Makeblock presenta in tutto il mondo la stampante 3D mCreate, dedicata all'educazione STEAM, con livellamento intelligente per una stampa accurata

SHENZHEN, Cina, 25 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Il 23 dicembre il fornitore mondiale di soluzioni educative STEAM Makeblock ha presentato ufficialmente in tutto il mondo la stampante 3D mCreate. Grazie ad anni di impegno nell'educazione STEAM, Makeblock ancora una volta amplia le possibilità per gli scenari educativi STEAM offrendo una stampante 3D intelligente specializzata nel portare alla luce le idee creative. L'intenzione è di renderla disponibile nelle aule di tutto il mondo all'inizio del nuovo semestre.

mCreate non è solo specializzata nel materializzare la creatività, ma la sua funzione più attraente è il livellamento intelligente. La maggior parte delle stampanti 3D sul mercato applica un livellamento del piatto manuale o automatico, che può portare a frustrazioni a causa del rischio di errori umani o meccanici. Al contrario, il livellamento intelligente Genius è in grado di evitare errori di qualsiasi tipo, garantendo realmente un tasso di successo maggiore nella stampa del primo strato. Il passaggio rapido al modello di incisione al laser (funzione opzionale) fa sì che la macchina soddisfi le esigenze di una gamma più ampia di utilizzi nell'educazione STEAM.

Per raggiungere il pieno potenziale di mCreate, l'utilizzo combinato di mCreate e moduli mBuild consente di realizzare creazioni ancora più sorprendenti rispetto alla sola mCreate. "La maggior parte del tempo, sono gli utenti più fantasiosi a realizzare progetti strabilianti che ci ispirano davvero", ha affermato l'ingegnere principale di Makeblock, Andrew Gao. Gli strumenti STEAM perfetti sono quegli strumenti che possono promuovere la curiosità e la creatività senza limiti per aiutare i bambini a esplorare un nuovo mondo ricco di immaginazione.

Portando il design industriale creativo dalla progettazione alla realtà, mCreate viene utilizzata come strumento educativo STEAM supplementare e si aggiunge a tutti gli altri robot programmabili Makeblock dando loro maggiori capacità e permettendo di realizzare progetti stimolanti. Aggiungendo mCreate alla sua gamma di prodotti, Makeblock offre uno strumento chiave che può ampliare il mondo della fantasia senza limiti per gli utenti in tutto il mondo.

Informazioni su Makeblock

www.makeblock.com . Makeblock Co., Ltd, fondato nel 2013, è un fornitore di soluzioni educative STEAM leader del mercato. Concentrato sui mercati del divertimento e dell'educazione STEAM per scuole, istituti educativi e famiglie, Makeblock fornisce le soluzioni hardware, software e di contenuti più complete e competizioni di robotica di massimo livello con l'obiettivo di raggiungere un'integrazione profonda fra tecnologia ed educazione. Per saperne di più, seguire @Makeblock su Facebook, Twitter o visitare