L'ambasciatore saudita dello Yemen, Mohammed Al Jabir, incontra la delegazione del MSF

RIYADH, Arabia Saudita, 12 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Mohammed bin Saeed Al Jabir, Ambasciatore Generale di Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) mercoledì ha dato il benvenuto a una delegazione di Médecins Sans Frontières (MSF) nella sede centrale del programma a Riyadh. Gli ospiti sono stati ragguagliati in merito all'impegno saudita per lo sviluppo dello Yemen.

La delegazione di MSF comprendeva il Rappresentante internazionale in Medio Oriente, Antoine Bieler; il Delegato responsabile del programma in Medio Oriente e il Direttore del progetto Yemen, Caroline Seguin; e il Responsabile del progetto Yemen, Charles Gaudry.

Il personale del Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen ha tenuto una presentazione introduttiva dei progetti e iniziative SDRPY in Yemen. Nel corso dell'incontro sono stati discussi diversi problemi comuni oltre ai modi per migliorare la collaborazione tra SDRPY e l'organizzazione.