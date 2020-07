Per il dodicesimo anno consecutivo Gift of Life Donor Program è primo negli Stati Uniti per donazioni di organi

La regione ha segnato ancora una vota due record negli Stati Uniti, mostrando una generosità straordinaria e una leadership clinica: il più alto numero di donatori e di trapianti salvavita

PHILADELPHIA, 6 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Per il dodicesimo anno consecutivo, Gift of Life Donor Program è l'associazione leader per il reperimento di organi (OPO, Organ Procurement Organization) della nazione, che coordina il maggior numero di organi salvavita utilizzati per trapianti tra tutte le 58 associazioni analoghe degli Stati Uniti.

Gift of Life ha segnato ancora una volta due record nazionali nel 2019, registrando il totale più alto di donazioni e trapianti di organi mai raggiunto da un'associazione statunitense di questo tipo in un solo anno. La regione di Gift of Life è prima nella nazione per:

Il numero di donatori annuale di Gift of Life è di 59 donatori su un milione di abitanti e quello dei trapianti annuali è di 167 trapianti su un milione di abitanti, entrambi tra i valori più alti riscontrati nel mondo.

https://www.donors1.org/it-took-a-simple-yes-to-save-their-lives/ "Ogni giorno, il nostro personale dedicato lavora 24 ore su 24 per fare tutto il possibile per salvare la vita degli oltre 5.000 uomini, donne e bambini della nostra regione in attesa di un organo salvavita," ha dichiarato il Presidente e CEO di Gift of Life, Howard M. Nathan. "Sono sostenuti dalla comunità più generosa del Paese e dai più importanti ospedali e centri di trapianto della nazione. Insieme, abbiamo creato un modello internazionale di assistenza compassionevole, di eccellenza clinica e di collaborazione con la comunità". Per ascoltare come il gesto generoso di Markita Lewis che, donando gli organi di suo figlio, ha salvato la vita di tre bambini:

https://www.donors1.org/carries-story-a-girl-her-guitar-and-a-promise/ Nel 2019, Gift of Life ha inoltre recuperato il tessuto capace di migliorare la vita ai pazienti di 2.677 donatori, tra cui 1.305 donatori del sistema muscoscheletrico e 2.234 donatori di cornea. Queste donazioni possono migliorare la vita di oltre 100.000 persone, grazie a donazioni ossee per lesioni ortopediche e sportive, donazioni di pelle per curare pazienti con ustioni e per la chirurgia plastica, di valvole cardiache per correggere malformazioni mortali e donazione di cornea, per regalare il dono della vista. In questo video, Carrie Dailey racconta di come la donazione di tessuto le abbia permesso di tornare ad utilizzare le sue braccia e di seguire il suo sogno di essere infermiera:

Leader nella costruzione della comunità

Gift of Life è partner nel suo lavoro di salvavita di 128 ospedali per malattie acute e di 15 centri per trapianti nella regione.

https://www.donors1.org/gift-of-life-honors-local-hospital-for-outstanding-organ-donation-rates/ "Lo staff di Gift of Life e i team di cura intensiva ospedalieri, attraverso la nostra missione condivisa di salvare vite umane e di fornire cure compassionevoli, lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire che le famiglie abbiano l'opportunità di salvare e curare vite umane attraverso la donazione di organi e tessuti," ha affermato il Vicepresidente dei servizi clinici Gift of Life Richard D. Hasz. "Queste straordinarie collaborazioni tra professionisti dedicati e coinvolti contribuiscono alla creazione di una forte cultura della donazione in tutta la nostra regione." Gift of Life premia annualmente gli ospedali con il Gift of Life Award per il sostegno mostrato alla donazione degli organi. Per ascoltare i vincitori del premio di quest'anno che riflettono sull'assistenza alle famiglie e sul loro lavoro con Gift of Life:

Circa 113.000 persone sono in lista per ricevere un organo salvavita negli Stati Uniti e ogni giorno 20 persone muoiono nell'attesa. Nella regione di Gift of Life, che comprende la metà orientale della Pennsylvania, il New Jersey meridionale e il Delaware, ci sono attualmente più di 5.000 uomini, donne e bambini in attesa di un trapianto salvavita. La percentuale di persone registrate come donatori di organi attraverso i registri delle patenti di guida dei loro stati è la seguente: 49,4 per cento in Pennsylvania, 36 per cento nel New Jersey e 52 per cento nel Delaware.

"Siamo molto fortunati ad essere al servizio della comunità che rappresenta la regione più generosa del Paese per donazioni," ha dichiarato il Vicepresidente del Consiglio generale di amministrazione di Gift of Life, Jan L. Weinstock, Esq. "Tuttavia, la necessità di una maggiore comunicazione e di una maggiore sensibilizzazione sulla carenza di organi per i trapianti rimane una questione critica per la salute pubblica. Abbiamo urgente bisogno che tutti si iscrivano come donatori e si uniscano alla nostra missione. Crediamo che un giorno, nessuno morirà aspettando un organo."

