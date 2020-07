Suning.com registra risultati positivi dopo l'acquisizione di Carrefour China

NANCHINO, Cina, 8 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Il 27 settembre, Suning.com (002024.SZ) ha annunciato di aver completato l'acquisizione di Carrefour China Holdings N.V.Carrefour China, segnando l'inizio dell'era Suning per Carrefour China. Nel 2019, l'azienda ha acquistato l'80% delle azioni di Carrefour China per 620 milioni di euro (4,8 miliardi di RMB), a seguito della compravendita di Dia China e Wanda Department Stores, mentre Suning continuava ad avanzare nella rapida espansione del suo reale portafoglio, grazie al suo modello retail completo.

Jindong Zhang, Presidente di Suning.com, ha dichiarato: "Questo è un passaggio chiave per il piano smart retail di Suning. L'esperienza nel settore FMCG e le capacità della catena di distribuzione di Carrefour possono essere integrate con il modello retail completo, la solida rete logistica e le tecnologie avanzate di Suning. Grazie alle nostre capacità di smart retail, Suning può trasformare i negozi Carrefour in supermercati online e offline totalmente integrati per rispondere alle esigenze che cambiano dei consumatori." Inoltre, Suning ha annunciato cinque strategie a lungo termine per Carrefour China, tra cui la digitalizzazione dei negozi fisici Carrefour, il miglioramento degli attuali modelli di negozio, l'espansione nei centri più piccoli con Retail Cloud Franchise Store di Suning, l'integrazione con i punti vendita Suning, e l'apertura di nuovi negozi nel mercato esistente.

Le principali azioni di Suning.com dopo l'acquisizione di Carrefour China

Per il futuro, sono previste maggiori integrazioni offline di Suning.com con Carrefour China. Oltre ai negozi di elettrodomestici, i negozi Carrefour includeranno anche altri modelli di mercato Suning, tra cui i negozi per mamme e bambini, i negozi di articoli sportivi e le sale cinematografiche.

Con una presenza in Cina che risale al 1995, a partire dal marzo 2019, Carrefour China gestisce una rete di 210 ipermercati e 24 piccoli supermercati, distribuiti in 22 province e 51 città di grandi e medie dimensioni, con contano circa 30 milioni di membri. Nel 2018 ha generato un fatturato netto di quasi 30 miliardi di RMB.