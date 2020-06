K2 Intelligence amplia l'offerta in materia di conformità per i reati penali finanziari nell'EMEA e assume un consulente senior esperto in sanzioni, normative e antiriciclaggio

conformità in materia di normative globali, continuando così ad ampliare la propria capacità in materia di conformità per i reati penali e sull'antiriciclaggio (Anti-Money Laundering AML) in tutti i territori EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa). A sostegno dello sforzo teso a essere i primi nella regione, Piero Molinario , esperto in regolamentazione finanziaria globale e sull'antiriciclaggio, è entrato a far parte della società nel ruolo di consulente senior. Collaborerà con Darren Matthews , Direttore Esecutivo e Responsabile regionale EMEA e con Tom Bock , Direttore Esecutivo e responsabile dell'offerta della società in materia di conformità per i reati penali e per l'antiriciclaggio. NEW YORK e LONDRA, 3 settembre 2019 /PRNewswire/ -- K2 Intelligence ha annunciato oggi l'espansione delle prassi per laglobali, continuando così ad ampliare la propria capacità in materia di conformità per i reati penali e sull'antiriciclaggio (Anti-Money Laundering AML) in tutti i territori EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa). A sostegno dello sforzo teso a essere i primi nella regione,, esperto in regolamentazione finanziaria globale e sull'antiriciclaggio, è entrato a far parte della società nel ruolo di consulente senior. Collaborerà con, Direttore Esecutivo e Responsabile regionale EMEA e con, Direttore Esecutivo e responsabile dell'offerta della società in materia di conformità per i reati penali e per l'antiriciclaggio.

Jeremy Kroll , Presidente, Amministratore Delegato e co-fondatore di K2 Intelligence. "A seguito dei recenti eventi che hanno evidenziato la vulnerabilità di alcune delle istituzioni di maggiore rilievo al mondo, la necessità di guidare in modo proattivo soluzioni per la conformità per evitare rischi presenti e futuri non è mai stata così urgente. L'espansione della nostra offerta completa per la conformità in materia di reati penali e in particolare dei servizi per l'antiriciclaggio nelle nostre sedi di Ginevra e Londra ci aiuterà a servire meglio i mercati," ha dichiarato, Presidente, Amministratore Delegato e co-fondatore di K2 Intelligence.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Piero nel nostro team. Grazie alla crescita della nostra offerta per la conformità per i reati penali e per l'antiriciclaggio nell'EMEA, stiamo raddoppiando il nostro impegno globale teso a servire i complessi bisogni in materia di conformità dei nostri clienti. L'esperienza di Piero e l'approfondita conoscenza del paesaggio globale ci consentirà di servire al meglio i nostri clienti nelle aree relative all'antiriciclaggio e oltre", ha dichiarato Darren Matthews, Direttore Esecutivo e Responsabile Regionale EMEA.

Il team di New York di K2 Intelligence ha offerto per molti anni i propri servizi di consulenza per monitorare le istituzioni con sede nell'EMEA e che debbono affrontare problematiche relative alle normative negli Stati Uniti. Il team con sede nell'EMEA per la conformità ai reati penali e per l'antiriciclaggio lavorerà insieme a questi professionisti per fare in modo che i clienti anticipino i requisiti richiesti negli ambienti soggetti alla conformità alle normative, aiutandoli a valutare e a garantire che le prassi interne messe in atto rispondano alle richieste di chi si occupa di regolamentazione a livello globale.

Molinario di recente ha operato come consulente indipendente per l'alta direzione di diverse istituzioni finanziarie internazionali in Germania, nei Paesi Bassi, nel Lussemburgo, in Lettonia, e in Italia nelle aree relative al contrasto dei reati finanziari, in particolare nei programmi per la prevenzione dell'antiriciclaggio, nelle indagini, e nelle azioni compensative con una forte attenzione al cambiamento delle modalità digestione, all'efficienza operativa e alla ristrutturazione delle organizzazioni. In precedenza, Molinario aveva trascorso quasi due decenni lavorando in Deloitte, e di recente come partner a New York e Milano, dove è stato alla guida di diversi progetti americani e internazionali sull'antiriciclaggio e sui finanziamenti alle attività terroristiche, indagini sulle sanzioni con più Paesi e con gli Stati Uniti, e alla valutazione delle sei banche principali a Cipro, in relazione al soccorso per crisi finanziaria della Banca Centrale di Cipro e per conto della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale.

