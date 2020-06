Le aziende di trasporto pubblico di tutto il mondo scelgono Conduent per l'aggiornamento dei sistemi di bigliettazione elettronica

Gli aggiornamenti ai sistemi di bigliettazione elettronica interesseranno la vita di circa due milioni di passeggeri al giorno

Conduent Incorporated (NYSE: CNDT) ha annunciato oggi di essere stata selezionata da diverse aziende di trasporto pubblico di tutto il mondo per l'aggiornamento dei rispettivi sistemi di bigliettazione elettronica, interessando così la vita di circa due milioni di passeggeri ogni giorno. FLORHAM PARK, New Jersey, 18 dicembre 2019 /PRNewswire/ -(NYSE: CNDT) ha annunciato oggi di essere stata selezionata da diverse aziende di trasporto pubblico di tutto il mondo per l'aggiornamento dei rispettivi sistemi di bigliettazione elettronica, interessando così la vita di circa due milioni di passeggeri ogni giorno.

Europa

Brescia Mobilità ha perfezionato un contratto per l'aggiornamento del proprio sistema di bigliettazione elettronica tramite l'introduzione del sistema ATLAS ® di Conduent sui 200 autobus e sulla metropolitana leggera gestiti dall'azienda. La rete di trasporto pubblico urbano di Brescia viene utilizzata ogni giorno da circa 46.000 utenti della metropolitana e da 100.000 utenti delle linee di autobus. ha perfezionato un contratto per l'aggiornamento del proprio sistema di bigliettazione elettronica tramite l'introduzione del sistema ATLASdi Conduent sui 200 autobus e sulla metropolitana leggera gestiti dall'azienda. La rete di trasporto pubblico urbano di Brescia viene utilizzata ogni giorno da circa 46.000 utenti della metropolitana e da 100.000 utenti delle linee di autobus.

APAM di Mantova ha sottoscritto un contratto per un nuovo sistema di bigliettazione su 260 autobus, basato sulla piattaforma ATLAS di Conduent. La rete di autobus di Mantova trasporta circa 25.000 passeggeri al giorno. L'di Mantova ha sottoscritto un contratto per un nuovo sistema di bigliettazione su 260 autobus, basato sulla piattaforma ATLAS di Conduent. La rete di autobus di Mantova trasporta circa 25.000 passeggeri al giorno.

Entrambe queste soluzioni tecnologicamente avanzate fanno parte di un sistema integrato di bigliettazione per le aziende di trasporto pubblico che Conduent sta fornendo in Lombardia e che consentirà di viaggiare con gli stessi titoli di viaggio in tutta la regione.

Skånetrafiken ha finalizzato un accordo con Conduent per la fornitura di 225 biglietterie automatiche, che permetteranno a Skånetrafiken di fornire ai passeggeri di autobus e treni un modo semplice e moderno per pagare il titolo di viaggio, offrendo nel contempo un'esperienza più positiva agli utenti. In totale, l'azienda fornirà 265 biglietterie automatiche Conduent Expert 6000, delle quali 225 andranno a Skånetrafiken. Il resto delle biglietterie automatiche sarà utilizzato da altri due operatori, Blekingetrafiken e Östgötatrafiken, che hanno partecipato all'appalto. L'azienda di trasporto pubblico svedeseha finalizzato un accordo con Conduent per la fornitura di 225 biglietterie automatiche, che permetteranno a Skånetrafiken di fornire ai passeggeri di autobus e treni un modo semplice e moderno per pagare il titolo di viaggio, offrendo nel contempo un'esperienza più positiva agli utenti. In totale, l'azienda fornirà 265 biglietterie automatiche Conduent Expert 6000, delle quali 225 andranno a Skånetrafiken. Il resto delle biglietterie automatiche sarà utilizzato da altri due operatori, Blekingetrafiken e Östgötatrafiken, che hanno partecipato all'appalto.

SNCF Transilien nella stazione ferroviaria di Parigi Saint-Lazare, una delle più frequentate in Europa, con circa 1.600 treni e 450.000 passeggeri al giorno. Nel complesso, sono stati installati 140 varchi di convalida in otto punti di accesso. Conduent ha inoltre completato l'installazione di varchi di rilevamento tridimensionali (3-D) pernella stazione ferroviaria di Parigi Saint-Lazare, una delle più frequentate in Europa, con circa 1.600 treni e 450.000 passeggeri al giorno. Nel complesso, sono stati installati 140 varchi di convalida in otto punti di accesso.

"Fino a poco tempo fa, Parigi Saint-Lazare era l'ultima grande stazione ferroviaria della capitale francese a non essere dotata di controllo degli accessi. Ora, grazie a Conduent, la stazione ha i dispositivi più aggiornati", dice Alain Krakovitch, Direttore generale di SNCF Transilien. "Conduent è riuscita a progettare varchi innovativi che soddisfano appieno le nostre esigenze. I varchi di rilevamento tridimensionali permettono l'accesso rapido e facile ai passeggeri: fino a 40 persone al minuto possono transitare attraverso ciascun varco; al contempo, i varchi individuano e riducono il numero di persone che tentano di viaggiare senza biglietto".

Nel corso di un piano decennale saranno installati fino a 3.000 varchi Conduent, progettati, sviluppati e prodotti in Francia, su tutta la rete SNCF Transilien.

Israele

Egged . Queste nuove obliteratrici permetteranno a Egged di offrire ai clienti una gamma più ampia di metodi di pagamento, comprese carte bancarie cEMV (contactless Europay, MasterCard e Visa) e codici QR. In Israele, Conduent, in collaborazione con Symcotech, ha fornito 5.500 macchine obliteratrici di smart card Conduent VPE 430 sulla rete di autobus di. Queste nuove obliteratrici permetteranno a Egged di offrire ai clienti una gamma più ampia di metodi di pagamento, comprese carte bancarie cEMV (contactless Europay, MasterCard e Visa) e codici QR.

