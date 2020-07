In agenda: La mostra originale: "Monaco e l'Automobile, dal 1893 ad oggi" si svolgerà dall'11 luglio al 6 settembre 2020 al Grimaldi Forum Monaco

- Un evento eccezionale, che riunisce automobili, oggetti inediti e documenti unici legati alla storia dell'automobile nel Principato di Monaco

- Più di 50 principeschi veicoli storici, che hanno partecipato o vinto il Grand Prix de Monaco o il Rally di Monte Carlo, saranno esposti insieme per la prima volta

- L'Automobile Club de Monaco metterà a disposizione della mostra archivi inediti, alcuni dei quali non sono mai stati presentati al pubblico

MONACO, 6 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Tra una vita economica e sociale ricca, una posizione geografica ideale e un passato sportivo eccezionale, il Principato di Monaco ha instaurato stretti legami con il settore automobilistico sin dalla fine del XIX secolo.

Per la prima volta, una mostra-evento che riunirà pezzi rari si terrà nello spazio Ravel del Grimaldi Forum, il centro culturale internazionale di Monaco.

Oltre cinquanta veicoli eccezionali, il cui lignaggio (numero di telaio, track record, ecc.) è stato certificato dalle squadre della Stazione di Polizia Generale, testimonieranno la ricca storia automobilistica del Principato.

Oltre a questi fantastici veicoli, i visitatori potranno ammirare oggetti d'epoca provenienti da collezioni pubbliche e private, oltre a documenti rari, fotografie e video inediti relativi alla famiglia regnante, ai piloti monegaschi e alle due corse leggendarie, il Gran Premio di Monaco di Formula 1 e il Rally di Monte Carlo.

La manifestazione è sostenuta dal Palais Princier, dall'Automobile Club de Monaco e dall'Automobile Club de France, che hanno unito le loro forze a quelle della Polizia Generale e delle squadre del Grimaldi Forum per riunire tutti questi elementi che resteranno esposti per quasi due mesi.

"Nonostante Monaco sia una mecca per l'industria automobilistica, nessuna mostra retrospettiva di questo tipo è mai stata organizzata prima d'ora", afferma Sylvie Biancheri, Direttore Generale del Grimaldi Forum Monaco. "Dopo la mostra dedicata a Dalì, che ha riscosso un grande successo la scorsa estate, avevamo bisogno di un'idea forte che fosse legata al Principato per celebrare il ventennale del Grimaldi Forum. Questo tema era per noi ovvio e, dopo due anni e mezzo di lavoro, siamo lieti di vedere che questo progetto oggi prende forma. Sarà più di una semplice mostra di automobili, questo evento eccezionale porterà la firma artistica e culturale che applichiamo a tutti i nostri grandi eventi".

"Monaco e l'Automobile dal 1893 ad oggi sarà un grande evento", afferma Rodolphe Rapetti, curatore generale della mostra, curatore generale del patrimonio, direttore dei musei nazionali e della tenuta di Compiègne et Blérancourt. "Innanzitutto, bisogna sottolineare il rapporto assolutamente unico tra Monaco e l'automobile, che si protrae dalla fine del XIX secolo. A ciò si aggiunge la qualità di questa mostra, che riunirà per la prima volta oggetti rari che susciteranno enormi emozioni nei visitatori di tutte le generazioni. In questo panorama, il pubblico vedrà sfilare davanti a sé l'intera storia dell'automobile".

IL GRIMALDI FORUM

Riconoscibile per il suo spettacolare design, il centro congressuale e culturale del Principato di Monaco offre una superficie modulare di 70.000 m² di superficie recuperata dal mare per eventi che possono ospitare fino a 3.000 persone. Ha accolto 250.000 visitatori e 100 eventi nel 2019. Il Grimaldi Forum Monaco è un teatro con un programma culturale basato su mostre, musica e danza. Ogni estate, il Grimaldi Forum Monaco produce una grande mostra tematica dedicata ad un grande movimento artistico, ad un tema del patrimonio o della civiltà, o a qualsiasi argomento che esprima il rinnovamento della creazione. Grazie all'itineranza delle sue esposizioni, il Grimaldi Forum è oggi riconosciuto come una vetrina culturale del Principato di Monaco, anche all'estero.

L'elenco completo dei veicoli, dei documenti e degli oggetti esposti sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà il 26 marzo all'Automobile Club de France, a Place de la Concorde a Parig.

Infine, è importante sottolineare che il biglietto d'ingresso è stato fissato a soli 11 €, e che l'accesso sarà gratuito per tutte le persone di età inferiore ai 18 anni. Sarà inoltre proposta una tariffa speciale per i gruppi.

