Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ): In seguito all'azione militare della Turchia, il Governo di Accordo Nazionale della Libia convoca una riunione di emergenza

https://www.dw.com/en/turkish-parliament-approves-sending-troops-to-libya/a-51862889 ). È in discussione anche lo sfruttamento delle opportunità di sostegno dell'impegno dell'esercito nazionale libico (LNA). Quest'anno la prima riunione del Governo di Accordo Nazionale (GNA) è fissata per il lunedì 6 gennaio. WASHINGTON, 4 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- I reporter di ICIJ hanno riferito che venerdì 3 gennaio il Consiglio dei Ministri del Governo di Accordo Nazionale avrebbe deciso di convocare una riunione di emergenza in seguito all'approvazione da parte del Parlamento turco dell'invio di forze militari in Libia (). È in discussione anche lo sfruttamento delle opportunità di sostegno dell'impegno dell'esercito nazionale libico (LNA). Quest'anno la prima riunione del Governo di Accordo Nazionale (GNA) è fissata per il lunedì 6 gennaio.

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf ). Il documento prevedeva l'istituzione del Governo di Accordo Nazionale e la formazione del Consiglio presidenziale per il periodo transitorio, che avrebbe dovuto concludersi con le elezioni e l'adozione di una costituzione. Il 17 dicembre 2015, rappresentanti delle principali fazioni libiche hanno firmato l'Accordo di Skhirat,(). Il documento prevedeva l'istituzione del Governo di Accordo Nazionale e la formazione del Consiglio presidenziale per il periodo transitorio, che avrebbe dovuto concludersi con le elezioni e l'adozione di una costituzione.

Una delle disposizioni fondamentali dell'Accordo di Skhirat per il periodo transitorio prevede che l'intero potere legislativo sia assegnato alla Camera dei Rappresentanti. In particolare, senza la sua approvazione, il GNA è soggetto a restrizioni per quanto concerne la conclusione di qualsiasi accordo internazionale. Secondo alcune fonti, L'ICIJ ha ribadito che la costituzione libica non è ancora stata adottata, le elezioni non si sono svolte e gli accordi internazionali con la Camera dei Rappresentanti non vengono coordinati e presumibilmente approvati con la sua partecipazione.

Contrariamente agli accordi di Skhirat, come nota l'ICIJ, il GNA non concorderebbe su alcuna candidatura per gli incarichi chiave quali quello di Presidente della Banca Centrale della Libia, Presidente del Fondo di Investimento Libico e Presidente della National Oil Corporation.

L'ICIJ ricorda che il termine per il GNA avrebbe dovuto essere di un anno, prorogabile al massimo per un altro anno qualora la costituzione non fosse stata adottata entro il primo anno.