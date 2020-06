14 isole delle Bahamas sono pronte ad accogliere i visitatori a braccia aperte

NASSAU, Bahamas, 10 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Le isole delle Bahamas costituiscono un arcipelago con più 700 isole e migliaia di banchi di sabbia diffusi su oltre 100.000 miglia quadrate di oceano, a partire da 50 miglia a sudest della costa della Florida. Mentre il Paese piange le devastazioni che l'uragano Dorian ha provocato nelle due isole più a nord, Grand Bahama e The Abacos, esiste comunque un lato positivo. La maggior parte delle Bahamas, comprese 14 delle isole solitamente più visitate, non è stata colpita dalla tempesta. La popolazione calorosa e amichevole delle Bahamas, insieme a hotel e partner per i viaggi da Bimini a Nassau e a Paradise Island, da The Exumas a Inagua, sono tutti pronti ad accogliere i viaggiatori a braccia aperte.

le Bahamas . La gente chiede informazioni su quale sia il modo migliore per aiutare il recupero del Paese, il Ministro del turismo e dell'aviazione delle Bahamas (BMOTA) chiede ai consumatori di scoprire che ora, la cosa migliore che possano fare per il Paese è più che mai semplice: visitare

Aeroporti, porti per navi da crociera, hotel e attrazioni nelle Bahamas settentrionali, centrali e meridionali sono aperti e in funzione. Queste isole comprendono:

"La conservazione di una solida industria del turismo avrà un'importanza critica per aiutare il recupero e la ricostruzione del Paese," ha dichiarato il Ministro del turismo e dell'aviazione delle Bahamas Dionisio D'Aguilar. "Siamo molto grati per queste calorose manifestazioni di sostegno e amore per le nostre isole, e vorremmo che tutti sapessero che la miglior cosa che tutti possono fare ora per noi è visitare Nassau, Paradise Island e Out Islands. La nostra splendida nazione di isole è pronta ad accogliervi."

www.bahamas.com per scoprire le caratteristiche uniche di ogni isola delle Bahamas e trovare quella, o quelle due o tre che meglio si adattano a loro‏. Bahamas.com è un portale per la scoperta delle vacanze con un gran numero di risorse per poter programmare un viaggio. Iniziate con Island Finder – uno strumento interattivo che misura le preferenze personali in modo da poter abbinare i consumatori con l'isola per loro, poi esplorate un elenco di Luoghi dove stare già approvati e un database sempre aggiornato di Offerte e pacchetti per poter prenotare. I viaggiatori devono visitareper scoprire le caratteristiche uniche di ogni isola delle Bahamas e trovare quella, o quelle due o tre che meglio si adattano a loro‏. Bahamas.com è un portale per la scoperta delle vacanze con un gran numero di risorse per poter programmare un viaggio. Iniziate con– uno strumento interattivo che misura le preferenze personali in modo da poter abbinare i consumatori con l'isola per loro, poi esplorate un elenco digià approvati e un database sempre aggiornato diper poter prenotare.

Nassau e Paradise Island sono i luoghi nei quali le acque color turchese e la cultura si incontrano. Per una fuga pittoresca e boutique dove la sabbia è rosa come i cottage coloniali, visitate Eleuthera e Harbour Island . Le possibilità sono infinite. Per la cucina isolana, resort di alto livello e attività infinite per le famiglie,sono i luoghi nei quali le acque color turchese e la cultura si incontrano. Per una fuga pittoresca e boutique dove la sabbia è rosa come i cottage coloniali, visitate. Le possibilità sono infinite.

www.bahamas.com/relief . Oltre a programmare un viaggio alle Bahamas, in questo momento donazioni di denaro a organizzazioni affidabili di soccorso sono di grande aiuto. Chi desiderasse contribuire può trovare un elendo dei partner verificati delle Bahamas al seguente indirizzo

ajohnson@bahamas.com RICHIESTE ORGANI DI STAMPAAnita Johnson-PattyMinistro del turismo e dell'aviazione delle Bahamas

bahamas@webershandwick.com Weber ShandwickRapporti con il pubblico