Il nuovo smartwatch di Diesel continua a spingere i limiti del design

Fadelite vanta uno stile dinamico per uomini e donne

MILANO, 6 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Per dare avvio al nuovo anno, Diesel annuncia il suo smartwatch touchscreen più recente, il Diesel On Fadelite. Progettato per essere indossato sia da uomini che da donne, e basato sul sistema operativo Wear di Google™ e sulla piattaforma Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100, questo smartwatch vibrante ed energico vanta una dimensione della cassa ridotta a 43 mm e dettagli di design audaci per renderlo tutto tranne che ordinario.

Il primo dettaglio di design degno di nota è il cinturino trasparente. Disponibile in quattro stupefacenti combinazioni di colore, da rosso a nero, da nero a trasparente, da blu a trasparente e completamente trasparente con una cassa iridescente, i colori sembrano "sfumare", dando il nome all'orologio. Stampigliato con il logo Diesel, il cinturino è traspirante ed estremamente comodo. Un rivestimento in nylon rigido trasparente garantisce la durevolezza della cassa e del modulo, pur mantenendo una sensazione di leggerezza perfetta sia che chi lo indossa sia attivo o proattivo. Gli elementi stilistici, come il design Diesel delle anse e la corona sovradimensionata, sono ereditati dalle versioni precedenti degli smartwatch Diesel, ma sono stati scalati e semplificati per un'estetica adatta a tutti.

I quadranti interattivi Diesel continuano a sfidare lo status quo. L'innovativo nuovo quadrante "Globe" vanta un mappamondo rotante che gli utenti possono manipolare con un semplice tocco. Utilizzando il mappamondo è possibile indicare sul quadrante due fusi orari aggiuntivi. Lo smartwatch Fadelite inoltre vanta effetti meteo, animazioni interattive del quadrante che mostrano una gamma di condizioni meteo in tempo reale e che vengono aggiornate in base alla propria ubicazione attuale.

Diesel inoltre è entusiasta di poter continuare a mettere in mostra le opere d'arte di Mad Dog Jones nel 2020. Due quadranti esclusivi che rappresentano la visione del mondo distopica ed altamente tecnologica dell'artista hanno fatto il loro debutto a fine 2019, mentre un'esclusiva collaborazione per lo smartwatch apparirà più tardi nel corso dell'anno.

Fadelite si aggiunge alla famiglia Diesel On, che include anche lo smartwatch Axial, che ha fatto il suo debutto lo scorso autunno. Dotato di un altoparlante e della possibilità di effettuare e ricevere chiamate in tethering sull'orologio, Axial è attualmente disponibile all'acquisto in tutti i mercati.

Le entusiasmanti funzioni includono:

App installate automaticamente: Sfruttando le migliori capacità di memoria, Diesel installa automaticamente app come Spotify, il servizio di streaming audio in abbonamento più popolare al mondo.

Effetti meteoIl riquadro del meteo aggiorna automaticamente le condizioni attuali e previste.

Google Assistant*Google Fit™*Google Pay™*Tracciatura GPSTracciatura battito cardiacoImpermeabileQuadranti dell'orologio personalizzabiliNotifiche dallo smartphoneTracciatura delle attivitàRicarica rapidaControllo della musica

www.diesel.com e in negozi selezionati in tutto il mondo a partire da marzo 2020. Lo smartwatch Diesel Fadelite sarà in mostra al CES presso la suite del gruppo Fossil presso l'hotel Cosmopolitan. L'orologio sarà in vendita al costo di $275 e sarà disponibile nei negozi Diesel, online ae in negozi selezionati in tutto il mondo a partire da marzo 2020.

Informazioni su DieselDiesel è un marchio lifestyle internazionale innovativo che produce una collezione di ampio respiro di jeans, abbigliamento e accessori. Fin dalla sua creazione nel 1978, Diesel si è evoluta da pioniere di punta in marca di abbigliamento casual di alta qualità, divenendo una vera e propria alternativa al mercato già ben stabilito del lusso. Nonostante la sua crescita, la filosofia di Diesel è rimasta immutata: un brand che indica passione, individualità e auto-espressione.

Gli smartwatch basati su Wear OS di Google cono compatibili con telefoni iPhone® e Android™. Google, Android, Wear OS di Google, Google Pay e Google Fit sono marchi commerciali di Google LLC. Wear OS di Google funziona su telefoni con Android 6.0+ (a esclusione dell'edizione Go) o iOS 10+. Le funzioni supportate possono variare a seconda delle piattaforme e dei paesi.

*Disponibile in mercati selezionati.

Qualcomm, Snapdragon e Snapdragon Wear sono marchi commerciali di Qualcomm Incorporated, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Qualcomm Snapdragon Wear è un prodotto di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue sussidiarie.

ashley@amp3pr.com Contatto per le PR: AMP3 Public Relations Ashley Lutzker(212)-677-2929