La tecnologia di Anatomage rianima il battito cardiaco di un cadavere

SAN JOSE, California, 18 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc, leader nella tecnologia medica 3D, ha digitalmente riattivato il battito cardiaco di un cadavere.

Anatomage sviluppa cadaveri digitali disponibili nell'Anatomage Table. Tali cadaveri sono accuratamente ricostruiti da corpi umani preservati e vengono utilizzati quali preciso riferimento per lo studio dell'anatomia. I corpi digitalizzati presentano più di 2,500 strutture anatomiche molto ben dettagliate e segmentate. Il sistema cardiovascolare di ciascun cadavere è completo e accuratamente riprodotto fin nel tortuoso decorso di arterie e vene, nella segmentazione delle camere, delle valvole e dei fasci del sistema di conduzione cardiaco.

Anatomage è ora in grado di animare il cuore di un cadavere attraverso il normale ciclo cardiaco. Questa innovazione è resa possibile combinando la modellazione digitale di scansioni TAC 3D cardiache e i dettagli anatomici accurati di un cadavere Anatomage. Utilizzando immagini TAC standard di un cuore e modelli statistici, Anatomage ha stimato la forma delle quattro camere del cuore e simulato virtualmente le fasi di sistole e diastole del ciclo cardiaco. Il movimento delle valvole, le connessioni vascolari e l'innervazione del cuore sono stati accuratamente modellati e successivamente integrati nei modelli pulsanti delle camere cardiache. Il risultato è un completo e dettagliato cuore 3D di cadavere che batte all'interno del corpo in modo altamente accurato.

Questa nuova tecnologia è parte del software Table 7 che verrà a breve rilasciato per l'Anatomage Table. Per la prima volta contenuto relativo alla fisiologia, come la distribuzione dei nervi, funzioni cardiovascolari e simulazioni fisiologiche vengono incorporate in cadaveri digitali. I cadaveri digitali Anatomage sono impiegati come strumenti privilegiati per l'educazione in campo medico, lo sviluppo di dispositivi medicali, la ricerca e la formazione.

"Siamo molto entusiasti di esser riusciti a replicare in un cadavere funzioni di un corpo umano vivente. Per la prima volta nella storia un cadavere mostra un ciclo cardiaco completo in una simulazione virtuale - un primo passo importante. La modellazione digitale e la simulazione del comportamento fisico sono una pratica comune nell'ingegneria; cominciate come modelli approssimati e semplificati, sono divenute così sofisticate da poter sostituire molti test pratici reali. Crediamo che un progressosimile avverrà nelle applicazioni mediche. Stiamo introducendo modellazioni e simulazioni digitali create da corpi reali: potranno divenire fondamento per lo sviluppo di dispositivi medicali, per la ricerca, l'educazione e la formazione. Attualmente a questo scopo vengono utilizzati corpi di animali vivi o cadaveri umani reali. Questa nostra tecnologia pu ridurre tali procedure effettuate su cadaveri ed incrementare invece modellazioni e simulazioni virtuali. Con il suo sviluppo saremo in grado di resuscitare nel mondo digitale un corpo deceduto." Jack Choi, A.D. di Anatomage

A proposito di Anatomage

Leader nel mercato della tecnologia medicale, Anatomage rende disponibile un ecosistema di hardware e software di anatomia 3D, offrendo agli utenti la visualizzazione anatomica più accurata. Presente nelle industrie dell'educazione e della sanità, Anatomage sta trasformando il metodo di apprendimento standard dell'anatomia, la diagnostica medica e la pianificazione interventistica attraverso i suoi prodotti altamente innovativi.

info@anatomage.com www.anatomage.com Contatti:Jack ChoiA.D. Anatomage Inc. 1-408-885-1474