambito di un programma pilota di veicoli elettrici. I finalisti della Top Ten di quest'anno saranno in compagnia dei vincitori delle passate edizioni come, e. Nel 2018, Thor Trucks è stato scelto come vincitore del primo premio e ha ricevuto tra gli altri, un premio in denaro e un riconoscimento del settore. Dopo aver vinto la competizione Top Ten, Thor Trucks, ora Xos Trucks, ha annunciato una partnership esclusiva con Loomis Armored, la più grande rete di distribuzione di contanti integrata del paese, per la consegna di auto elettriche blindate nell'ambito di un programma pilota di veicoli elettrici.

Gli sponsor e i premi per la competizione Top Ten 2019 saranno resi noti nei prossimi mesi. Lo scorso anno, Audi, Plug and Play, SiriusXM Connected Vehicles, e URBAN-X, costruita da MINI e Urban Us, hanno sponsorizzato la Top Ten e la competizione è stata giudicata da leader delle maggiori aziende tra cui Microsoft, NVIDIA, Porsche Consulting, e Sansea Consulting.

https://www.automobilityla.com/ . Per maggiori informazioni su Top Ten e AutoMobility LA, visitare il sito

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 aprirà al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show è approvato da Greater L.A. New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare il sito https://www.automobilityla.com/.

PlanetM.com . Informazioni su PlanetMPlanetM, un'iniziativa della Michigan Economic Development Corporation, è una collaborazione tra organizzazioni di mobilità, comunità, istituti di istruzione, ricerca e sviluppo e agenzie governative che lavorano insieme per sviluppare e implementare le tecnologie di mobilità che guidano il futuro. Disponibile per qualsiasi azienda o investitore orientato alla mobilità, PlanetM è un servizio di concierge gratuito che collega startup, imprese e comunità all'ecosistema della mobilità del Michigan ovvero alle persone, ai luoghi e alle risorse dedicate all'evoluzione della mobilità dei trasporti. Per maggiori informazioni, visitare il sito

