È giunto il momento di votare l'azienda europea di maggiore successo

LONDRA, 18 settembre 2019 /PRNewswire/ -- È iniziata la competizione tra le aziende europee per aggiudicarsi il titolo di "European Public Champion" con l'apertura del voto pubblico per gli European Business Awards di quest'anno.

Sul sito web degli European Business Awards è stato pubblicato un video sulle eccellenze imprenditoriali "Ones to Watch". Il pubblico potrà accedervi e poi esprimere il proprio voto dal 16 settembre al 26 novembre. L'European Public Champion sarà l'azienda che riceverà il maggior numero di voti; il vincitore sarà annunciato in occasione del Gran Galà che si terrà a Varsavia (Polonia) il prossimo 4 dicembre.

Lo scorso anno migliaia di persone hanno espresso il proprio voto e tante aziende europee di successo hanno ricevuto il supporto di clienti, dipendenti, azionisti e del pubblico in generale.

Adrian Tripp, CEO degli European Business Awards, ha affermato: "Il voto del pubblico è un ottimo modo per le aziende europee di tutte le dimensioni e di tutti i settori di mostrare al mondo il proprio successo e attrarre nuovi potenziali clienti e partner. Quest'anno sono tante le storie interessanti; vi invitiamo dunque a mostrare il vostro sostegno visitando il nostro sito web, scegliendo la vostra azienda preferita e votando oggi stesso!"

In una sessione separata durante il Gran Galà di Varsavia (Polonia), la giuria indipendente degli Awards incontrerà i vincitori nazionali e nominerà i vincitori europei definitivi per le 19 categorie di premi.

L'obiettivo principale degli European Business Awards è quello di sostenere e sviluppare una comunità imprenditoriale più forte, innovativa, etica e di successo in Europa, partendo dal presupposto che le imprese svolgono un ruolo fondamentale nella risoluzione delle questioni più pressanti a livello mondiale. Quest'anno sono state vagliate oltre 120.000 imprese di 33 Paesi. Tra gli sponsor e i partner dell'iniziativa figurano Inflexion, Germany Trade & Invest, Cision PR Newswire e RSM.

Informazioni sugli European Business Awards:

Gli European Business Awards sono una delle competizioni internazionali e intersettoriali più prestigiose. L'obiettivo principale è quello di sostenere e sviluppare una comunità imprenditoriale più forte, innovativa, etica e di successo in Europa, partendo dal presupposto che le imprese svolgono un ruolo fondamentale nella risoluzione delle questioni più pressanti a livello mondiale.

L'iniziativa intende perseguire tale obiettivo in tre modi:

Gli European Business Awards sono giunti alla dodicesima edizione. Quest'anno sono state vagliate oltre 120.000 imprese di 33 Paesi. Tra gli sponsor e i partner dell'iniziativa figurano Inflexion, Germany Trade & Invest, Cision PR Newswire e RSM.

Informazioni su Inflexion: Inflexion è una premiata società di equity di fascia media, che investe dai 10 ai 250 milioni di euro in quote di minoranza o maggioranza in tutti i settori.

www.inflexion.com Fondata da un gruppo di imprenditori 20 anni fa, sostiene le attività imprenditoriali con un tasso di crescita elevato e dirigenti ambiziosi, lavorando in partnership per accelerare la crescita. La società sostiene le imprese nelle fasi più avanzate del loro sviluppo, favorendo espansione internazionale, fusioni e acquisizioni, competenze digitali, miglioramenti operativi, gestione dei talenti e accesso alla rete Inflexion. Affidandosi a esperti in Asia, America Latina, Stati Uniti, Medio Oriente e India, le aziende partecipate beneficiano di un accesso privilegiato al potenziale di questi mercati.

www.gtai.de Informazioni su Germany Trade & Invest: Germany Trade & Invest è l'agenzia per lo sviluppo economico della Repubblica federale tedesca. L'agenzia contribuisce a creare e garantire ulteriori opportunità di impiego, consolidando la posizione della Germania come luogo di interesse economico. Con oltre 50 sedi nazionali e internazionali, e grazie a una rete globale di partner, Germany Trade & Invest supporta le imprese tedesche nell'espansione verso i mercati esteri, promuove l'immagine della Germania come luogo di interesse economico e assiste le aziende straniere che intendono entrare nel mercato tedesco.

www.prnewswire.co.uk Informazioni su Cision PR Newswire: Cision PR Newswire è fornitore leader mondiale di strumenti di pubbliche relazioni e comunicazioni aziendali, che consentono ai clienti di divulgare informazioni e contenuti di valore. Distribuiamo i contenuti dei nostri clienti attraverso canali tradizionali, digitali e social in tempo reale, con un sistema di comunicazione e monitoraggio pienamente operativo. Cision PR Newswire combina la più ampia rete multicanale e multiculturale al mondo per la distribuzione e l'ottimizzazione dei contenuti con una serie completa di strumenti e piattaforme per i flussi di lavoro, consentendo così alle aziende di tutto il mondo di cogliere qualsiasi opportunità, ovunque essa si presenti. Cision PR Newswire annovera decine di migliaia di clienti in Europa, Medio Oriente, Africa, Americhe e Asia-Pacifico. Per maggiori informazioni su Cision PR Newswire visitate il sito web

Informazioni sui RSM: RSM è un importante network globale di società operanti nel settore fiscale, dell'audit e della consulenza nel segmento intermedio, che abbraccia 116 Paesi, con 750 sedi in America, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico, e oltre 41.000 dipendenti nel mondo. Le entrate totali del network derivanti da parcelle ammontano a 5,4 miliardi di dollari USA.