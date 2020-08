European Business Awards: il 30% delle aziende europee non sono ancora conformi al GDPR

ROMA, 25 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Quasi un terzo (30%) delle aziende europee ammettono di non essere ancora conformi al GDPR, secondo un sondaggio condotto dagli European Business Awards per conto di RSM.

Nonostante sia passato oltre un anno dall'entrata in vigore del GDPR e in tutta Europa le autorità di regolamentazione abbiano emesso una raffica di multe, solo il 57% delle imprese sono sicure di rispettare le regole e un altro 13% ha qualche incertezza. Ciò che appare allarmante è che questi pareri sono stati espressi dalla persona in azienda preposta ad applicare le disposizioni del GDPR. *

Il gap di conformità non è dovuto a un problema singolo e le imprese del mercato di fascia media faticano a capire e attuare una serie di settori contemplati dal regolamento. Più di un terzo (38%) di aziende non conformi non comprendono quando è necessario il consenso per conservare ed elaborare i dati, il 35% non sanno dire con certezza come dovrebbero monitorare l'uso dei dati personali da parte dei loro dipendenti e il 34% non capiscono quali procedure sono necessarie per garantire che i contratti con i fornitori terzi siano conformi.

Nonostante la mancanza di conformità, il GDPR sta cominciando a produrre un impatto positivo sulla sicurezza informatica nella UE. Quasi tre quarti (73%) delle imprese europee affermano che il GDPR le ha incoraggiate a migliorare il modo in cui gestiscono i dati dei clienti e il 62% dichiara di aver aumentato il proprio investimento in sicurezza informatica.

Richard Smith, Presidente del Global Risk Consulting Committee presso RSM, una potente rete di esperti in materia di audit, fiscale e consulenza ha commentato: "Con una simile pressione esercitata sulle organizzazioni affinché soddisfino requisiti complessi, l'anno scorso abbiamo assistito a un affaticamento da GDPR. Le imprese di fascia media sono state sopraffatte dalle informazioni provenienti dalla stampa, dagli organismi di settore e dagli stakeholder. Molte organizzazioni hanno semplicemente rinunciato e sono tornate al vecchio modo di fare le cose.

"Ma ci sono segnali che la stanchezza va affievolendosi. Le sanzioni di alto profilo in Europa hanno dimostrato che le autorità di regolamentazione nell'UE hanno intenzioni serie sull'applicazione delle norme. Le aziende stanno annaspando per recuperare."

"Un aspetto importante da osservare è che la conformità al GDPR comprende molto più di semplici politiche, procedure e formazione. I controlli della tecnologia che sta alla base devono essere rigorosi per proteggere dalla fuga di informazioni e dall'accesso non autorizzato ai dati personali"

Jean Stephens, CEO di RSM International, ha commentato: "II GDPR è complesso e impegnativo, ma è anche un'opportunità per le imprese per differenziarsi con la capacità di rispondere e dimostrare la loro agilità organizzativa. Abbandonando i sistemi tradizionali e riconsiderando il modo in cui interagiscono con i dati, queste aziende più imprenditoriali possono diventare partner più interessanti e competitor più innovativi sulla scena globale."

