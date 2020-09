CUPRA e FC Barcelona si uniscono in un'alleanza globale

L'alleanza rafforzerà la strategia di globalizzazione del brand

MARTORELL, Spagna, 25 agosto 2019 /PRNewswire/ --

CUPRA sta stipulando un'alleanza globale con l'FC Barcelona per diventare il suo esclusivo partner ufficiale per il settore automobilistico e della mobilità. La divisione auto speciali della SEAT unisce le proprie con la squadra di calcio locale nell'ambito di un'alleanza per le prossime cinque stagioni.

Questo accordo, che va oltre il tradizionale partenariato, si sostiene su tre pilastri strategici. In primo luogo, entrambi i partner sono originari di Barcellona e condividono l'ideale di rafforzare l'immagine della città in tutto il mondo. In secondo luogo, entrambi si sforzano di promuovere il talento dei giovani e l'innovazione. Infine, i due brand condividono valori di passione, ambizione e vocazione a livello globale.

A questo proposito, l'alleanza tra CUPRA e FC Barcelona servirà a creare esperienze uniche per la loro comunità di tifosi in tutto il mondo, nonché a sviluppare progetti di mobilità urbana nei dintorni dello stadio Camp Nou.

Luca de Meo, Presidente della SEAT e Presidente del Consiglio di Amministrazione di CUPRA, e Josep Maria Bartomeu, il Presidente dell'FC Barcelona, si sono incontrati oggi al Camp Nou prima della prima partita casalinga del Barcellona nel campionato spagnolo 2019-2020. "Quest'alleanza innovativa con uno dei più grandi club di calcio del mondo dimostra il nostro forte impegno a favore del marchio CUPRA e del futuro della mobilità a Barcellona. Inoltre, la collaborazione con un'istituzione universale come l'FC Barcelona con oltre 340 milioni di tifosi sosterrà la nostra strategia di globalizzazione", ha affermato de Meo.

A sua volta il presidente dell'FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha dichiarato: "Celebriamo l'ingresso di CUPRA come nuovo partner ufficiale dell'FC Barcelona per il settore automobilistico e della mobilità. Stiamo partendo insieme su una nuova strada, sulla base di valori condivisi come la domanda, la passione, l'ambizione e il lavoro di squadra. Un'alleanza innovativa che ci permetterà di offrire esperienze uniche ai nostri tifosi di tutto il mondo e attraverso la quale avremo anche l'opportunità di collaborare allo sviluppo di nuove soluzioni per contribuire a migliorare la mobilità urbana".

Una partnership speciale

Oltre ad essere il suo esclusivo partner ufficiale per il settore automobilistico e della mobilità, CUPRA diventerà uno dei partner ufficiali globali dell'FC Barcelona. I due marchi condividono lo stesso DNA in quanto hanno una visione contemporanea basata su uno stile unico e sul valore delle prestazioni.

Questa speciale alleanza includerà visibilità negli spazi circostanti lo stadio e un CUPRA VIP Box al Camp Nou per tutte le partite giocate in casa dall'FC Barcelona. È prevista anche l'installazione di un'area temporanea dedicata all'esterno dello stadio per consentire ai tifosi del Barça di scoprire il marchio.

Una visione condivisa per il futuro

Inoltre, al fine di promuovere l'innovazione nel settore della mobilità, SEAT, CUPRA e FC Barcelona svilupperanno congiuntamente soluzioni di micromobilità ed elettromobilità intorno al Camp Nou. Le strutture dello stadio serviranno da laboratorio di prova per progetti di mobilità urbana a Barcellona.

Ulteriori dettagli sui progetti comuni tra SEAT, CUPRA e FC Barcelona saranno resi noti a breve.

CUPRA è un marchio speciale per persone speciali, progettato per affascinare i clienti e soddisfare le aspettative di tutti gli amanti dell'auto riguardo ad unicità, raffinatezza e prestazioni. Nel suo primo anno di attività, le vendite di CUPRA nel 2018 sono aumentate del 40% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 14.400 unità. Congiuntamente al lancio di nuovi modelli, CUPRA manterrà in vita anche lo spirito degli sport automobilistici e delle corse partecipando alla serie TCR. Il mondo di CUPRA è pronto a conquistare un nuovo gruppo di appassionati in quasi 280 angoli di vendita e negozi specializzati in tutto il mondo.

Informazioni sull'FC Barcelona

L'FC Barcelona fu fondato circa 120 anni fa, nel 1899, ed è un club per molti versi unico al mondo. Il club è di proprietà dei suoi oltre 145.000 soci e può vantarsi di essere il club di maggior successo in Europa negli ultimi anni. Dalla stagione 2004-05 il Barcellona ha vinto quattro dei suoi cinque titoli di Champions League e nove dei suoi 26 campionati nazionali. Grazie alla sua personalità veramente speciale, il "Barça" è riconosciuto come "più che un semplice club". Il particolare stile di gioco della squadra è proiettato in tutto il mondo dai migliori giocatori e allenatori dell'epoca in combinazione con l'affidamento che il club fa sui talenti sviluppati localmente.

Tutto questo va di pari passo con la sua continua ambizione di diventare l'istituzione sportiva più ammirata, amata e globale del pianeta. Questa missione è sostenuta da principi fondamentali come l'umiltà, l'impegno, l'ambizione, il rispetto e il lavoro di squadra, mentre il club è anche famoso per il suo impegno nei confronti della società, che è canalizzato attraverso la Fondazione FC Barcelona e il suo lavoro per educare i bambini attraverso i valori positivi dello sport. Questa crescita inarrestabile negli ultimi anni ha portato a raggiungere un numero di oltre 340 milioni di tifosi in tutto il mondo e ha reso il FC Barcelona un leader mondiale nei social media.