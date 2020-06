Michael Kors presenta la prossima generazione di smartwatch con tre nuove piattaforme dinamiche

Michael Kors Access offre opzioni per ogni cliente; ora con chiamate tramite Bluetooth e batteria in modalità estesa su più giorni

NEW YORK, 5 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Michael Kors Access presenta la più recente generazione di smartwatch touchscreen per l'autunno 2019, con tecnologie avanzate e un'interfaccia utente altamente personalizzabile. Tre nuovi smartwatch – Michael Kors Access Lexington 2, Michael Kors Access Bradshaw 2 e Michael Kors Access MKGO – sono dotati di tecnologia Wear OS by Google™ e Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 per offrire un livello di personalizzazione senza precedenti e caratteristiche innovative di prestazioni con design alla moda.

Utilizzando due delle piattaforme più vendute di Michael Kors, gli smartwatch Lexington 2 e Bradshaw 2 sono realizzati con un design glamour con tecnologia avanzata per adattarsi a ogni stile di vita. Grazie all'altoparlante, Michael Kors è felice di offrire agli utenti la possibilità di accettare le chiamate in arrivo direttamente sullo smartwatch. Utilizzando un'app brevettata che sarà lanciata entro la fine di questo mese, gli utenti di Android e iPhone saranno in grado di effettuare e ricevere chiamate con Bluetooth direttamente dal proprio orologio. Potranno inoltre parlare con l'Assistente Google, ricevere avvisi audio delle notifiche e riprodurre musica dalle app compatibili.

Altre novità per Lexington 2 e Bradshaw 2: Modalità batteria a durata prolungata con quattro impostazioni di durata della batteria. La "Modalità batteria a durata prolungata" consente agli utenti di prolungare la durata della batteria per più giorni con una singola carica senza rinunciare a funzioni essenziali; con la "Modalità giornaliera" è possibile lasciare attivate la maggior parte delle funzioni, come lo schermo sempre attivo; con la "Modalità personalizzata" si possono gestire direttamente e facilmente le impostazioni di ottimizzazione della batteria, tutto in una sola schermata; mentre la "Modalità solo orologio" offre ore in più di durata quando il livello della batteria è basso o se si sceglie di usare lo smartwatch solo come orologio. Le modalità della batteria sono facilmente accessibili, direttamente dalla schermata iniziale dello smartwatch.

Disponibile in acciaio tonalità oro, oro rosa, argento o bicolore, il Lexington 2 — una delle collezioni più vendute di Michael Kors — è perfetto in ogni occasione, sia per una serata elegante sia per un look casual adatto a tutti i giorni. Il Bradshaw 2, un'altra piattaforma molto apprezzata del marchio, è dotato di una cassa dal design invitante e un cinturino in acciaio color canna di fucile, tonalità oro rosa, tonalità oro o tonalità argento.

Per la prima volta, Michael Kors Access presenta uno smartwatch che è ideato per integrarsi perfettamente in uno stile di vita attivo e dinamico. Michael Kors Access MKGO è attualmente lo smartwatch più leggero del marchio, ed è disponibile con cinturini rosa, nero, bianco o rosso in silicone. Questo orologio dal design sportivo è realizzato con cassa in alluminio e nylon per garantire estrema leggerezza e comodità. Con Google Fit™, Michael Kors Access MKGO può monitorare il battito cardiaco, consentendo di controllare facilmente se rientra nei parametri ideali. Google Fit semplifica inoltre la modifica e il monitoraggio degli obiettivi di attività, e notifica agli utenti lo stato di avanzamento e il completamento degli obiettivi. Puoi usare l'Assistente Google per porre domande o impostare promemoria, e usare Google Pay™ per gli acquisti, anche se lasci a casa il portafoglio.

Infine, puoi personalizzare tutti e tre gli smartwatch per adattarli al tuo look usando la nuova micro-app, My Dials. Scegli una categoria — Glam, Fashion o Sporty — e lascia che la app crei per te il look più adatto o seleziona una delle opzioni disponibili.

Gli smartwatch Michael Kors Access saranno presentati all'IFA nello stand del Gruppo Fossil, Messe Berlin Messedamm 22 Hall 4.2. Stand 221. Michael Kors Access MKGO sarà disponibile a partire da 299 € su michaelkors.com.Lexington 2 sarà disponibile a partire da 369 € su michaelkors.com.Bradshaw 2 sarà disponibile da ottobre 2019, a partire da 369 € su michaelkors.com.

