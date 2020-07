NNG: la direzione dello sviluppo dell'automotive fortemente influenzata dalle attuali soluzioni di software

- il CES di Las Vegas, USA, è una delle più grandi ed influenti conferenze e fiere tecnologiche del mondo

- Tra le più preminenti aziende tecnologiche globali, l'ungherese NNG è rappresentata all'evento

- Esponendo le sue soluzioni con un focus sul traffico e il trasporto futuri, NNG pone un particolare accento sulla mobilità localizzata, sull'esperienza utente a bordo e sulle soluzioni di cibersicurezza automobilistica

LAS VEGAS, 7 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- sebbene il CES sia considerato una fiera tecnologica rivolta al consumatore, un numero crescente di soluzioni automotive viene presentato in fiera ogni anno. Il motivo implicito di tutto ciò sta nello sviluppo ininterrotto dell'industria dei software che ha un impatto potente su un crescente numero di altri settori, fra cui quello automobilistico.

Proprio come non c'è uno smartphone senza iOS o Android, così i software automotive e i sistemi di bordo che forniscono l'esperienza utente del veicolo (UX) giocano un ruolo sempre più importante nella produzione automobilistica. La qualità e l'estetica dell'infotainment e dei sistemi di assistenza al conducente possono essere considerate un notevole vantaggio competitivo per ogni marchio automobilistico. Gli acquirenti delle auto si aspettano che il loro veicolo preferito offra la stessa fluida esperienza fornita dal loro dispositivo smart. Questa domanda dei consumatori guida lo sviluppo dei veicoli.

Il produttore di software automotive NNG, con base a Budapest, nel suo 15° anno di attività nel 2020, è un espositore abituale al CES, dove mette in mostra i suoi ultimi progetti disegnati per offrire soluzioni di mobilità progressive per l'industria automobilistica. Oltre alle soluzioni di tecnologia e navigazione a bordo per i veicoli offline e connessi, NNG pone un particolare accento sulla cibersicurezza del veicolo, come dimostrato dai progetti dell'azienda in mostra a Las Vegas.

Molti associano l'automobilismo e il trasporto del futuro con l'elettromobilità, che può guadagnare terreno su più vasta scala rispetto alle auto che si guidano da sole. Comunque, c'è un fattore che gioca un ruolo chiave in entrambi i casi: la navigazione efficiente.

"La navigazione integrata è uno dei fattori più sostanziali nell'usabilità di un'auto elettrica," dice Martin Pfeifle, Chief Technology Officer di NNG. "La navigazione è cruciale per coprire lunghe distanze con un'auto elettrica, o prevenire che la batteria si scarichi inaspettatamente.

Il sistema di navigazione deve avere una piena conoscenza dell'auto, delle sue caratteristiche tecniche, dello stile di guida del conducente, sulla base del quale può calcolare quale punto di ricarica sia una scelta ragionevole. Potrà anche prenotare le fasce orarie selezionate per l'auto in futuro."

Sebbene la cibersicurezza dei veicoli sia ancora fantascienza per molte persone, ci sono molti veicoli con connettività internet su strada. Nuove, veloci connessioni internet mobili a banda larga (5G) sono ora adottate dal settore, e senza una completa cibersicurezza i veicoli possono essere esposti ad attacchi informatici maligni quanto quelli dei nostri personal computer.

"In NNG, abbiamo testato continuamente la vulnerabilità del software di bordo per prevenire qualsiasi evento indesiderato che possa prendere il controllo dell'auto," dice Ziv Levi, AD e fondatore di Arilou Technologies, società del gruppo NNG. "Il funzionamento omogeneo del software sarà particolarmente importante nel facilitare la ampia diffusione delle auto elettriche."

Il calcolo del percorso in un'auto che si guida da sola in futuro potrà essere portato ad un livello totalmente diverso. Il software nelle auto connesse e comunicanti potrà ottimizzare il traffico prevenendo grossi ingorghi, e inoltre potrà portare ad una diminuzione del numero di incidenti causati da errore umano.

INFORMAZIONI SU NNG LLC

NNG, produttore globale di software automotive, lavora per offrire la migliore esperienza a bordo per tutti. L'azienda realizza soluzioni di eccezionale valore per la navigazione connessa, la cibersicurezza e l'esperienza dell'utente.

Conosciuta per il software iGO Navigation, le sue soluzioni sono principalmente usate in prodotti white-label per le grandi case automobilistiche. La navigazione NNG è installata su oltre 60 milioni di dispositivi nel mondo, con 38 marchi automobilistici e in aumento.

Rappresentata in tutti i continenti, NNG ha uffici in: USA (4), Svizzera, Ungheria (2), Israele, Cina, India, Giappone e Russia, assicurando soluzioni altamente localizzate e aggregazione dei migliori contenuti disponibili in ciascun mercato.