"Oggi, le organizzazioni di tutti i tipi e di ogni dimensione devono essere estremamente vigili per quanto riguarda le prassi per la conformità con l'antiriciclaggio, in particolare perché i malintenzionati trovano sempre nuovi modi per sfruttare le misure di salvaguardia," ha dichiarato Piero Molinario. "È chiaro che K2 Intelligence è un'azienda pioniera nel prestare aiuto alle organizzazioni finanziarie nel mondo, in modo che possano costruire, mantenere e continuare a far maturare le prassi antiriciclaggio. Nutro molte aspettative rispetto a questo ulteriore capitolo nella strada verso l'espansione."

"In un panorama in cui le correnti della conformità regolamentare continuano a cambiare, e la tecnologia progredisce a un ritmo molto veloce, sembra che sia sempre più importante che le organizzazioni abbiano una vista globale a 360 delle loro prassi in materia di antiriciclaggio. Con Piero al timone nella regione EMEA, sostenuto dai team esperti di New York, K2 Intelligence occupa una posizione ottimale per assolvere a questo compito," ha dichiarato Tom Bock, Direttore Esecutivo e responsabile dell'offerta della società in materia di conformità per i reati penali e per l'antiriciclaggio.

I professionisti di K2 Intelligence in campo regolamentare, per la conformità e per l'antiriciclaggio offrono la propria consulenza a banche commerciali e per i venditori, banche di investimento, servizi finanziari, e società tecnologico-finanziarie, oltre a entità statali e ad altre entità non finanziarie ma soggette al rispetto di normative nel mondo in relazione ai reati di tipo finanziario, e alla conformità normativa. Sfruttando l'approfondita conoscenza della società, K2 Intelligence aiuta i clienti ad affrontare le sfide poste dalla conformità con le normative in materia di reati finanziari grazie a misure proattive e reattive. I professionisti multilingue e multidisciplinari portano esperienze e conoscenze negli standard internazionali, nelle prassi leader del settore e nei requisiti specifici delle varie nazioni in oltre 100 Paesi in tutta la regione EMEA, compresi i 28 Paesi che seguono le direttive della UE. Operando dalle sedi di Londra, Ginevra, Madrid, e New York, il team per la conformità normativa globale offre la propria assistenza ai clienti nei settori che comprendono i programmi per la conformità per antiriciclaggio, sanzioni, e contro le frodi; la due diligence Know Your Customer (KYC - conosci il tuo cliente); consulenze indipendenti e per i monitoraggi; screening per le sanzioni e la conformità; anticorruzione (ABC); convalida, messa a punto e collaudo di modelli; monitoraggio delle transazioni; affidamento a esterni dei processi di conformità; valutazioni del rischio a livello di grandi aziende; e consulenza in materia di finanza e tecnologia.

Informazioni su K2 Intelligence

K2 Intelligence e una società leader di settore che offre servizi di indagine, conformità e per la difesa informatica, creata nel 2009 da Jeremy M. Kroll e Jules B. Kroll, a cui viene riconosciuto il merito da avere dato vita al settore moderno delle indagini sulle grandi aziende. Grazie alla sua ridefinizione dell'intelligence per le grandi aziende del Ventunesimo secolo, la società unisce esperienza nel settore specifico con tecnologia all'avanguardia, consentendo ai migliori team multidisciplinari del settore di risolvere i problemi più complessi posti dai propri clienti.

Con sedi a New York, Londra, Madrid, Ginevra, Los Angeles, e Chicago, K2 Intelligence offre i propri servizi di consulenza a governi, società, CdA e privati in settori aziendali che comprendono indagini e controversie; conformità normativa, difesa informatica, costruzioni e immobiliare, rischio strategico e sicurezza, e servizi a privati.

www.k2intelligence.com . Per maggiori informazioni, visitare