Messico

Nella città di Hermosillo, Stato di Sonora, Messico, Conduent si è aggiudicata un contratto dalle autorità cittadine e da un consorzio di operatori di autobus per l'implementazione del proprio sistema di bigliettazione elettronica. Il nuovo sistema, recentemente entrato in funzione, migliorerà notevolmente la qualità dei servizi di mobilità offerti ai cittadini, grazie anche all'eliminazione del pagamento in contanti tramite un moderno sistema con tessera di pagamento senza contatto "tap-and-go" ("tocca-e-via"). Conduent ha installato le sue obliteratrici di biglietti elettronici VPE 420 e ha installato una rete di ricarica in modo che gli utenti possano ricaricare le proprie tessere di pagamento. L'azienda ha inoltre implementato un sistema di localizzazione automatica dei veicoli in modo che gli utenti possano verificare l'esatta posizione dell'autobus prima del suo arrivo alla fermata attraverso l'applicazione UNE, ora disponibile per il download su cellulari iOS e Android.

"Questi contratti conseguiti recentemente sottolineano il cambiamento nel settore dei trasporti per far progredire la mobilità urbana attraverso l'introduzione di tecnologie della prossima generazione", ha detto Mark Brewer, Presidente delle soluzioni globali per il settore pubblico di Conduent. "Le aziende di trasporto stanno rispondendo alle richieste dei clienti di viaggiare in modalità "seamless" e di avere disponibile una più ampia gamma di metodi di pagamento. La nostra tecnologia e la nostra esperienza aiutano le aziende a soddisfare queste esigenze".

Conduent è un fornitore leader di soluzioni di trasporto automatizzate e basate sull'analisi dei dati per le aziende pubbliche. Queste soluzioni, che comprendono il pagamento del pedaggio e la gestione delle strade, la gestione dei parcheggi e della sosta su strada, sistemi avanzati di trasporto e di pubblica sicurezza, consentono di offrire servizi snelli e personalizzati ai cittadini e ai viaggiatori che li utilizzano. L'azienda aiuta i clienti del trasporto da oltre 50 anni e opera in 27 diversi paesi. è un fornitore leader di soluzioni di trasporto automatizzate e basate sull'analisi dei dati per le aziende pubbliche. Queste soluzioni, che comprendono il pagamento del pedaggio e la gestione delle strade, la gestione dei parcheggi e della sosta su strada, sistemi avanzati di trasporto e di pubblica sicurezza, consentono di offrire servizi snelli e personalizzati ai cittadini e ai viaggiatori che li utilizzano. L'azienda aiuta i clienti del trasporto da oltre 50 anni e opera in 27 diversi paesi.

Informazioni su Conduent

Conduent fornisce servizi e soluzioni mission-critical per conto di aziende e pubbliche amministrazioni, realizzando risultati eccezionali per i suoi clienti e per i milioni di persone che contano su di loro. Attraverso le persone, i processi e la tecnologia, le soluzioni e i servizi Conduent automatizzano i flussi di lavoro, migliorano l'efficienza, riducono i costi e consentono di aumentare gli introiti. È per questo che la maggior parte delle aziende Fortune 100 e oltre 500 enti pubblici dipendono ogni giorno da Conduent per la gestione delle loro interazioni essenziali e per portare avanti le proprie operazioni.

pazienti assicurati negli Stati Uniti, 11 milioni di dipendenti che usano i suoi servizi di Risorse Umane , e quasi nove milioni di persone che transitano ogni giorno attraverso i suoi sistemi di pagamento del pedaggio . Le soluzioni di Conduent offrono risultati eccezionali ai clienti, tra cui 16 miliardi di dollari di risparmio sulle spese mediche, fino al 40% di aumento dell'efficienza nelle Risorse Umane e fino al 40% di miglioramento dei costi di elaborazione, il tutto con conseguente aumento della soddisfazione dell'utente finale. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.conduent.com . I servizi e le soluzioni differenziate di Conduent offrono esperienze migliori a milioni di persone ogni giorno, compresi i due terzi di tutti inegli Stati Uniti, 11 milioni di dipendenti che usano i suoi, e quasi nove milioni di persone che transitano ogni giorno attraverso i suoi. Le soluzioni di Conduent offrono risultati eccezionali ai clienti, tra cui 16 miliardi di dollari di risparmio sulle spese mediche, fino al 40% di aumento dell'efficienza nelle Risorse Umane e fino al 40% di miglioramento dei costi di elaborazione, il tutto con conseguente aumento della soddisfazione dell'utente finale. Per maggiori informazioni, visitare il sito

www.news.conduent.com . Per commenti aperti, prospettive e punti di vista del settore, visitare i social http://twitter.com/Conduent , http://www.linkedin.com/company/conduent or http://www.facebook.com/Conduent . N.B.: per iscriversi ai feed RSS di notizie, visitare. Per commenti aperti, prospettive e punti di vista del settore, visitare i socialor

Conduent è un marchio registrato di Conduent Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

https://mma.prnewswire.com/media/1044930/Conduent_Fare_Collection_Systems.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044929/logo_conduent.jpg Photo:Logo:

Contatti per i media:

robert.corbishley@conduent.com Neil Franz, Conduent, +1-301-820-4324, neil.franz@conduent.com Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569,Neil Franz, Conduent, +1-301-820-4324,

Contatti per le relazioni con gli investitori: