Supermicro espande il portafoglio di sistemi SuperWorkstation a prestazioni elevate con il lancio di una nuova soluzione

Numero di core elevato, notevole miglioramento delle prestazioni con SYS-5049A-T a singolo processore: fino al 35% per carichi di lavoro a uso intensivo dei dati

SYS-5049A-T si unisce a una solida gamma di soluzioni che supportano i carichi di lavoro di calcolo dinamici per soddisfare i requisiti più impegnativi nella ricerca scientifica, deep learning (DL), intelligenza artificiale (AI), realtà aumentata (AR), e modellazione 3-D con simulazione in tempo reale. SAN JOSE, California, 12 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, ha aggiunto una nuova workstation avanzata di livello server al suo ampio portafoglio di sistemi SuperWorkstation altamente configurabili. Ilsi unisce a una solida gamma di soluzioni che supportano i carichi di lavoro di calcolo dinamici per soddisfare i requisiti più impegnativi nella ricerca scientifica, deep learning (DL), intelligenza artificiale (AI), realtà aumentata (AR), e modellazione 3-D con simulazione in tempo reale.

"Il Supermicro SYS-5049A-T sfrutta la seconda generazione di processori scalabili Intel® Xeon® che offrono un significativo miglioramento nelle prestazioni del 35% rispetto alle precedenti piattaforme di sistema oltre a creare l'accelerazione AI da Intel® DL Boost, e fino a 28 core," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Il SYS-5049A-T è ampiamente configurabile con una significativa capacità di memoria, multi-GPU e supporto di storage NVMe ultra veloce per le applicazioni che hanno bisogno di una grossa potenza di calcolo e agilità per soddisfare l'evoluzione delle richieste dei carichi di lavoro."

Soluzioni del portafoglio di SuperWorkstation

Le SuperWorkstation di Supermicro sono ottimizzate per le applicazioni che richiedono potenti capacità di calcolo o grafiche inclusi rendering, elaborazione di immagini e attività di progettazione.

Con circa 20 singole SuperWorkstation, i sistemi dispongono di piattaforme a singolo o doppio processore, solida capacità di memoria fino a 4 memorie DDR4-2933MHz in 12 slot DIMM, 7 slot PCI-E 3.0 per GPU/Coprocessore, due porte LAN Gigabit Ethernet e una singola porta LAN 10 Gigabit. I sistemi SuperWorkstation includono inoltre audio 7.1 HD, fino a 8 porte USB e supporto CPU da 205W per le applicazioni a richiesta elevata di core.

SuperWorkstation. I sistemi Supermicro SuperWorkstation sono altamente personalizzabili e possono essere realizzati per usi specifici come la progettazione architettonica e costruzione (AEC), media e intrattenimento, progettazione e fabbricazione, design di prodotti e simulazione, petrolifero e gas, e applicazioni di deep learning. Per maggiori informazioni sulla linea completa di soluzioni SuperWorkstation di Supermicro visitare

Le Supermicro SuperWorkstation saranno presentate all'ANSYS Innovation Forums in Giappone e Taiwan, e nei programmi universitari di Autodesk in Giappone e negli Stati Uniti.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), innovatore leader di tecnologie per server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Supermicro, Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi, marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SMCI-F