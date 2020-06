Una piattaforma di realtà aumentata multifunzionale che permette a marchi di vini, birre e alcolici di essere più vicini ai propri consumatori

SINGAPORE, 12 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Utilizzare la realtà aumentata (AR) per dare vita ad una bottiglia da bere non è una novità. Negli ultimi anni, molti marchi hanno creato esperienze AR per i loro prodotti, ma non sono andati oltre l'aggiunta di un elemento di divertimento per intrattenere i consumatori mentre bevono.

Scopri l'App DRNK AR, sviluppata dalla start-up Omniaz con sede a Singapore, l'applicazione sfrutta la potenza della realtà aumentata e dell'intelligenza artificiale (IA) per creare un'esperienza del tutto nuova per i consumatori, i commercianti e i produttori di bevande alcoliche. Puntando più in alto di quando abbiano fatto la maggior parte dei singoli marchi o applicazioni mobili, Omniaz prevede di utilizzare la AR e l'IA in modo da aumentare le vendite in maniera esponenziale se utilizzate non solo per intrattenere.

AR e IA come strumenti per influenzare il processo decisionale degli acquirenti

L'ansia da acquisto è comune quando si tratta di acquistare bevande alcoliche. Non conoscendo le bevande, si rischia di andare via senza acquistare niente o di scegliere di acquistare lo stesso rassicurante articolo su cui si ripiega sempre.

Con DRNK AR, i consumatori devono solo scaricare l'App, scansionare una qualsiasi etichetta di una bottiglia di vino, birra, o superalcolico e avranno tantissime informazioni riguardo la bevanda, cosa che potrebbe influenzare il processo decisionale dell'acquirente. Alcuni dettagli base del prodotto come la provenienza, gli aromi, le note di degustazione, i migliori abbinamenti e le risorse di marketing digitale come i video del marchio, i link e-commerce vengono tutti mostrati in un formato AR immersivo e coinvolgente.

Per utilizzare il gran numero di dati forniti dagli user giornalieri, DRNK ha progettato una piattaforma per gli utenti aziendali che possono accedere a preziose informazioni dei consumatori (in forma anonima). La piattaforma può essere anche utilizzata come soluzione tecnologica scalabile e flessibile che permette a tutti i marchi di lanciare, personalizzare e gestire il contenuto AR delle proprie risorse per distinguersi tra i concorrenti.

Gamification per campagne marketing e supporto per fiere di settore

Oltre a trasformare lo spazio passivo sugli scaffali in un canale pubblicitario e di comunicazione interattivo, l'applicazione DRNK AR può essere utilizzata anche per la formazione del personale, così come per campagne di marketing e fiere.

In collaborazione con Wine Connection, il più grande rivenditore di vini del sud-est asiatico, DRNK ha lanciato una campagna natalizia a Singapore che trasforma tutti i punti vendita locali Wine Connection in negozi che permettono di godere di un'esperienza AR completa. Più di 500 etichette di bottiglie di vini presenti nei negozi Wine Connection, sono state ottimizzate per essere utilizzate con la App DRNK AR. Con una semplice scansione attraverso l'App, prenderà vita davanti gli occhi del cliente un Babbo Natale animato.

Nello spirito festivo del dare, hanno portato l'impiego della AR ad un altro livello, attraverso la gamification della campagna. Sono in palio premi per un valore totale di 50.000 dollari di Singapore, i clienti devono solo scansionare una qualsiasi bottiglia presente in negozio e arriverà Babbo Natale a portare regali che possono essere ritirati sul posto.

A solo una settimana dal lancio della campagna, l'applicazione ha avuto oltre 7.000 casi di interazioni AR avvenuti nei touchpoint della campagna, che mostrano la disponibilità dei consumatori a ricevere informazioni da parte dei marchi attraverso l'AR.

Lancio mondiale previsto per il 2020

È previsto un lancio mondiale di DRNK AR, con Omniaz che sta programmando la distribuzione del suo Global Partner Programme nel secondo semestre del 2020.

Strutturato come piattaforma Software as a Service (SaaS), il lancio prevede la collaborazione di DRNK con marchi partner in tutti il mondo. Il vino francese Fat Bastard così come il vino cileno PengWine hanno già aderito con le loro esperienze AR uniche per distinguersi veramente dalle altre bottiglie sugli scaffali.

Grazie a innovazioni futuristiche come l'App di Omniaz, DRNK AR il settore delle bevande alcoliche sembra mettersi in contatto con i consumatori di prossima generazione in un modo mai immaginato prima.