FUNZIONI PER LEXINGTON 2 E BRADSHAW 2

Nuovo altoparlanteGrazie all'altoparlante, gli utenti possono accettare le chiamate in arrivo direttamente sullo smartwatch. Utilizzando un'app brevettata che sarà lanciata entro la fine di questo mese, gli utenti di Android e iPhone saranno in grado di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal proprio orologio. Potranno inoltre parlare con l'Assistente Google, ricevere avvisi audio delle notifiche e riprodurre musica dalle app compatibili direttamente dallo smartwatch.

Modalità batteria a durata prolungataLo sviluppo di un'esperienza smartwatch brevettata offre quattro modalità di utilizzo della batteria, che ne allungano la durata e restituiscono il controllo direttamente all'utente. Questa nuova esperienza offre una "Modalità batteria a durata prolungata", che consente di estendere la durata della batteria di diversi giorni con una sola carica e di continuare nel contempo a usufruire di funzioni essenziali come le notifiche e il battito cardiaco.

PIÙ SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE. PIÙ MEMORIA. Grazie agli 8 GB di spazio di archiviazione puoi scaricare ancora più contenuti, mentre la maggiore memoria a disposizione migliora le prestazioni complessive.

APP PREINSTALLATE:Grazie al generoso spazio di archiviazione, Michael Kors Access preinstalla sugli smartwatch Lexington 2 e Bradshaw 2 app come Cardiogram, uno strumento digitale per la salute cardiaca, Spotify, il servizio di musica in streaming globale più popolare, e Noonlight, un'app per la tranquillità e la sicurezza.

FUNZIONI PER MKGO:Monitoraggio del battito cardiacoMonitora il battito cardiaco durante gli allenamenti intensivi e gli sprint grazie a Google Fit.

Monitoraggio GPSLascia il telefono a casa durante le tue passeggiate, escursioni o corse: il GPS integrato monitora le distanze direttamente dallo smartwatch.

L'Assistente Google*Con l'Assistente Google puoi porre domande, impartire istruzioni, impostare promemoria e molto altro.

MusicaCollegati con il Bluetooth e ascolta Spotify.

Google PayI pagamenti NFC tramite Google Pay permettono di effettuare acquisti usando il proprio smartwatch.

MeteoControlla la temperatura ed evita di correre sotto la pioggia con aggiornamenti meteo in tempo reale.

App per l'allenamentoSincronizza facilmente gli allenamenti con le app per l'allenamento.

COSA È DISPONIBILE SU ENTRAMBI:L'Assistente Google*Con l'Assistente Google puoi porre domande, impartire istruzioni, impostare promemoria e molto altro. *L'assistente vocale varia in base all'area geografica.Tiko Assistant disponibile in Cina; l'Assistente Google è disponibile in lingue selezionate.

Google Pay*I pagamenti NFC tramite Google Pay permettono di effettuare acquisti usando il proprio smartwatch.*Alipay disponibile in Cina. Google Pay disponibile in Paesi selezionati

Monitoraggio del battito cardiaco e dell'attività fisicaMonitora il battito cardiaco e l'attività fisica durante numerosi tipi di allenamento grazie a Google Fit.*L'app di monitoraggio fitness varia in base all'area geografica.Tic Health disponibile in Cina.

SwimproofÈ disponibile il monitoraggio del nuoto tramite le app fitness di terzi.

Monitoraggio GPSLascia il telefono a casa durante le tue passeggiate, escursioni o corse: il GPS integrato monitora le distanze direttamente dallo smartwatch.

Quadranti personalizzabiliNotifiche smartphoneMonitoraggio attivitàRicarica rapida in 1 oraGestione e archiviazione musica

Informazioni su Michael KorsMichael Kors è un designer di accessori di lusso e prêt-à-porter, pluripremiato e famoso in tutto il mondo. L'azienda che ne porta il nome, fondata nel 1981, produce attualmente una vasta gamma di articoli a etichetta Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors e Michael Kors Mens, tra cui accessori, prêt-à-porter, calzature, tecnologia wearable, orologi e una linea completa di profumi. I negozi Michael Kors sono presenti nelle città più prestigiose del mondo. Inoltre, Michael Kors gestisce flagship store digitali in Nord America, in Europa e in Asia, che offrono ai clienti un'esperienza omni-channel perfetta.

