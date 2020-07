Primo Ministro: i cittadini yemeniti potranno beneficiare di progetti di sviluppo e ricostruzione

ADEN, Yemen, 1 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Sua Eccellenza, il Primo Ministro dello Yemen, Maeen Abdulmalik Saeed, ha accolto la delegazione del programma saudita di sviluppo e ricostruzione per lo Yemen (SDRPY) guidata dal Projects and Studies Director, l'ingegnere Hasan M. Alattas nel palazzo presidenziale nella capitale temporanea dello Yemen, Aden, per individuare modalità di ampliamento di progetti di sviluppo in linea con il Riyadh Agreement, il programma di sviluppo economico. Il capo del governo yemenita ha assicurato che questa visita fondamentale avrà un impatto considerevole in termini di dimensioni, agenda e tempistica della delegazione.

Il Primo Ministro Maeen Saeed ha dichiarato che questa visita avrà delle conseguenze importanti per tutti gli yemeniti, sottolineando che il Regno è stato vicino allo Yemen sia in tempo di pace che di sofferenza, dando al popolo yemenita una speranza per la stabilità, e sostenendo la pace in tutto lo Yemen.

"Due anni fa, il Custode delle Due Sacre Moschee Re Salman bin Abdulaziz e Sua Eccellenza il Presidente Abdrabbuh Mansour Hadi si sono confrontati per la prima volta sul rafforzamento dell'economia yemenita con un deposito di 2 miliardi di dollari americani, con una sovvenzione dei derivati del petrolio e con altre iniziative di ricostruzione e sviluppo", ha affermato S. E. Maeen Saeed, indicando che il deposito saudita aveva giocato un ruolo importante non solo nella stabilizzazione finanziaria ma anche a sostegno del tasso di cambio del rial yemenita con il dollaro americano, in un paese che aveva visto la guerra per cinque anni.

"Il deposito è stato di aiuto anche alla Banca Centrale dello Yemen e ha aperto lettere di credito finanziario per prodotti che sono serviti in tutte le case in Yemen, anche se molti non lo sanno."

Il Primo Ministro ha elogiato gli sforzi continui e crescenti del SDRPY, facendo notare che il governo dello Yemen e il programma tengono riunioni regolari, lavorando insieme a stretto contatto. Ha riconosciuto diverse visite all'aeroporto e al porto di Aden da parte del SDRPY per valutare le esigenze di sviluppo, e ha assicurato ai cittadini yemeniti di Aden e di altre province un rapido e positivo esito dei progetti di sviluppo e di ricostruzione del programma.

Da parte sua, il capo della delegazione del programma, l'ingegnere Hasan M. Alattas, ha fornito una panoramica degli incontri che la sua delegazione ha avuto con i funzionari del governo yemenita in settori differenti, a ha annunciato l'agenda dei prossimi incontri per discutere i bisogni urgenti e immediati e i progetti prioritari. Le parti si sono anche scambiate aggiornamenti sugli ultimi sviluppi dei progetti SDRPY in corso, tra cui la King Salman Medical and Educational City e l'aeroporto di Marib.

Il secondo giorno di attività della delegazione del SDRPY, ha visto la delegazione impegnata in incontri presso varie agenzie governative volte a coordinare le valutazioni dei bisogni e il monitoraggio dei progetti ad Aden con la parte yemenita. A sostegno del settore sanitario, ad esempio, il SDRPY ha compito sopralluoghi presso l'Aden General Hospital, che è stato riabilitato e fondato dal Saudi Fund for Development sotto la supervisione del SDRPY.

Nel corso della prima giornata, la delegazione del programma ha incontrato i funzionari del settore stradale e dei lavori pubblici di Aden ed è stata informata dalla parte yemenita sulle priorità per migliorare l'erogazione dei servizi di base per i cittadini e facilitare i loro spostamenti, tra cui il rifacimento delle strade e dell'illuminazione. Questi funzionari hanno indicato che i progetti del programma stavano rafforzando il settore dei trasporti in alcune province yemenite e testimoniando il sostegno del Regno allo sviluppo dello Yemen. Hanno sottolineato che il SDRPY è stata la prima organizzazione di sviluppo che lavora per migliorare i servizi e riabilitare le strade nella provincia yemenita di Al-Jawf.

Durante il secondo giorno la delegazione del SDRPY ha incontrato i funzionari della pubblica istruzione di Aden. L'incontro ha affrontato le sfide che il settore dell'istruzione deve affrontare e le modalità per superarle al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile e servizi educativi continui. Sia la parte saudita che quella yemenita hanno sottolineato l'importanza di aiutare gli insegnanti e di restare in ascolto delle necessità per lo sviluppo di un'ambiente educativo sano per gli studenti. Lo SDRPY, ad esempio, prevede di stampare libri di testo scolastico, che sono stati già distribuiti in diverse province.

Le due parti hanno discusso la creazione di diverse scuole, la riabilitazione e il restauro di altre, e il completamento di un gruppo di progetti in sospeso nella provincia. Si sono anche scambiati idee per affrontare le esigenze di formazione degli insegnanti e di rinnovamento degli uffici scolastici.

La delegazione saudita ha anche incontrato funzionari del Cleaning e dell'Improvement Fund. Durante l'incontro è stata riesaminata la necessità urgente di attrezzature e macchine per il trasferimento dei rifiuti nelle discariche comunali. Le parti hanno deliberato una serie di iniziative di sviluppo per rafforzare lo spirito di cooperazione tra i membri della comunità riguardo lo stato degli edifici scolastici e per rispondere a particolari esigenze nel campo della riabilitazione di parchi e strade pubbliche.

https://mma.prnewswire.com/media/1060395/SDRPY_Yemen_1.jpg Foto -