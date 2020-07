Devoto alla creazione dei piumini da 43 anni, China Bosideng stupisce durante la Milano Fashion Week

SHANGHAI, 17 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Il marchio cinese di piumini Bosideng è entrato nel programma ufficiale degli eventi della Milano Fashion Week. Il 19 settembre alle ore 15 è stato presentato ufficialmente durante la Milano Fashion Week, tenutasi presso il Triennale Design Museum di Milano -- famoso punto di riferimento per l'arte e l'architettura italiana. Bosideng è incentrato sulla produzione di piumini da ormai 43 anni, vendendo in 72 paesi nel mondo. Lo show di Bosideng è diventato un tema di spicco durante la Milano Fashion Week, attirando un gran numero di celebrità e personaggi di spicco del mondo della moda.

In questa occasione, il celebre artista italiano delle stelle Ottavio Fabbri ha appositamente creato il dipinto "Cielo Stellato" per Bosideng. Fabbri è conosciuto in tutto il mondo come lo"Star Maker" e il"Mozart of Paintings"; egli è stato personalmente accolto dal Papa presso il Vaticano e ha ricevuto una sponsorizzazione a vita dalla European Space Agency. Ispirandosi ai suoi esclusivi dipinti, Bosideng ha creato la sua Collezione Stellata per la Milano Fashion Week, mostrando la fusione tra arte orientale e occidentale.

L'approdo di Bosideng alla Milano Fashion Week ha suscitato un alto interesse nel mondo della moda. Oltre all'artista delle stelle, anche famose star hollywoodiane e celebrità vincitrici di Oscar e Golden Globe sono stati presenti sulla scena. La famosa top model che ha collaborato con i più grandi brand del mondo quali LV, Chanel, Burberry e altri, ha guidato l'apertura dello show. Inoltre, l'esclusivo fotografo dei brand di lusso ha utilizzato la sua visione creativa per interpretare l'ingegnosità della collezione di Bosideng per Milano Fashion Week.

Questo debutto rappresenta per Bosideng una nuova svolta. Rispettando il suo spirito professionale e la sua dedizione al marchio, Bosideng, con una rinnovata immagine, mostra al mondo intero l'influenza del brand cinese.