Leader nell'assistenza alla comunità

Gift of Life Family House offre alloggi, pasti e servizi di assistenza a prezzi abbordabili per i pazienti sottoposti a trapianti e alle loro famiglie. Nel 2019, lo staff e i volontari della Gift of Life Family House hanno fornito 9.401 alloggi a 16.840 ospiti, 33.680 pasti e 1.164 passaggi verso e dall'ospedale. Da luglio 2011, data di apertura, grazie al supporto comunitario, la Family House ha fornito 66.326 alloggi a 121.682 ospiti, servito oltre 243.364 pasti e offerto più di 9,3 milioni di dollari americani per cure gratuite alle famiglie. Nel 2019, l'occupazione della Family House è stata dell'86 per cento, con 121 notti al completo, che hanno portando all'aggiunta di due nuove stanze grazie al generoso sostegno della comunità. Per sostenere la Gift of Life Family House e le famiglie di persone che si sottopongono a trapianti: https://support.giftoflifefamilyhouse.org/give/196189/#!/donation/checkout In quanto regione leader nella sanità, Philadelphia è una destinazione per i pazienti di trapianto.

https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/donor-dash/ Il più grande raduno e raccolta fondi annuale di Gift of Life è il Donor Dash, che quest'anno festeggia il suo 25° anniversario il 19 aprile al Philadelphia Museum of Art. Il Dash, che si tiene ogni anno durante il National Donate Life Month, celebra il potere salvavita dei trapianti di organi e tessuti. Fin da quanto è stato istituito nel 1996, un quarto di milione di persone ha partecipato al Dash e il suo messaggio salvavita ha raggiunto milioni di persone attraverso i media e la partecipazione della comunità. Solo negli ultimi 5 anni, il Dash ha raccolto 3 milioni di dollari americani per sostenere la donazione di organi e tessuti. Per guardare gli eventi principali del Donor Dash e scoprire di più sul significato di questo evento distintivo:

https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/team-philly-transplant-games/ A cadenza biennale, Gift of Life ha il più grande team itinerante ai Donate Life Transplant Games of America, una vetrina che mostra il successo della donazione e del trapianto di organi. Gli atleti in competizione sono donatori in vita e pazienti che hanno ricevuto il trapianto di organi e tessuti. Gift of Life sostiene questo straordinario evento sin dalla sua nascita, nel 1982. Il Team Philadelphia tornerà ai Transplant Games a luglio 2020 nelle Meadowlands nel New Jersey. Per guardare i momenti più importanti della performance premiata del Team Philadelphia ai Donate Life Transplant Games of America 2018:

Leader in innovazione ed educazione

Gift of Life Institute è leader internazionale nella didattica della donazione di organi e tessuti, e dalla sua creazione nel 2004 ha formato quasi 10.500 professionisti provenienti da 39 paesi che includono Australia, Brasile, Canada, Cina, India, Iran, Giappone, Messico, Filippine e Emirati Arabi. L'Istituto ha inoltre organizzato oltre 400 workshop con 58 associazioni analoghe e diverse banche dei tessuti. Gift of Life è internazionalmente riconosciuta per la leadership e la competenza nel campo della donazione di organi e tessuti.

Transplant Pregnancy Registry International (TPR) dell'istituto studia la genitorialità post-trapianto e gli effetti dei farmaci su fertilità e gravidanza. Dal 1991, il TPR ha seguito oltre 4.800 gravidanze post-trapianto, condividendo le informazioni con numerosi beneficiari di trapianto ed equipe mediche per facilitare le decisioni delle famiglie nella programmazione. Il TPR è l'unico registro di questo tipo al mondo. Il suo team ha presentato i risultati in oltre 70 pubblicazioni peer-reviewed e presso 520 forum accademici di tutto il mondo.

Gift of Life Donor Program

Gift of Life Donor Program è un'organizzazione no-profit e un'associazione per il reperimento di organi (OPO, Organ Procurement Organization) riconosciuta a livello federale, che lavora con 128 ospedali per malattie acute e 15 centri di trapianto, con un'utenza di 11,2 milioni di persone nella Pennsylvania orientale, nel New Jersey meridionale e nel Delaware. Grazie alla sua generosa comunità, negli ultimi 12 anni, Gift of Life ha coordinato negli Stati Uniti il maggior numero di organi salvavita per i trapianti. Il tasso di donazione annuale dell'associazione è tra i più alti del mondo. Nata nel 1974, Gift of Life ha gestito oltre 50.000 organi salvavita per trapianti e circa 1,5 milioni di trapianti di tessuti grazie alla generosa donazione dei donatori e delle loro famiglie. Un donatore di organi può salvare la vita di otto persone, mentre un donatore di tessuti può migliorare quella di altre 75. Per maggiori informazioni o per registrarsi, visitare donors1.org.